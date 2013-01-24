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LCD 顯示器

BDL4645E/00
  • 享受清脆透徹的畫面質素 享受清脆透徹的畫面質素 享受清脆透徹的畫面質素
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    LCD 顯示器

    BDL4645E/00

    享受清脆透徹的畫面質素

    此款公共資訊顯示屏的功能強大，以清晰無比的效果傳遞市場訊息，令觀眾更加經久難忘。備有大量影像輸入選項及一個 OPS 插槽，絕對是理想之選。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      享受清脆透徹的畫面質素

      透過此時尚的全高清顯示屏

      • 117 厘米（46 吋）
      • 多媒體
      • 全高清
      SmartPower 可節能

      SmartPower 可節能

      系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

      專為 24/7 操作而設

      專為 24/7 操作而設

      由於企業不眠不休地運作，信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。

      透過一根連接線實現 HDMI 輸入全數碼 HD

      透過一根連接線實現 HDMI 輸入全數碼 HD

      HDMI 可將未經壓縮的數碼 RGB 訊號，由來源直接傳送至屏幕。由於不用將數碼訊號轉換成類比訊號，因此可以產生完美無瑕的影像。歸功於良好的訊號品質，閃爍現象得以減少，畫質也更加清晰。透過與來源裝置之間的智能型連線，HDMI 可提供最高的輸出解像度 。HDMI 輸入訊號能完全反向兼容於 DVI 來源，但包含了數碼音訊。HDMI 使用 HDCP 複製保護功能。

      開放可插規格插槽

      開放可插規格 (OPS) 插槽專為 Digital Signage 市場而開發，能夠輕易製作多變的媒體播放機或更新媒體播放機。只需將媒體播放機插入顯示屏 - 一切已準備就緒。無論您擁有入門級、中級還是高階的媒體播放機，OPS 全面兼容，為您長遠帶來較低的 TCO。

      網絡操控能力：RJ45

      全靠引進 LAN (RJ45) 埠，能夠輕鬆管理您的顯示屏。您可以透過 RJ45 連接，配置各個顯示屏，或快速便利地找出每個裝置的狀態。

      全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p

      這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。

      增強的變焦功能支援矩陣分格的應用方式

      內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。能夠將 25 個顯示屏的視訊牆，按各個方向水平和垂直分成 5 個顯示屏。

      進階防殘像功能

      靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。

      符合 RoHS 標準的環保型產品

      Philips 設計與生産的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        117  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        46  吋
        面板解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60Hz
        亮度
        400  cd/m²
        對比率（一般）
        4000:1
        反應時間（常規）
        6.5  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度 (水平)
        178  度
        可視角度 (垂直)
        178  度
        像素點距
        0.53 x 0.53
        顯示色彩
        16.7 百萬色
        影像增强功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        視訊格式
        • 480i, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 576i, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz

      • 連接

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-out D-Sub 15HD
        • 1 個 DVI-D
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 輸出
        • 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
        • RJ45
        AV 輸入
        • HDMI x1
        • 1 個色差影像 (BNC)
        • 1 個複合影像 (BNC)
        • 1 個 S-video
        • 2 個音效（左/右）
        AV 輸出
        • 1 個複合影像 (BNC)
        • 1 個音效 (左/右)
        其他連接
        OPS

      • 便利

        位置
        • 縱向
        • 橫向
        矩陣分格
        5 x 5
        畫中畫
        • PBP
        • 畫中畫
        • POP
        屏幕保護功能
        像素轉換，低亮
        訊號穿環
        • RS232
        • VGA
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        遙控器訊號：
        可鎖定
        安裝方便
        手柄
        節能功能
        Smart Power
        畫質
        進階色彩控制
        可控網絡
        • RS232
        • RJ45
        包裝
        可循環使用的盒

      • 尺寸

        鑲邊厚度
        35.3 毫米/1.39 吋
        VESA 安裝
        200x200 毫米，400x200 毫米
        産品重量
        26  千克
        産品重量 (lb)
        57.3
        調整寬度
        1091  毫米
        機器寬度（吋）
        43.0  吋
        調整高度
        646  毫米
        機器高度（吋）
        25.4  吋
        調整深度
        120  毫米
        機器深度（吋）
        4.7  吋

      • 作業條件

        溫度範圍（操作）
        0 - 40  °C
        相對濕度
        5 - 90  %
        MTBF
        50.000  小時

      • 功率

        主要電源
        90-264 VAC, 50/60 Hz
        耗電量（開啟模式）
        典型值 112 瓦
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦

      • 音效

        內置喇叭
        2 x 10 瓦

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • AC 電源線
        • VGA 線
        • 使用手冊 CD-ROM
        • 快速入門指南
        選購配件
        • 固定式掛牆安裝
        • 靈活式掛牆安裝
        • 天花板固定架
        直立
        BM04642

      • 其他

        鑲邊
        金屬無煙煤
        保用
        歐洲/北美：3 年
        屏幕操作系統語言
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 波蘭文
        • 土耳其文
        • 俄文
        • 簡體中文
        法令認可
        • CE
        • FCC Class B
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • AC 電源線
      • VGA 線
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 快速入門指南
      • 選購配件: 固定式掛牆安裝
      • 選購配件: 靈活式掛牆安裝
      • 選購配件: 天花板固定架

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