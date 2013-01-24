真空抗氧化攪拌技術，可減少食材於攪拌過程中的氧化程度，並鎖住營養，從而帶來更新鮮、更美味及充滿維生素的飲品
**與 Philips HR3752 不使用真空功能攪拌比較，於 2017 年 11 月/12 月由獨立實驗室進行番茄攪拌測試
***與 Philips HR3752 不使用真空功能攪拌比較，於 2017 年 11 月/12 月由獨立實驗室進行蘋果攪拌測試
從強力全效攪拌機到慢磨榨汁機和離心力榨汁機，我們的產品都能幫您在家裡自製沙冰和蔬果汁。
能夠將堅硬食材如果仁、種子、根類蔬菜和冰塊等徹底粉碎，為您的飲品加添更多營養
微壓榨技術能夠從水果和綠葉蔬菜中提取更多的蔬果汁、纖維素、營養素和維生素
鮮榨健康美味的蔬果汁，更快更容易
想要清爽的果汁還是濃郁的沙冰？回答幾個問題，即可找到您需要的產品。
製作含豐富纖維量的健康果汁。
採用了獨特的微壓榨技術，打開蔬果的細胞，盡量榨取食材中的營養成份，讓您享受更濃厚、更健康的果汁。
助你製作各式健康飲料如果汁、奶昔、湯、冰沙等。
並非所有型號均提供碎冰模式，購買前請先確認。
設有強勁的馬達和刀片元件，適合粉碎冰和堅果。
清潔指示按照型號可能有所不同。請查看產品手冊以獲取具體建議。
清潔指示按照型號可能有所不同。請查看產品手冊以獲取具體建議。
HR3868/01
HR2099/90
HR2173/91
HR2106/01
HR2051/01
HR2056/31