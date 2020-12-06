5000 series 耳塞式真無線耳機
您的聲音，您的風格。
不論是音樂或通話，這款外型時尚的真無線耳機都可勝任。主動降噪功能過濾背景噪音，讓您以 Philips 耳機應用程式自訂音色。取下耳機，即可暫停音樂播放。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
時尚設計和混合式主動降噪功能
這款真無線耳機不只造型悅目，在您外出時也能播放更佳音質。混合式主動降噪功能減少外部噪音，讓您與音樂更貼近；而感知模式可以讓您重返現實世界。
Philips 耳機應用程式，隨您控制音效
增強低音、減弱高音 - Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。只需點擊一下，即可在預設的 ANC 模式之間切換。
強勁的 8 毫米釹合金驅動器，低音強勁，音效清晰
無論是旅行、在家工作或是放鬆，8 毫米驅動器都可使樂曲、播放清單和更多呈現非凡音質。一旦取下耳機，音樂就會暫停，重新戴上後就會繼續播放。
穩定連接，耳機整合控制功能
由您從充電盒取出耳機的那一瞬起，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與其配對的裝置。兩邊耳機均配備觸摸控制，讓您輕鬆掌控音樂、通話和音量。
雙重麥克風設計，確保通話清晰，同時具備單聲道模式
兩邊耳機均配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，降低四周環境傳來的噪音。如果您身處較為安靜的地方，無需在說話時隔絕噪音，單聲道模式可讓您僅用一邊耳機通話。
攜帶充電盒，享受長達 20 小時的播放時間
透過充電盒充電可享有長達 20 小時的播放時間，耳機充電一次可播放 5 小時（使用 ANC 則為 4.5 小時）。快速充電 15 分鐘則可延長使用 1 小時。使用 USB-C 電線為充電盒充滿電需要 2 小時。
橢圓形音管，矽膠耳塞護蓋
橢圓形音管舒適貼合耳道，可將被動式噪音阻隔效果發揮得淋漓盡致。您可選用小、中、大尺寸的矽膠耳塞護蓋，獲得舒適佩戴感覺。
IPX5 防濺防汗
這款無線耳機具備 IPX5 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，您也不必擔心被雨淋到。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 喇叭直徑
-
8 毫米
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
16 Ohm
- 磁鐵類型
-
NdFeB
- 頻率響應
-
20 - 20 000
Hz
- 敏感度
-
105 dB (1K Hz)
- 最大輸入功率
-
5
毫瓦
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 藍牙版本
-
5.0
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
-
外盒
- 長度
-
32.2
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
22.7
厘米
- 總重量
-
5.52
kg
- 高度
-
42
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11038 7
- 淨重
-
2.064
kg
- 淨重
-
3.456
kg
-
便捷功能
- 來電管理
-
-
內紙箱
- 長度
-
15
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
10.5
厘米
- 高度
-
19.7
厘米
- 淨重
-
0.258
kg
- 總重量
-
0.633
kg
- 淨重
-
0.375
kg
- GTIN
-
2 48 95229 11038 4
-
電源
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 音樂播放時間
-
5+15
小時
- 待機時間
-
200 小時
- 通話時間
-
5+15 小時
- 充電時間
-
2
小時
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
4.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 11038 0
- 總重量
-
0.164
kg
- 淨重
-
0.086
kg
- 淨重
-
0.078
kg
-
產品尺寸
- 纜線長度
-
0
厘米
- 高度
-
3.6
厘米
- 寬度
-
3.2
厘米
- 深度
-
7.4
厘米
- 重量
-
0.057
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- USB 線
-
USB-C 線
- 耳罩
-
3 種尺寸
-
設計
- 顏色
-
黑色
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20158 3
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