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    無線耳機

    TAUT102BK/00

    為您而設

    讓您在舒適的環境中盡情搖滾。這款耳塞式耳機為您帶來真正的無線自由，小型耳機設計確保佩戴穩固。配備小型充電盒，可輕鬆將其放於口袋和手袋，讓您可以盡情享受 12 小時播放時間。

    查看各種好處

    可選顏色:

    此產品已不再銷售。

    無線耳機

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    為您而設

    • 6 毫米驅動器/封閉式
    • 藍牙
    • 黑色

    以充電盒充電，享受長達 12 小時的播放時間

    充一次電，即可享受長達 3 小時的播放時間。如果您隨身攜帶充電盒外出，更可以透過多次充電獲得額外 9 小時的播放時間。每次需要充電時，只需將耳機放回盒中即可。充滿一次電需 2 小時。

    小巧的耳機設計。

    耳機設計緊密貼服而且輕巧，令您可以舒適地盡情搖滾。

    6 毫米釹合金音效技術驅動器。絕佳音色，強勁低音。

    6 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現絕佳音色及強勁低音。橢圓形音管大大提高被動式噪音阻隔功能。想對周遭保持警覺時，可選擇使用單聲道模式，空一隻耳朵出來。

    多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話

    您可以透過多功能按鈕收聽音樂及接聽電話。不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂？簡單一按就可以解決這個問題。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持通話時音效清晰。

    連按兩下按鈕即可喚醒手機的語音助手

    連按兩下按鈕以喚醒手機的語音助手。讓 Siri 或 Google Assistant 為您設定下一個播放清單、通話或發送給朋友的訊息、查看天氣等等。

    智能配對，自動尋找您的藍牙裝置

    當您從充電盒中拿出耳機的那一刻，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的裝置。

    設有 3 種尺寸的耳塞護蓋，使您能佩戴穩固、完美貼合。

    橡膠耳塞護蓋可以互換，以完美貼合您的耳形，緊密貼服，令您不會錯過每個節拍。

    小巧充電盒，可放於袋中充電數次。

    這款耳機配備超便攜的充電盒，絕對不會讓您失望。

    內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

    聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。

    技術規格

    • 聲音

      喇叭直徑
      6 毫米
      振動膜
      PET
      阻抗
      16 Ohm
      磁鐵類型
      NdFeB
      頻率響應
      20 - 20 000  Hz

    • 連接

      藍牙版本
      5.0
      藍牙規格
      • A2DP
      • HFP
      • AVRCP
      有效範圍
      最多 10  米
      支援的解碼器
      SBC

    • 外盒

      長度
      40  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      24  厘米
      總重量
      2.95  kg
      高度
      24.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10046 3
      淨重
      1.272  kg
      淨重
      1.678  kg

    • 便捷功能

      來電管理
      • 接聽電話/結束通話
      • 通話保留
      • 拒接來電
      • 在兩個通話之間切換

    • 內紙箱

      長度
      19  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      11  厘米
      高度
      11.5  厘米
      淨重
      0.159  kg
      總重量
      0.32  kg
      淨重
      0.161  kg
      GTIN
      2 48 95229 10046 0

    • 電源

      電池類型
      鋰離子電池
      可重複充電
      音樂播放時間
      3+9  小時
      待機時間
      50 小時
      通話時間
      2.5 小時
      充電時間
      2  小時

    • 包裝尺寸

      高度
      17  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      3  厘米
      EAN
      48 95229 10046 6
      總重量
      0.085  kg
      淨重
      0.053  kg
      淨重
      0.032  kg

    • 產品尺寸

      高度
      2.7  厘米
      寬度
      5.3  厘米
      深度
      3.57  厘米
      重量
      0.0296  kg

    • 配件

      快速入門指南
      耳罩
      3 種尺寸（小/中/大）
      充電電線
      微型 USB 纜線

    • 設計

      顏色
      黑色

    Badge-D2C

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