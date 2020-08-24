8000 series 耳塞式真無線耳機
沉醉音樂，悅目造型
沉醉於豐富細緻的音效，或融入四周環境。這款精緻的真無線耳機具備主動降噪及感知模式，讓您可以控制聆聽的內容。精密圓形設計打造搶眼造型。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
混合式主動降噪功能，助您專注於所聽事物
當您遇上值得全心聆聽的樂曲時，這款真無線耳機可讓您沉浸其中，絕不分心。外部麥克風與內部麥克風互相配合，隔絕外部噪音。感知模式可因應需要讓您重返現實世界。
音效細膩澎湃，低音強勁宏厚
無論要播放任何歌曲，完美調諧的 13 毫米驅動器皆可呈現強勁低音與震撼人心的清晰度。一旦取出耳機，音樂就會暫停，重戴後就會繼續播放。
攜帶充電盒，享受長達 24 小時的播放時間
充電盒可以無線充電，亦可透過 USB-C 充電。充滿電的充電盒可以提供額外 18 小時播放時間。耳機充電一次可播放 6 小時（使用 ANC 則為 5 小時）。充電 15 分鐘則可延長使用 1 小時。
經過改良的幾何設計，打造舒適貼耳的耳塞式耳機
圓形耳機外殼觸感極佳，設計能巧妙捕捉光線，營造出優雅而低調的造型。橢圓形音管舒適貼合耳道，可將被動式噪音阻隔效果發揮得淋漓盡致。
雙重麥克風設計確保通話清晰，同時配備單聲道模式
兩邊耳機均配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，大大降低四周環境傳來的噪音。如果您身處較為安靜的地方，無需在說話時隔絕噪音，單聲道模式可讓您僅用一邊耳機通話。
穩定連接，耳機整合控制功能
由您從充電盒取出耳機的那一瞬起，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與其配對的裝置。兩邊耳機均配備觸摸控制，讓您輕鬆掌控音樂、通話和音量。
Philips 耳機應用程式，隨您控制音效
增強低音、減弱高音 - Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。只需點擊一下，即可在預設的 ANC 模式之間切換。
結合 Google Assistant
只要點擊左耳機上的觸摸控制，即可喚醒 Google Assistant 或任何其他語音助理。全面整合其中的 Google Assistant 可讓您徹底免提操控。透過耳機聽取通知，亦可要求裝置播放音樂等等。
IPX4 防濺防汗
小巧充電盒再方便不過了，這些真正的無線耳機還可以抵擋從任何方向飛濺而來的水滴。但一點汗水對它來說不成問題，而在下雨時您也可不必擔心。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20 000 Hz
- 喇叭直徑
-
13 毫米
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
16 Ohm
- 磁鐵類型
-
NdFeB
- 最大輸入功率
-
5 mW
- 敏感度
-
108
分貝
-
連接
- 藍牙版本
-
5.0
- 藍牙規格
-
-
AVRCP
-
A2DP
-
HFP
-
AAC
-
串流格式：SBC
- 有效範圍
-
最多 10
米
-
外盒
- 長度
-
44.8
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
37.7
厘米
- 總重量
-
7.592
kg
- 高度
-
19.6
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10842 1
- 淨重
-
2.328
kg
- 淨重
-
5.264
kg
-
便捷功能
- 來電管理
-
-
接聽電話/結束通話
-
通話保留
-
麥克風靜音
-
拒接來電
-
在兩個通話之間切換
-
內紙箱
- 長度
-
18
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
10.5
厘米
- 高度
-
16.7
厘米
- 淨重
-
0.291
kg
- 總重量
-
0.842
kg
- 淨重
-
0.551
kg
- GTIN
-
2 48 95229 10842 8
-
電源
- 電池類型
-
鋰聚合物
- 可重複充電
-
是
- 音樂播放時間
-
6+18
小時
- 待機時間
-
200 小時
- 通話時間
-
6 小時
- 充電時間
-
1.5
小時
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
5.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 10842 4
- 總重量
-
0.249
kg
- 淨重
-
0.097
kg
- 淨重
-
0.152
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
4.4
厘米
- 寬度
-
7.2
厘米
- 深度
-
3.6
厘米
- 重量
-
0.073
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- USB 線
-
USB-C 線
- 耳罩
-
3 種尺寸
-
設計
- 顏色
-
黑色
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20153 8
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。