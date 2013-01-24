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耳塞式真無線耳機

TAT8505BK/00
1 獎項
  • 沉醉音樂，悅目造型 沉醉音樂，悅目造型 沉醉音樂，悅目造型
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    headphones

    耳塞式真無線耳機

    TAT8505BK/00
    1 獎項

    沉醉音樂，悅目造型

    沉醉於豐富細緻的音效，或融入四周環境。這款精緻的真無線耳機具備主動降噪及感知模式，讓您可以控制聆聽的內容。精密圓形設計打造搶眼造型。 查看各種好處

    耳塞式真無線耳機

    沉醉音樂，悅目造型

    沉醉於豐富細緻的音效，或融入四周環境。這款精緻的真無線耳機具備主動降噪及感知模式，讓您可以控制聆聽的內容。精密圓形設計打造搶眼造型。 查看各種好處

    沉醉音樂，悅目造型

    沉醉於豐富細緻的音效，或融入四周環境。這款精緻的真無線耳機具備主動降噪及感知模式，讓您可以控制聆聽的內容。精密圓形設計打造搶眼造型。 查看各種好處

    耳塞式真無線耳機

    沉醉音樂，悅目造型

    沉醉於豐富細緻的音效，或融入四周環境。這款精緻的真無線耳機具備主動降噪及感知模式，讓您可以控制聆聽的內容。精密圓形設計打造搶眼造型。 查看各種好處

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      沉醉音樂，悅目造型

      • 13 毫米驅動器/封閉式
      • 藍牙
      • 黑色
      音效細膩澎湃，低音強勁宏厚

      音效細膩澎湃，低音強勁宏厚

      無論要播放任何歌曲，完美調諧的 13 毫米驅動器皆可呈現強勁低音與震撼人心的清晰度。一旦取出耳機，音樂就會暫停，重戴後就會繼續播放。

      攜帶充電盒，享受長達 24 小時的播放時間

      攜帶充電盒，享受長達 24 小時的播放時間

      充電盒可以無線充電，亦可透過 USB-C 充電。充滿電的充電盒可以提供額外 18 小時播放時間。耳機充電一次可播放 6 小時（使用 ANC 則為 5 小時）。充電 15 分鐘則可延長使用 1 小時。

      經過改良的幾何設計，打造舒適貼耳的耳塞式耳機

      經過改良的幾何設計，打造舒適貼耳的耳塞式耳機

      圓形耳機外殼觸感極佳，設計能巧妙捕捉光線，營造出優雅而低調的造型。橢圓形音管舒適貼合耳道，可將被動式噪音阻隔效果發揮得淋漓盡致。

      雙重麥克風設計確保通話清晰，同時配備單聲道模式

      雙重麥克風設計確保通話清晰，同時配備單聲道模式

      兩邊耳機均配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，大大降低四周環境傳來的噪音。如果您身處較為安靜的地方，無需在說話時隔絕噪音，單聲道模式可讓您僅用一邊耳機通話。

      穩定連接，耳機整合控制功能

      穩定連接，耳機整合控制功能

      由您從充電盒取出耳機的那一瞬起，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與其配對的裝置。兩邊耳機均配備觸摸控制，讓您輕鬆掌控音樂、通話和音量。

      混合式主動降噪功能，助您專注於所聽事物

      當您遇上值得全心聆聽的樂曲時，這款真無線耳機可讓您沉浸其中，絕不分心。外部麥克風與內部麥克風互相配合，隔絕外部噪音。感知模式可因應需要讓您重返現實世界。

      Philips 耳機應用程式，隨您控制音效

      增強低音、減弱高音 - Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。只需點擊一下，即可在預設的 ANC 模式之間切換。

      結合 Google Assistant

      只要點擊左耳機上的觸摸控制，即可喚醒 Google Assistant 或任何其他語音助理。全面整合其中的 Google Assistant 可讓您徹底免提操控。透過耳機聽取通知，亦可要求裝置播放音樂等等。

      IPX4 防濺防汗

      小巧充電盒再方便不過了，這些真正的無線耳機還可以抵擋從任何方向飛濺而來的水滴。但一點汗水對它來說不成問題，而在下雨時您也可不必擔心。

      技術規格

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線
        USB-C 線
        耳罩
        3 種尺寸

      • 連接

        麥克風
        內置麥克風
        藍牙規格
        • AVRCP
        • A2DP
        • HSP
        • AAC
        • 串流格式：SBC
        藍牙版本
        5.0
        有效範圍
        最多 10  米

      • 舒適

        來電管理
        • 接聽電話/結束通話
        • 通話保留
        • 麥克風靜音
        • 拒接來電
        • 在兩個通話之間切換

      • 電源

        電池類型
        鋰離子電池
        通話時間
        6 小時
        充電時間
        1.5  hr
        音樂播放時間
        6+18  hr

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        振動膜
        PET
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        磁鐵類型
        NdFeB
        敏感度
        108  分貝
        阻抗
        16 Ohm
        最大輸入電量
        5 mW
        喇叭直徑
        13 毫米

      • 內紙箱

        總重量
        0.842  千克
        GTIN
        2 48 95229 10842 8
        高度
        16.7  厘米
        長度
        18  厘米
        淨重
        0.291  千克
        產品包裝數目
        3
        淨重
        0.551  千克
        寬度
        10.5  厘米

      • 外盒

        產品包裝數目
        24
        長度
        44.8  厘米
        寬度
        37.7  厘米
        高度
        19.6  厘米
        總重量
        7.592  千克
        淨重
        5.264  千克
        GTIN
        1 48 95229 10842 1
        淨重
        2.328  千克

      • 產品尺寸

        高度
        4.4  厘米
        寬度
        7.2  厘米
        重量
        0.073  千克
        深度
        3.6  厘米

      • 包裝尺寸

        高度
        17.5  厘米
        寬度
        9.5  厘米
        深度
        5.5  厘米
        總重量
        0.249  千克
        淨重
        0.097  千克
        淨重
        0.152  千克
        EAN
        48 95229 10842 4
        包括的產品數目
        1
        貨架佈置類型
        兩者皆有

      • UPC

        UPC
        8 40063 20153 8

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