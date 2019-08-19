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  • 音樂啟動 音樂啟動 音樂啟動

    無線耳機

    TAUH202BK/00

    音樂啟動

    精彩的播放清單，最新的播客。這款無線蓋耳式耳機帶來清脆音質和強勁低音。頭帶輕巧無比，彷彿根本不存在；耳罩亦採用超薄折疊設計。15 小時的播放時間，暢用一天綽綽有餘。

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    可選顏色:

    此產品已不再銷售。

    無線耳機

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    音樂啟動

    • 32 毫米驅動器/封閉式
    • 蓋耳式
    • 長達 15 小時的播放時間
    • 超薄摺疊設計

    15 小時的播放時間，暢用一天綽綽有餘。

    您擁有長達 15 小時的播放時間，加上32 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現清脆音質及強勁低音。只需 2-3 小時便可充滿電量

    2-3 小時充電時間。

    只需 2-3 小時便可充滿電量

    32 毫米釹合金音效技術驅動器。清脆音質，強勁低音。

    32 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現清脆音質及強勁低音。

    內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

    聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。

    超薄摺疊設計便於存放在口袋或包中

    耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。

    多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話

    通過多功能按鈕輕鬆收聽音樂及接聽電話。不喜歡當前的曲目，可長按跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂。一個簡單的按鈕就可以解決這個問題。

    柔軟的耳罩可以調節至最舒適的角度

    柔軟透氣軟墊讓長時間持續聆聽亦感覺舒適無比。

    精巧摺疊設計便於存放在口袋或包中

    超薄摺疊設計的 BASS+ 耳機方便摺疊及收藏，是旅行的理想良伴。

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      32mm
      阻抗
      32 Ohm
      最大輸入功率
      10 mW
      敏感度
      102 dB (1K Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      麥克風
      內置麥克風
      藍牙版本
      4.2
      無線
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      有效範圍
      最多 10  米
      無線傳輸類型
      藍牙

    • 外盒

      長度
      21.2  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      16.5  厘米
      總重量
      1.039  kg
      高度
      24  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99521 8
      淨重
      0.5166  kg
      淨重
      0.5224  kg

    • 便捷功能

      音量控制

    • 電源

      可重複充電
      音樂播放時間
      15  小時
      通話時間
      10 小時
      充電時間
      3  小時
      電池容量（耳機）
      240  mAh
      待機電池使用時間
      160 hr
      電池類型（耳機）
      鋰聚合物（內置）

    • 包裝尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      19.5  厘米
      深度
      4.8  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 51613 99521 1
      總重量
      0.284  kg
      淨重
      0.1722  kg
      淨重
      0.1118  kg

    • 產品尺寸

      高度
      18.5  厘米
      寬度
      16.5  厘米
      深度
      4  厘米
      重量
      0.145  kg

    • 配件

      快速入門指南
      充電電線
      USB 線

    • 設計

      顏色
      黑色
      配戴方式
      頭帶
      折疊式設計
      均衡
      耳朵接合裝置材料
      人造皮革
      貼合耳形
      蓋耳式
      耳罩類型
      封閉式

    • UPC

      UPC
      8 40063 20208 5

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