搜尋字眼

ZH
EN
  • 純正意大利特濃咖啡 純正意大利特濃咖啡 純正意大利特濃咖啡

    Philips Saeco 咖啡機除油片

    CA6704/99

    純正意大利特濃咖啡

    Saeco 咖啡油去除片可完美清除濃縮咖啡機內的咖啡油漬殘留。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Saeco 咖啡機除油片

    類似產品

    See all Saeco 配件及部件

    兼容產品

    可在哪裡找到型號？
    尋找我的產品編號
    可在哪裡找到產品編號？
    找到以下條件的產品： 找不到以下條件的產品：

    純正意大利特濃咖啡

    保持 Saeco 的沖調套件清潔

    • Saeco 特濃咖啡機專用
    • 可使用 10 次
    • 延長咖啡機使用壽命
    • 每月使用一次
    能長期讓您的機器沖調出味道濃郁的咖啡

    能長期讓您的機器沖調出味道濃郁的咖啡

    定期保養能讓 Saeco 意式特濃咖啡機沖調出香味十足的咖啡。

    避免意式特濃咖啡機有殘渣阻塞

    Saeco 咖啡機除油片清除所有咖啡油漬，保持意式特濃咖啡機有效運作，達致最佳效果。

    定期清潔延長意式特濃咖啡機的使用壽命

    延長意式特濃咖啡機的使用壽命，發揮產品的最大潛力。為了確保在長時間使用後仍能保持最佳效能，每月或調製 500 杯咖啡後清潔咖啡機一次。

    技術規格

    • 技術規格

      內容
      內容：1.6 克 10 包裝

    • 重量與尺寸

      產品重量
      0.1  kg
    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    評論

    成為第一個複查該產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。