無線耳機
為您而設
讓您在舒適的環境中盡情搖滾。這款耳塞式耳機為您帶來真正的無線自由，小型耳機設計確保佩戴穩固。配備小型充電盒，可輕鬆將其放於口袋和手袋，讓您可以盡情享受 12 小時播放時間。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
以充電盒充電，享受長達 12 小時的播放時間
充一次電，即可享受長達 3 小時的播放時間。如果您隨身攜帶充電盒外出，更可以透過多次充電獲得額外 9 小時的播放時間。每次需要充電時，只需將耳機放回盒中即可。充滿一次電需 2 小時。
小巧的耳機設計。
耳機設計緊密貼服而且輕巧，令您可以舒適地盡情搖滾。
6 毫米釹合金音效技術驅動器。絕佳音色，強勁低音。
6 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現絕佳音色及強勁低音。橢圓形音管大大提高被動式噪音阻隔功能。想對周遭保持警覺時，可選擇使用單聲道模式，空一隻耳朵出來。
多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話
您可以透過多功能按鈕收聽音樂及接聽電話。不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂？簡單一按就可以解決這個問題。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持通話時音效清晰。
連按兩下按鈕即可喚醒手機的語音助手
連按兩下按鈕以喚醒手機的語音助手。讓 Siri 或 Google Assistant 為您設定下一個播放清單、通話或發送給朋友的訊息、查看天氣等等。
智能配對，自動尋找您的藍牙裝置
當您從充電盒中拿出耳機的那一刻，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的裝置。
設有 3 種尺寸的耳塞護蓋，使您能佩戴穩固、完美貼合。
橡膠耳塞護蓋可以互換，以完美貼合您的耳形，緊密貼服，令您不會錯過每個節拍。
小巧充電盒，可放於袋中充電數次。
這款耳機配備超便攜的充電盒，絕對不會讓您失望。
內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻
聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。
技術規格
-
聲音
- 喇叭直徑
-
6 毫米
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
16 Ohm
- 磁鐵類型
-
NdFeB
- 頻率響應
-
20 - 20 000
Hz
-
連接
- 藍牙版本
-
5.0
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 支援的解碼器
-
SBC
-
外盒
- 長度
-
40
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
24
厘米
- 總重量
-
2.95
kg
- 高度
-
24.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10046 3
- 淨重
-
1.272
kg
- 淨重
-
1.678
kg
-
便捷功能
- 來電管理
-
-
接聽電話/結束通話
-
通話保留
-
拒接來電
-
在兩個通話之間切換
-
內紙箱
- 長度
-
19
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
11
厘米
- 高度
-
11.5
厘米
- 淨重
-
0.159
kg
- 總重量
-
0.32
kg
- 淨重
-
0.161
kg
- GTIN
-
2 48 95229 10046 0
-
電源
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 可重複充電
-
是
- 音樂播放時間
-
3+9
小時
- 待機時間
-
50 小時
- 通話時間
-
2.5 小時
- 充電時間
-
2
小時
-
包裝尺寸
- 高度
-
17
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
3
厘米
- EAN
-
48 95229 10046 6
- 總重量
-
0.085
kg
- 淨重
-
0.053
kg
- 淨重
-
0.032
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
2.7
厘米
- 寬度
-
5.3
厘米
- 深度
-
3.57
厘米
- 重量
-
0.0296
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 耳罩
-
3 種尺寸（小/中/大）
- 充電電線
-
微型 USB 纜線
-
設計
- 顏色
-
黑色
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