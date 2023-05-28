清晰的音樂及通話音質，全天伴您左右
時刻締造可能！這些真無線降噪耳機帶來卓越音質，並可減少風噪聲，讓您沉浸於音樂中，並隨時隨地享受清晰的通話品質。將充電盒放入口袋，準備迎接每一天。 查看各種好處
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清晰的音樂及通話音質，全天伴您左右
- 自然聲音
- 降噪功能
- 隨時隨地享受更清晰的通話品質
- 藍牙 LE 音訊*
降噪功能讓音樂永不中斷
降噪功能可消除風聲等外部噪音，讓您專注聆聽音樂或通話。開啟自動模式或使用 Philips 耳機應用程式進行調整。輕按耳機啟用感知模式，即可聽到周圍環境的聲音。
隨時隨地享受更清晰的通話品質，免受噪音干擾
於通話期間，專用麥克風會拾取您的聲音，同時人工智能演算法會移除您周圍環境的的背景噪音。與您交談的人會聽到您的聲音，而不會聽到嘈雜的汽車聲及旁邊的人聲或聊天聲。
提供更出色的連接功能和音質。新一代藍牙技術*
這款耳機可與支援藍牙 LE 音訊和 LC3 解碼器的裝置配合使用，為您提供更穩定的連接功能並大幅度提升音質。於密集城區串流播放音樂或接聽電話時，聲音不會減弱，看電影或玩遊戲亦近乎沒有延遲。
柔和的自然音效，Philips 獨特音感
從音樂到播客，盡情聆聽所愛內容！這些真無線耳機具有 10 毫米大型驅動器，能輸出Philips 獨特音感。無論您聆聽任何內容，您都能享受深沉低音的柔和自然音效。
隨時可供使用。口袋大小的充電盒及單聲道模式
外出時只需帶上口袋大小的充電盒，您的耳機即隨時可供使用。不使用時，充電盒可保護耳機並持續充電，而您可透過單聲道模式使用任何一邊耳機，並同時為另一個耳機充電。
多點連接及觸控功能
耳機柄上的觸控功能讓您可以輕鬆操作，而多點連接則讓您可以同時連接兩部藍牙裝置（iOS 或 Android）。
IPX4 防濺防汗
無需擔心天氣，IPX4 防水等級意味著這些耳機具有防濺效能，因此不會受雨水影響！在鍛煉或特別炎熱的日子佩戴耳機？其抗汗效能亦無礙您進行各種活動。
使用充電盒充電，享受長達 21 小時的播放時間，無需擔心電量不足
完全充電後可播放 7 小時，充電盒可額外提供 14 小時電量。將耳機放回充電盒中，可於 2 小時內完全充電。如需快速充電，只需 15 分鐘即可提供額外一小時的播放電量。充電盒可通過 USB-C 線充電。
Philips 耳機應用程式：降噪和更多卓越功能
您可使用 Philips 耳機應用程式的自訂降噪功能、關閉自動降低強風產生的滋擾噪音功能，以及在使用感知模式時調整通透程度。您可透過均衡器微調聲音，亦可通過應用程式讓保持耳機軟件更新。
耳塞式設計佩戴穩固舒適
互換式柔軟矽膠耳機護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。耳機可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音，而耳機柄的設計有助穩固佩戴和拔除耳機。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑
-
10 毫米
- 阻抗
-
32 Ohm
- 最大輸入功率
-
5 mW
- 敏感度
-
95 dB (1k Hz)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 藍牙版本
-
5.3
- 無線
-
是
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 多點連接
-
是
- 支援的解碼器
-
SBC
- 無線傳輸類型
-
藍牙
-
外盒
- 長度
-
29.5
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
25.5
厘米
- 總重量
-
3.83
kg
- 高度
-
27.7
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 13160 3
- 淨重
-
1.584
kg
- 淨重
-
2.246
kg
-
便捷功能
- 防水
-
IPX4
- Philips 耳機應用程式支援
-
是
- Google Fast Pair
-
是
- TWS 單聲道模式
-
是
- 韌體可更新
-
是
- 控制類型
-
觸控
-
內紙箱
- 長度
-
13.7
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
11.7
厘米
- 高度
-
11.9
厘米
- 淨重
-
0.198
kg
- 總重量
-
0.41
kg
- 淨重
-
0.212
kg
- GTIN
-
2 48 95229 13160 0
-
電源
- 電池數量
-
3 件
- 音樂播放時間
-
7 + 14
小時
- 充電時間
-
2
小時
- 快速充電時間
-
15 mins for 1 hr
- 電池類型（充電盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型（耳機）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池重量（總重量）
-
11.5
克
- 電池容量（充電盒）
-
400
mAh
- 電池容量（耳機）
-
55
mAh
-
包裝尺寸
- 高度
-
13
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
11
厘米
- 深度
-
4.2
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 13160 6
- 總重量
-
0.113
kg
- 淨重
-
0.066
kg
- 淨重
-
0.047
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 耳套
-
3 對（小/中/大）
- 充電盒
-
是
- 充電電線
-
USB-C 線，200 毫米
-
設計
- 顏色
-
黑色
- 耳朵接合裝置材料
-
矽膠
- 貼合耳形
-
耳塞式
- 入耳式佩戴方式
-
矽膠耳塞
-
電信
- 通話麥克風
-
an AI mic
- 降低強風產生的滋擾噪音
-
是
-
尺寸
- 充電盒尺寸（寬x深x高）
-
6.28 x 2.81 x 3.54
厘米
- 耳機尺寸（寬x深x高）
-
2.52 x 2.14 x 2.55
厘米
- 總重量
-
0.045
kg
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20310 5
-
ANC 功能
- ANC 技術
-
混合
- 感知模式
-
是
- ANC（主動降噪）
-
是
- 自動消除風噪
-
是
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 語音助理啟用
-
手提式
- 語音助理支援
-
是
- 需要軟件更新。當最新軟件版本可供下載時，Philips 耳機應用程式會通知您。
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