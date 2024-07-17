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    3000 系列 無線吸塵機 Aqua

    XC3131/01

    展現潔淨效能，毫不費力

    設計輕巧的 Philips 3000 系列令清潔變得輕而易舉。PowerCyclone 颶風離麈技術可於硬式地板上展現強勁吸力，LED 吸扒則可照亮隱藏的灰塵，快速濕拖的清潔體驗正等候著您！

    查看各種好處

    3000 系列 無線吸塵機 Aqua

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    展現潔淨效能，毫不費力

    充電一次可清潔長達 60 分鐘 (1)

    • PowerCyclone 8 颶風離麈技術吸力強勁
    • 硬式地板 LED 吸扒，灰塵自此無所遁形
    • Eco 設定下長達 60 分鐘，特強模式下 15 分鐘 (2)
    • 隨附 Aqua 拖地模組
    • 2 種設定、2 個配件和收納掛牆架
    PowerCyclone 8 颶風離麈技術：吸力強勁，使用電量極低 (8)

    PowerCyclone 8 颶風離麈技術：吸力強勁，使用電量極低 (8)

    PowerCyclone 8 颶風離麈技術與 PowerBlade 數碼摩打互相配合，運用節能設計產生強勁氣流（高達每分鐘 820 公升 (3)）。效果如何？除可徹底清除灰塵污垢，更可運行更長時間——尤其適合用於硬式地板。

    硬式地板 LED 吸扒引導一舉一動，令灰塵無所遁形

    硬式地板 LED 吸扒引導一舉一動，令灰塵無所遁形

    使用 LED 吸扒讓每個動作都發揮作用，最高設定下可吸除多達 99% 塵埃和污垢 (4)。吸扒以精準的角度照射微塵，讓您可以準確知道要清潔的位置。其設計旨在儘量緊貼牆壁和邊角滑動，助您吸附頑固污垢，絕不留下任何一顆灰塵。

    善用手提式配置及配件，清潔更輕鬆

    善用手提式配置及配件，清潔更輕鬆

    無論是櫥櫃深處、角落還是高處，Philips 3000 系列都可為您徹底清潔。可轉換成手提式吸塵機，方便攜帶使用。長窄縫吸嘴有助深入窄縫狹隙。2 合 1 組合工具可輕鬆切換，柔軟毛刷可為細緻表面除塵，寬窄縫吸嘴則有助清潔棘手角落。

    可更換電池在 Eco 模式下可持續使用長達 60 分鐘，特強模式下則可使用 15 分鐘 (5)

    可更換電池在 Eco 模式下可持續使用長達 60 分鐘，特強模式下則可使用 15 分鐘 (5)

    Philips 3000 系列只需充電一次，即可在 Eco 模式下清潔超過 195 平方米範圍，特強模式下可清潔超過 70 平方米 (7)。想繼續清潔而免卻充電的麻煩嗎？可更換電池可讓您快速更換後備電池，幾乎毫不耽誤吸塵過程。備用電池 (XV1633) 需另行購買。

    設計輕巧易操作

    設計輕巧易操作

    手持輕巧易操作的 Philips 3000 在家中滑行。產品設計經過優化改良，不但重量輕巧，使用過程中亦感覺輕鬆不費力。人體工學手柄和平衡分佈的全桿設計確保重量均勻，帶來最舒適的體驗。

    利用配件置放架掛牆安裝，方便收納及充電

    利用配件置放架掛牆安裝，方便收納及充電

    再也不用滿屋翻找配件！使用完畢後，您可以將吸塵機和配件輕鬆掛牆收納，裝置會隨即自動充電，為下一個清潔任務做好準備。不想使用掛牆安裝？您亦可為裝置獨立充電。

    插上 Aqua 模組進行快速濕拖

    插上 Aqua 模組進行快速濕拖

    何不在吸塵的同時快速濕拖，一次過進行更徹底的全面清潔？我們易於安裝和拆卸的 Aqua 模組可在吸塵時使用濕潤的微纖維布料去除各種污漬。

    3 重過濾系統確保妥善儲存灰塵

    3 重過濾系統確保妥善儲存灰塵

    吸除兼妥善儲存灰塵。全賴三個超微細濾網，99.7%(6) 微塵和污垢可維持密封在機內，保持地板潔淨，打造更健康的家居環境。

    技術規格

    • 使用情景

      適用地板類型
      硬地板
      手提式選項
      拖地功能

    • 一般規格

      主要物料
      鋁和塑膠
      顏色
      迷幻黎明
      Cyclone 颶風離麈技術
      第 8 代 PowerCyclone 颶風離塵技術
      設定
      Eco、加速
      運行時間 (Eco)
      60 分鐘
      運行時間（特強）
      15 分鐘
      氣流（最大）
      820 公升/分鐘
      噪音水平
      < 80 dB
      電池類型
      可更換鋰離子電池
      電壓
      25.2 伏
      頻率
      50/60Hz
      充電時間
      5 小時
      顯示類型
      LED
      濾網類型
      3 重過濾
      LED 燈
      保用
      2 年
      歐盟合規聲明
      電池產品

    • 功能

      地板識別
      智能家居兼容性
      網絡連接功能

    • 設計

      再生塑膠*（包括配件）
      可持續包裝

    • 配件

      標準吸扒
      硬式地板 LED 吸扒
      隨附配件
      - 窄縫吸嘴 - 組合工具
      充電站
      掛牆
      Aqua 拖扒
      Aqua 模組

    • 重量與尺寸

      產品長度
      24 厘米
      產品寬度
      25.5 厘米
      產品高度
      118 厘米
      產品重量（僅手提式）
      1 294 克
      包裝長度
      14.3 厘米
      包裝寬度
      38.4 厘米
      包裝高度
      74.1 厘米
      包裝重量
      4.8 公斤

    • 兼容度

      相關配件 1
      XV1630/01 - 微纖維墊
      相關配件 2
      XV1631/01​ - 濾網
      相關配件 3
      XV1633/01​ - 可更換電池

    • 原產地

      生產地
      中國

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