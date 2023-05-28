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    真無線耳機

    TAT3508BK/00

    清晰的音樂及通話音質，全天伴您左右

    時刻締造可能！這些真無線降噪耳機帶來卓越音質，並可減少風噪聲，讓您沉浸於音樂中，並隨時隨地享受清晰的通話品質。將充電盒放入口袋，準備迎接每一天。

    查看各種好處

    可選顏色:

    真無線耳機

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    清晰的音樂及通話音質，全天伴您左右

    • 自然聲音
    • 降噪功能
    • 隨時隨地享受更清晰的通話品質
    • 藍牙 LE 音訊*
    降噪功能讓音樂永不中斷

    降噪功能讓音樂永不中斷

    降噪功能可消除風聲等外部噪音，讓您專注聆聽音樂或通話。開啟自動模式或使用 Philips 耳機應用程式進行調整。輕按耳機啟用感知模式，即可聽到周圍環境的聲音。

    隨時隨地享受更清晰的通話品質，免受噪音干擾

    隨時隨地享受更清晰的通話品質，免受噪音干擾

    於通話期間，專用麥克風會拾取您的聲音，同時人工智能演算法會移除您周圍環境的的背景噪音。與您交談的人會聽到您的聲音，而不會聽到嘈雜的汽車聲及旁邊的人聲或聊天聲。

    提供更出色的連接功能和音質。新一代藍牙技術*

    提供更出色的連接功能和音質。新一代藍牙技術*

    這款耳機可與支援藍牙 LE 音訊和 LC3 解碼器的裝置配合使用，為您提供更穩定的連接功能並大幅度提升音質。於密集城區串流播放音樂或接聽電話時，聲音不會減弱，看電影或玩遊戲亦近乎沒有延遲。

    柔和的自然音效，Philips 獨特音感

    從音樂到播客，盡情聆聽所愛內容！這些真無線耳機具有 10 毫米大型驅動器，能輸出Philips 獨特音感。無論您聆聽任何內容，您都能享受深沉低音的柔和自然音效。

    隨時可供使用。口袋大小的充電盒及單聲道模式

    外出時只需帶上口袋大小的充電盒，您的耳機即隨時可供使用。不使用時，充電盒可保護耳機並持續充電，而您可透過單聲道模式使用任何一邊耳機，並同時為另一個耳機充電。

    多點連接及觸控功能

    耳機柄上的觸控功能讓您可以輕鬆操作，而多點連接則讓您可以同時連接兩部藍牙裝置（iOS 或 Android）。

    IPX4 防濺防汗

    無需擔心天氣，IPX4 防水等級意味著這些耳機具有防濺效能，因此不會受雨水影響！在鍛煉或特別炎熱的日子佩戴耳機？其抗汗效能亦無礙您進行各種活動。

    使用充電盒充電，享受長達 21 小時的播放時間，無需擔心電量不足

    完全充電後可播放 7 小時，充電盒可額外提供 14 小時電量。將耳機放回充電盒中，可於 2 小時內完全充電。如需快速充電，只需 15 分鐘即可提供額外一小時的播放電量。充電盒可通過 USB-C 線充電。

    Philips 耳機應用程式：降噪和更多卓越功能

    您可使用 Philips 耳機應用程式的自訂降噪功能、關閉自動降低強風產生的滋擾噪音功能，以及在使用感知模式時調整通透程度。您可透過均衡器微調聲音，亦可通過應用程式讓保持耳機軟件更新。

    耳塞式設計佩戴穩固舒適

    互換式柔軟矽膠耳機護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。耳機可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音，而耳機柄的設計有助穩固佩戴和拔除耳機。

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      10 毫米
      阻抗
      32 Ohm
      最大輸入功率
      5 mW
      敏感度
      95 dB (1k Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      藍牙版本
      5.3
      無線
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • TMAP
      有效範圍
      最多 10  米
      多點連接
      支援的解碼器
      SBC
      無線傳輸類型
      藍牙

    • 外盒

      長度
      29.5  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      25.5  厘米
      總重量
      3.83  kg
      高度
      27.7  厘米
      GTIN
      1 48 95229 13160 3
      淨重
      1.584  kg
      淨重
      2.246  kg

    • 便捷功能

      防水
      IPX4
      Philips 耳機應用程式支援
      Google Fast Pair
      TWS 單聲道模式
      韌體可更新
      控制類型
      觸控

    • 內紙箱

      長度
      13.7  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      11.7  厘米
      高度
      11.9  厘米
      淨重
      0.198  kg
      總重量
      0.41  kg
      淨重
      0.212  kg
      GTIN
      2 48 95229 13160 0

    • 電源

      電池數量
      3 件
      音樂播放時間
      7 + 14  小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15 mins for 1 hr
      電池類型（充電盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型（耳機）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池重量（總重量）
      11.5  克
      電池容量（充電盒）
      400  mAh
      電池容量（耳機）
      55  mAh

    • 包裝尺寸

      高度
      13  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      11  厘米
      深度
      4.2  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 13160 6
      總重量
      0.113  kg
      淨重
      0.066  kg
      淨重
      0.047  kg

    • 配件

      快速入門指南
      耳套
      3 對（小/中/大）
      充電盒
      充電電線
      USB-C 線，200 毫米

    • 設計

      顏色
      黑色
      耳朵接合裝置材料
      矽膠
      貼合耳形
      耳塞式
      入耳式佩戴方式
      矽膠耳塞

    • 電信

      通話麥克風
      an AI mic
      降低強風產生的滋擾噪音

    • 尺寸

      充電盒尺寸（寬x深x高）
      6.28 x 2.81 x 3.54  厘米
      耳機尺寸（寬x深x高）
      2.52 x 2.14 x 2.55  厘米
      總重量
      0.045  kg

    • UPC

      UPC
      8 40063 20310 5

    • ANC 功能

      ANC 技術
      混合
      感知模式
      ANC（主動降噪）
      自動消除風噪

    • 語音助手

      兼容語音助理
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      語音助理啟用
      手提式
      語音助理支援

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