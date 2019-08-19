無線耳機
音樂啟動
精彩的播放清單，最新的播客。這款無線蓋耳式耳機帶來清脆音質和強勁低音。頭帶輕巧無比，彷彿根本不存在；耳罩亦採用超薄折疊設計。15 小時的播放時間，暢用一天綽綽有餘。 查看各種好處
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音樂啟動
- 32 毫米驅動器/封閉式
- 蓋耳式
- 長達 15 小時的播放時間
- 超薄摺疊設計
15 小時的播放時間，暢用一天綽綽有餘。
您擁有長達 15 小時的播放時間，加上32 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現清脆音質及強勁低音。只需 2-3 小時便可充滿電量
2-3 小時充電時間。
只需 2-3 小時便可充滿電量
32 毫米釹合金音效技術驅動器。清脆音質，強勁低音。
32 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現清脆音質及強勁低音。
內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻
聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。
超薄摺疊設計便於存放在口袋或包中
耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。
多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話
通過多功能按鈕輕鬆收聽音樂及接聽電話。不喜歡當前的曲目，可長按跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂。一個簡單的按鈕就可以解決這個問題。
柔軟的耳罩可以調節至最舒適的角度
柔軟透氣軟墊讓長時間持續聆聽亦感覺舒適無比。
精巧摺疊設計便於存放在口袋或包中
超薄摺疊設計的 BASS+ 耳機方便摺疊及收藏，是旅行的理想良伴。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑
-
32mm
- 阻抗
-
32 Ohm
- 最大輸入功率
-
10 mW
- 敏感度
-
102 dB (1K Hz)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 藍牙版本
-
4.2
- 無線
-
是
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 無線傳輸類型
-
藍牙
-
外盒
- 長度
-
21.2
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
16.5
厘米
- 總重量
-
1.039
kg
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99521 8
- 淨重
-
0.5166
kg
- 淨重
-
0.5224
kg
-
便捷功能
- 音量控制
-
是
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 音樂播放時間
-
15
小時
- 通話時間
-
10 小時
- 充電時間
-
3
小時
- 電池容量（耳機）
-
240
mAh
- 待機電池使用時間
-
160 hr
- 電池類型（耳機）
-
鋰聚合物（內置）
-
包裝尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
19.5
厘米
- 深度
-
4.8
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 51613 99521 1
- 總重量
-
0.284
kg
- 淨重
-
0.1722
kg
- 淨重
-
0.1118
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
18.5
厘米
- 寬度
-
16.5
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 重量
-
0.145
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 充電電線
-
USB 線
-
設計
- 顏色
-
黑色
- 配戴方式
-
頭帶
- 折疊式設計
-
均衡
- 耳朵接合裝置材料
-
人造皮革
- 貼合耳形
-
蓋耳式
- 耳罩類型
-
封閉式
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20208 5
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