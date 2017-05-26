五重風速和自動設定供您選擇，體驗良好性能和舒適度。每日可除去 25 公升濕氣 (1)，可為任何 104 平方米以下的房間有效除濕，保護您免受黴菌侵害。
智能濕度感測器可監控空氣質素，並可預設所需濕度為 40%、50%、60%、70% 或 80%。自動模式下，風扇速度會自動調節，到達最佳除濕效果。
使用乾衣模式時，只需掛起衣物並將抽濕機放在遠處即可。抽濕機以最高風速運作，減少在室內乾衣所需時間。
空氣清新機的關鍵效能指標是 CADR（潔淨空氣輸送率），即每小時產生的潔淨空氣量。CADR 越高，潔淨過程越快。房間空氣越污染，CADR 必定更高。本空氣清新機的 CADR 達 270 立方米/小時 (2)，可有效淨化 34 平方米以下的房間
配有 HEPA 和前層濾網，可吸附小至 0.02 微米的超微細粒子 (3)，讓您遠離 PM2.5、細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物毛屑、氣體及其他污染物。
VitaShield 技術吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣霧。經 airmid health-group 獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣霧 (4)。經證實，還可清除 99.9% 空氣中傳播的細菌 (5)。
Philips 空氣清新機在出廠前，需要經過 170 項強制性的嚴格檢查測試。經過嚴格的壽命和耐用性測試，以確保可以連續全天候運作。
一鍵切換至獨立空氣淨化模式。空氣清新機以預設的自動模式運行，且不能同時使用濕度設定與乾衣模式。始終保護您和您的家人免受污染物和致敏原的侵害，特別是在乾燥的季節。
連續乾燥模式下，抽濕機始終以最佳除濕效能運作，為您提供恆定舒適的環境。可連接軟管以排出多餘的水，而無需清空水箱。
濾網警報提醒您適時清潔前層濾網或 HEPA 濾網。如果不更換，空氣清新機將停止運作，以避免無效淨化。透過這種方式，確保您始終享受潔淨的空氣。當水箱已滿時，水位警報會向您發出提示，並自動關機以免水溢出。
數碼顯示屏即時報告濕度水平，附加轉向功能、兒童安全鎖、定時功能和模式的指示燈。
原產地
重量與尺寸
設計和外表
服務
更換
持續性
效能
可用性
慳電
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。