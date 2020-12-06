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    5000 series 耳塞式真無線耳機

    TAT5505BK/00

    您的聲音，您的風格。

    不論是音樂或通話，這款外型時尚的真無線耳機都可勝任。主動降噪功能過濾背景噪音，讓您以 Philips 耳機應用程式自訂音色。取下耳機，即可暫停音樂播放。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    5000 series 耳塞式真無線耳機

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    您的聲音，您的風格。

    • 8 毫米 驅動器/ 封閉式
    • 主動降噪
    • 黑色
    • 藍牙
    時尚設計和混合式主動降噪功能

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    這款真無線耳機不只造型悅目，在您外出時也能播放更佳音質。混合式主動降噪功能減少外部噪音，讓您與音樂更貼近；而感知模式可以讓您重返現實世界。

    Philips 耳機應用程式，隨您控制音效

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    增強低音、減弱高音 - Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。只需點擊一下，即可在預設的 ANC 模式之間切換。

    強勁的 8 毫米釹合金驅動器，低音強勁，音效清晰

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    無論是旅行、在家工作或是放鬆，8 毫米驅動器都可使樂曲、播放清單和更多呈現非凡音質。一旦取下耳機，音樂就會暫停，重新戴上後就會繼續播放。

    穩定連接，耳機整合控制功能

    穩定連接，耳機整合控制功能

    由您從充電盒取出耳機的那一瞬起，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與其配對的裝置。兩邊耳機均配備觸摸控制，讓您輕鬆掌控音樂、通話和音量。

    雙重麥克風設計，確保通話清晰，同時具備單聲道模式

    兩邊耳機均配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，降低四周環境傳來的噪音。如果您身處較為安靜的地方，無需在說話時隔絕噪音，單聲道模式可讓您僅用一邊耳機通話。

    攜帶充電盒，享受長達 20 小時的播放時間

    透過充電盒充電可享有長達 20 小時的播放時間，耳機充電一次可播放 5 小時（使用 ANC 則為 4.5 小時）。快速充電 15 分鐘則可延長使用 1 小時。使用 USB-C 電線為充電盒充滿電需要 2 小時。

    橢圓形音管，矽膠耳塞護蓋

    橢圓形音管舒適貼合耳道，可將被動式噪音阻隔效果發揮得淋漓盡致。您可選用小、中、大尺寸的矽膠耳塞護蓋，獲得舒適佩戴感覺。

    IPX5 防濺防汗

    這款無線耳機具備 IPX5 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，您也不必擔心被雨淋到。

    感知模式因應需要，讓您重返現實世界

    -

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      喇叭直徑
      8 毫米
      振動膜
      PET
      阻抗
      16 Ohm
      磁鐵類型
      NdFeB
      頻率響應
      20 - 20 000  Hz
      敏感度
      105 dB (1K Hz)
      最大輸入功率
      5  毫瓦

    • 連接

      麥克風
      內置麥克風
      藍牙版本
      5.0
      藍牙規格
      • AVRCP
      • A2DP
      • HSP
      • 串流格式：SBC
      有效範圍
      最多 10  米

    • 外盒

      長度
      32.2  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      22.7  厘米
      總重量
      5.52  kg
      高度
      42  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11038 7
      淨重
      2.064  kg
      淨重
      3.456  kg

    • 便捷功能

      來電管理
      • 接聽電話/結束通話
      • 拒接來電
      • 在兩個通話之間切換

    • 內紙箱

      長度
      15  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      10.5  厘米
      高度
      19.7  厘米
      淨重
      0.258  kg
      總重量
      0.633  kg
      淨重
      0.375  kg
      GTIN
      2 48 95229 11038 4

    • 電源

      電池類型
      鋰離子電池
      音樂播放時間
      5+15  小時
      待機時間
      200 小時
      通話時間
      5+15 小時
      充電時間
      2  小時

    • 包裝尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      4.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 11038 0
      總重量
      0.164  kg
      淨重
      0.086  kg
      淨重
      0.078  kg

    • 產品尺寸

      纜線長度
      0  厘米
      高度
      3.6  厘米
      寬度
      3.2  厘米
      深度
      7.4  厘米
      重量
      0.057  kg

    • 配件

      快速入門指南
      USB 線
      USB-C 線
      耳罩
      3 種尺寸

    • 設計

      顏色
      黑色

    • UPC

      UPC
      8 40063 20158 3

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 3 種耳罩尺寸
    • USB 充電線
    Badge-D2C

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