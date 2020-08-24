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    8000 series 耳塞式真無線耳機

    TAT8505BK/00

    沉醉音樂，悅目造型

    沉醉於豐富細緻的音效，或融入四周環境。這款精緻的真無線耳機具備主動降噪及感知模式，讓您可以控制聆聽的內容。精密圓形設計打造搶眼造型。

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    8000 series 耳塞式真無線耳機

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    沉醉音樂，悅目造型

    • 13 毫米驅動器/封閉式
    • 藍牙
    • 黑色
    混合式主動降噪功能，助您專注於所聽事物

    混合式主動降噪功能，助您專注於所聽事物

    當您遇上值得全心聆聽的樂曲時，這款真無線耳機可讓您沉浸其中，絕不分心。外部麥克風與內部麥克風互相配合，隔絕外部噪音。感知模式可因應需要讓您重返現實世界。

    音效細膩澎湃，低音強勁宏厚

    音效細膩澎湃，低音強勁宏厚

    無論要播放任何歌曲，完美調諧的 13 毫米驅動器皆可呈現強勁低音與震撼人心的清晰度。一旦取出耳機，音樂就會暫停，重戴後就會繼續播放。

    攜帶充電盒，享受長達 24 小時的播放時間

    攜帶充電盒，享受長達 24 小時的播放時間

    充電盒可以無線充電，亦可透過 USB-C 充電。充滿電的充電盒可以提供額外 18 小時播放時間。耳機充電一次可播放 6 小時（使用 ANC 則為 5 小時）。充電 15 分鐘則可延長使用 1 小時。

    經過改良的幾何設計，打造舒適貼耳的耳塞式耳機

    經過改良的幾何設計，打造舒適貼耳的耳塞式耳機

    圓形耳機外殼觸感極佳，設計能巧妙捕捉光線，營造出優雅而低調的造型。橢圓形音管舒適貼合耳道，可將被動式噪音阻隔效果發揮得淋漓盡致。

    雙重麥克風設計確保通話清晰，同時配備單聲道模式

    雙重麥克風設計確保通話清晰，同時配備單聲道模式

    兩邊耳機均配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，大大降低四周環境傳來的噪音。如果您身處較為安靜的地方，無需在說話時隔絕噪音，單聲道模式可讓您僅用一邊耳機通話。

    穩定連接，耳機整合控制功能

    穩定連接，耳機整合控制功能

    由您從充電盒取出耳機的那一瞬起，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與其配對的裝置。兩邊耳機均配備觸摸控制，讓您輕鬆掌控音樂、通話和音量。

    Philips 耳機應用程式，隨您控制音效

    增強低音、減弱高音 - Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。只需點擊一下，即可在預設的 ANC 模式之間切換。

    結合 Google Assistant

    只要點擊左耳機上的觸摸控制，即可喚醒 Google Assistant 或任何其他語音助理。全面整合其中的 Google Assistant 可讓您徹底免提操控。透過耳機聽取通知，亦可要求裝置播放音樂等等。

    感知模式因應需要，讓您重返現實世界

    -

    IPX4 防濺防汗

    小巧充電盒再方便不過了，這些真正的無線耳機還可以抵擋從任何方向飛濺而來的水滴。但一點汗水對它來說不成問題，而在下雨時您也可不必擔心。

    紅外線感應器，在耳機除下時暫停音樂

    -

    完美調準的 13 毫米釹合金驅動器

    -

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20 000 Hz
      喇叭直徑
      13 毫米
      振動膜
      PET
      阻抗
      16 Ohm
      磁鐵類型
      NdFeB
      最大輸入功率
      5 mW
      敏感度
      108  分貝

    • 連接

      藍牙版本
      5.0
      藍牙規格
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      • AAC
      • 串流格式：SBC
      有效範圍
      最多 10  米

    • 外盒

      長度
      44.8  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      37.7  厘米
      總重量
      7.592  kg
      高度
      19.6  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10842 1
      淨重
      2.328  kg
      淨重
      5.264  kg

    • 便捷功能

      來電管理
      • 接聽電話/結束通話
      • 通話保留
      • 麥克風靜音
      • 拒接來電
      • 在兩個通話之間切換

    • 內紙箱

      長度
      18  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      10.5  厘米
      高度
      16.7  厘米
      淨重
      0.291  kg
      總重量
      0.842  kg
      淨重
      0.551  kg
      GTIN
      2 48 95229 10842 8

    • 電源

      電池類型
      鋰聚合物
      可重複充電
      音樂播放時間
      6+18  小時
      待機時間
      200 小時
      通話時間
      6 小時
      充電時間
      1.5  小時

    • 包裝尺寸

      高度
      17.5  厘米
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      5.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 10842 4
      總重量
      0.249  kg
      淨重
      0.097  kg
      淨重
      0.152  kg

    • 產品尺寸

      高度
      4.4  厘米
      寬度
      7.2  厘米
      深度
      3.6  厘米
      重量
      0.073  kg

    • 配件

      快速入門指南
      USB 線
      USB-C 線
      耳罩
      3 種尺寸

    • 設計

      顏色
      黑色

    • UPC

      UPC
      8 40063 20153 8

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