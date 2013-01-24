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慢磨榨汁機

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    在每一杯的飲品中享受更多營養

    Philips 離心式榨汁機 

    在每一杯飲品中享受更多營養

    攪拌機

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    離心榨汁機
     

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    每天為您提升健康      

    新鮮果汁

    我們的慢磨榨汁機有效地處理您喜歡的食材。 所以你可以嘗試水果、硬蔬菜、綠葉蔬菜和果仁，為家中各人創造出完美的蔬果汁。
    蔬菜榨汁機
    我們的慢磨榨汁機可以從新鮮水果和蔬菜中獲取更多的維生素、營養素和纖維素，完全天然。特別設計的雪葩配件可以將已冰凍的水果壓碎，造出美味、柔滑的天然水果雪葩。
    多杯果汁
    創作出最適合您自己的蔬果汁。由世界排名第一榨汁機品牌推出的慢磨榨汁機來製作健康美味的蔬果汁。
    青瓜芒果汁

    微壓榨技術

     

    我們的慢磨榨汁機可以壓榨出更多的蔬果汁和纖維素。慢磨榨汁機的微壓榨技術能夠從水果中提取高達90%的果汁。

    了解全線產品系列 

     

    從強力全效攪拌機到慢磨榨汁機和離心力榨汁機，我們的產品都能幫您在家裡自製沙冰和蔬果汁。

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    Innergizer 強力全效攪拌機

    能夠將堅硬食材如果仁、種子、根類蔬菜和冰塊等徹底粉碎，為您的飲品加添更多營養

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    Viva 離心力榨汁機

    鮮榨健康美味的蔬果汁，更快更容易
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    Daily 系列

    Daily 迷你攪拌機

    備便攜樽，讓您隨時隨地享用喜愛的自製飲品
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    清新的蔬果汁或豐厚的沙冰？ 幾個問題便可以找出您的需要。

    我最喜愛的飲品是：

    清新及清爽的沙冰

    清新

    幼滑細緻的沙冰

    幼滑

    濃郁及富口感的沙冰

    豐厚

    我想使用：

    水果和蔬菜沙冰

    水果和蔬菜

    水果和蔬菜，加超級水果和綠葉蔬菜沙冰

    水果和蔬菜，加超級水果和綠葉蔬菜

    結果：離心式技術

    離心式技術

    Philips Viva系列迷你榨汁機

     

    製作含豐富纖維量的健康果汁。

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    結果： 慢磨式技術

    慢磨式榨汁機

    Philips Avance系列慢磨榨汁機

     

    採用了獨特的微壓榨技術，打開蔬果的細胞，盡量榨取食材中的營養成份，讓您享受更濃厚、更健康的果汁。

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    我想使用：

    水果和蔬菜沙冰

    水果和蔬菜

    水果和蔬菜，加超級水果和綠葉蔬菜沙冰

    水果和蔬菜，加超級水果和綠葉蔬菜

    水果和蔬菜，加堅果和冰

    水果和蔬菜，加堅果和冰

    盡可能提取所有營養：

    非常重要

    重要

    不太重要

    結果： 攪拌機

    攪拌機

    Philips Daily系列迷你攪拌機

    助你製作各式健康飲料如果汁、奶昔、湯、冰沙等。

    並非所有型號均提供碎冰模式，購買前請先確認。
    Innergizer 攪拌機

    Philips Innergizer 強力全效攪拌機

    採用ProBlend Extreme技術釋放更多食材營養，設有強勁馬達及刀片，適合攪拌堅果及製作冰沙。 拌機製作的美味健康飲料。  

    查看產品

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    結果： 攪拌機

    攪拌機

    Philips Daily系列迷你攪拌機

    攪拌機

     

    助你製作各式健康飲料如果汁、奶昔、湯、冰沙等。

    並非所有型號均提供碎冰模式，購買前請先確認。

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    結果： Innergizer 高速攪拌機

    Innergizer 高速攪拌機

    Philips Avance 系列

    Innergizer 高速攪拌機

     

    設有強勁的馬達和刀片元件，適合粉碎冰和堅果。

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    由使用到清洗同樣方便

     

    • 反向按鈕方便榨出更多的蔬果汁，同時清空了榨汁槽內的蔬果汁
    • 快速清洗設計，讓您可以在60秒內拆卸和沖洗所有配件
    • 獨特的無濾網設計，清洗更容易，無需使用海綿或刷子
    • 創新的出汁口防滴漏功能，令廚房桌面在榨汁的過程中保持乾淨

     

    清洗說明可能有所不同，請查看產品手冊以獲取具體建議。

    創意的蔬果汁食譜

     

    充分利用您的飛利浦慢磨榨汁機製作健康美味的沙冰食譜

     

    蘿蔔薑汁冰沙
    有機蘋果雪梨汁
    健康果汁應用程式

    簡單製作健康飲品

     

    下載我們的健康飲品應用程式，每天獲取我們的榨汁和攪拌食譜以及有用提示。

     

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