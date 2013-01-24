微壓榨技術能夠從水果和綠葉蔬菜中提取更多的蔬果汁、纖維素、營養素和維生素。特別設計的雪葩配件可以將已冰凍的水果壓碎，造出美味、柔滑的天然水果雪葩。
微壓榨技術能夠從水果和綠葉蔬菜中提取更多的蔬果汁、纖維素、營養素和維生素。特別設計的雪葩配件可以將已冰凍的水果壓碎，造出美味、柔滑的天然水果雪葩。
纖巧機身更配備綜合存放設置，方便放置於廚房桌面以供日常使用
無濾網設計、一分鐘快速清洗
微壓榨技術能夠從水果和綠葉蔬菜中提取更多的蔬果汁、纖維素、營養素和維生素。備2倍加闊蔬果投放口，更快速造出更多的營養蔬果汁。
纖巧機身更配備綜合存放設置，方便放置於廚房桌面以供日常使用
無濾網設計、一分鐘快速清洗
我們的慢磨榨汁機有效地處理您喜歡的食材。 所以你可以嘗試水果、硬蔬菜、綠葉蔬菜和果仁，為家中各人創造出完美的蔬果汁。
從強力全效攪拌機到慢磨榨汁機和離心力榨汁機，我們的產品都能幫您在家裡自製沙冰和蔬果汁。
能夠將堅硬食材如果仁、種子、根類蔬菜和冰塊等徹底粉碎，為您的飲品加添更多營養
鮮榨健康美味的蔬果汁，更快更容易
備便攜樽，讓您隨時隨地享用喜愛的自製飲品
清新的蔬果汁或豐厚的沙冰？ 幾個問題便可以找出您的需要。
製作含豐富纖維量的健康果汁。
採用了獨特的微壓榨技術，打開蔬果的細胞，盡量榨取食材中的營養成份，讓您享受更濃厚、更健康的果汁。
助你製作各式健康飲料如果汁、奶昔、湯、冰沙等。
並非所有型號均提供碎冰模式，購買前請先確認。
設有強勁的馬達和刀片元件，適合粉碎冰和堅果。