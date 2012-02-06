Philips Saeco 咖啡機除油片
純正意大利特濃咖啡
Saeco 咖啡油去除片可完美清除濃縮咖啡機內的咖啡油漬殘留。 查看各種好處
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純正意大利特濃咖啡
保持 Saeco 的沖調套件清潔
- Saeco 特濃咖啡機專用
- 可使用 10 次
- 延長咖啡機使用壽命
- 每月使用一次
能長期讓您的機器沖調出味道濃郁的咖啡
定期保養能讓 Saeco 意式特濃咖啡機沖調出香味十足的咖啡。
避免意式特濃咖啡機有殘渣阻塞
Saeco 咖啡機除油片清除所有咖啡油漬，保持意式特濃咖啡機有效運作，達致最佳效果。
定期清潔延長意式特濃咖啡機的使用壽命
延長意式特濃咖啡機的使用壽命，發揮產品的最大潛力。為了確保在長時間使用後仍能保持最佳效能，每月或調製 500 杯咖啡後清潔咖啡機一次。
技術規格
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技術規格
- 內容
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內容：1.6 克 10 包裝
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重量與尺寸
- 產品重量
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0.1
kg
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