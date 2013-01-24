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系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
由於企業不眠不休地運作，信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。
HDMI 可將未經壓縮的數碼 RGB 訊號，由來源直接傳送至屏幕。由於不用將數碼訊號轉換成類比訊號，因此可以產生完美無瑕的影像。歸功於良好的訊號品質，閃爍現象得以減少，畫質也更加清晰。透過與來源裝置之間的智能型連線，HDMI 可提供最高的輸出解像度 。HDMI 輸入訊號能完全反向兼容於 DVI 來源，但包含了數碼音訊。HDMI 使用 HDCP 複製保護功能。
開放可插規格 (OPS) 插槽專為 Digital Signage 市場而開發，能夠輕易製作多變的媒體播放機或更新媒體播放機。只需將媒體播放機插入顯示屏 - 一切已準備就緒。無論您擁有入門級、中級還是高階的媒體播放機，OPS 全面兼容，為您長遠帶來較低的 TCO。
全靠引進 LAN (RJ45) 埠，能夠輕鬆管理您的顯示屏。您可以透過 RJ45 連接，配置各個顯示屏，或快速便利地找出每個裝置的狀態。
這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。
內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。能夠將 25 個顯示屏的視訊牆，按各個方向水平和垂直分成 5 個顯示屏。
靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。
Philips 設計與生産的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。
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