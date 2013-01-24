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    高速真空抗氧化攪拌機

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    在家裡享用美味健康的沙冰

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    保持新鮮
    真空攪拌沙冰

     Philips 高速真空抗氧化攪拌機
    HR3752/01

    成為第一個複查該產品

    真空抗氧化攪拌技術，可減少食材於攪拌過程中的氧化程度，並鎖住營養，從而帶來更新鮮、更美味及充滿維生素的飲品。
    高達 50% 更幼滑的攪拌效果
    設有 1400 瓦和每分鐘 35,000 的轉速，帶來更快更幼滑的攪拌效果
    點動設定、碎冰和沙冰模式
    建議零售價: HK$2,498.00
    Philips 真空攪拌機

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    真空攪拌沙冰

     Philips 高速真空抗氧化攪拌機
    HR3752/01

    Philips 真空攪拌機

    成為第一個複查該產品

    真空抗氧化攪拌技術，可減少食材於攪拌過程中的氧化程度，並鎖住營養，從而帶來更新鮮、更美味及充滿維生素的飲品

     

    高達 50% 更幼滑的攪拌效果
    設有 1400 瓦 和每分鐘 35,000 的轉速，帶來更快更幼滑的攪拌效果
    點動設定、碎冰和沙冰模式
    建議零售價: HK$2,498.00

    • 更健康的沙冰，保存 3 倍維他命 C*


      *與 Philips HR3752 不使用真空功能攪拌比較，於 2017 年 11 月/12 月由獨立實驗室進行番茄攪拌測試
      保存 3 倍維他命 C

    • 完成攪拌 8 小時後，保存多 60% 的抗氧化物活性*


      *與 Philips HR3752 不使用真空功能攪拌比較，於 2017 年 11 月/12 月由獨立實驗室進行蘋果攪拌測試
      保存更多抗氧化物活性

      沙冰保鮮時間更長  

      更新鮮的沙冰
      使用高速真空抗氧化攪拌機能保持沙冰顏色鮮亮，攪拌均勻，且減少果汁分層、多泡沫和氣泡現象，口感更幼滑。多段攪拌速度選擇，適合處理由軟水果到硬蔬菜等不同健康美味食譜。
      更新鮮的沙冰
      真空抗氧化攪拌技術，減少食材於攪拌過程中的氧化程度，讓沙冰保鮮長達一整天。只需一按鍵， 便可將空氣從攪拌杯抽出。
      四種模式
      四種模式可供選擇: 獨立真空、真空攪拌、碎冰和點動式設定，隨您喜好製作您喜愛的沙冰。

      保留更多維他命 C 和抗氧化物


      維也納自然資源及應用生命科學大學 (University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU) 進行了一項獨立研究，發現高速真空攪拌機比一般攪拌能夠保存更多維他命 C 和抗氧化物。攪拌完成 8 小時後，真空攪拌比一般攪拌能保存最高多三倍的維他命 C**以及多 60% 的抗氧化活性***。

      多 3 倍的維他命 C

      維他命 C 資訊圖表

      多 60% 的抗氧化能力

      抗氧化物資訊圖表

      **與 Philips HR3752 不使用真空功能攪拌比較，於 2017 年 11 月/12 月由獨立實驗室進行番茄攪拌測試

      ***與 Philips HR3752 不使用真空功能攪拌比較，於 2017 年 11 月/12 月由獨立實驗室進行蘋果攪拌測試

      了解全線產品系列

       

      從強力全效攪拌機到慢磨榨汁機和離心力榨汁機，我們的產品都能幫您在家裡自製沙冰和蔬果汁。

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      Innergizer 強力全效攪拌機

      能夠將堅硬食材如果仁、種子、根類蔬菜和冰塊等徹底粉碎，為您的飲品加添更多營養

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      範圍

      Avance慢磨榨汁機       

      微壓榨技術能夠從水果和綠葉蔬菜中提取更多的蔬果汁、纖維素、營養素和維生素
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      Daily 系列

      Viva離心力榨汁機

      鮮榨健康美味的蔬果汁，更快更容易
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      想要清爽的果汁還是濃郁的沙冰？回答幾個問題，即可找到您需要的產品。

      我最喜愛的飲品是：

      清新及清爽的沙冰

      清新

      幼滑細緻的沙冰

      幼滑

      濃郁及富口感的沙冰

      豐厚

      我想使用：

      水果和蔬菜沙冰

      水果和蔬菜

      水果和蔬菜，加超級水果和綠葉蔬菜沙冰

      水果和蔬菜，加超級水果和綠葉蔬菜

      結果：離心式技術

      離心式技術

      Philips Viva系列迷你榨汁機

       

      製作含豐富纖維量的健康果汁。

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      結果： 慢磨式技術

      慢磨式榨汁機

      Philips Avance系列慢磨榨汁機

       

      採用了獨特的微壓榨技術，打開蔬果的細胞，盡量榨取食材中的營養成份，讓您享受更濃厚、更健康的果汁。

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      水果和蔬菜沙冰

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      水果和蔬菜，加超級水果和綠葉蔬菜沙冰

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      水果和蔬菜，加堅果和冰

      水果和蔬菜，加堅果和冰

      盡可能提取所有營養：

      非常重要

      重要

      不太重要

      結果： 攪拌機

      攪拌機

      Philips Daily系列迷你攪拌機

      助你製作各式健康飲料如果汁、奶昔、湯、冰沙等。

      並非所有型號均提供碎冰模式，購買前請先確認。
      Innergizer 攪拌機

      Philips Innergizer 強力全效攪拌機

      採用ProBlend Extreme技術釋放更多食材營養，設有強勁馬達及刀片，適合攪拌堅果及製作冰沙。 拌機製作的美味健康飲料。  

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      結果： 攪拌機

      攪拌機

      Philips Daily系列迷你攪拌機

      攪拌機

       

      助你製作各式健康飲料如果汁、奶昔、湯、冰沙等。

      並非所有型號均提供碎冰模式，購買前請先確認。

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      結果： Innergizer 高速攪拌機

      Innergizer 高速攪拌機

      Philips Avance 系列

      Innergizer 高速攪拌機

       

      設有強勁的馬達和刀片元件，適合粉碎冰和堅果。

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      清潔簡易

       

      • 可拆卸刀片令清潔更容易和徹底
      • 可用於洗碗機的tritan 攪拌杯

       

      清潔指示按照型號可能有所不同。請查看產品手冊以獲取具體建議。

      快速清理
      快速清理

      清潔簡便

       

      • 可拆卸刀片令清潔更容易和徹底
      • 可用於洗碗機的玻璃杯和隨行杯

       

      清潔指示按照型號可能有所不同。請查看產品手冊以獲取具體建議。

      美味的沙冰配方

      充分善用您的 Philips 攪拌機，品嚐美味健康的沙冰。
      Super smoothie
      焦糖香蕉沙冰
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      隨手便可炮製出健康飲品

       

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