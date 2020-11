保留更多維他命 C 和抗氧化物



維也納自然資源及應用生命科學大學 (University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU) 進行了一項獨立研究,發現高速真空攪拌機比一般攪拌能夠保存更多維他命 C 和抗氧化物。攪拌完成 8 小時後,真空攪拌比一般攪拌能保存最高多三倍的維他命 C**以及多 60% 的抗氧化活性***。