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  • 呼吸不一樣的潔淨空氣 呼吸不一樣的潔淨空氣 呼吸不一樣的潔淨空氣

    5000 系列 2 合 1 空氣清新抽濕機

    DE5205/30

    呼吸不一樣的潔淨空氣

    讓您的家中充滿舒適潔淨的空氣。這款強勁的抽濕機經過徹底測試，可以快速可靠地除濕。抽濕機配備 HEPA 濾網，能去除異味、細菌及污染物，淨化空氣。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    5000 系列 2 合 1 空氣清新抽濕機

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    呼吸不一樣的潔淨空氣

    全屋抽濕及空氣淨化

    • 抽濕量高達 25 公升/日
    • 淨化效能高達 270 立方米/小時 (CADR)
    • 提供即時訊息
    • 自動和手動模式
    在最高達 104 平方米的房間中具潔淨效能

    在最高達 104 平方米的房間中具潔淨效能

    五重風速和自動設定供您選擇，體驗良好性能和舒適度。每日可除去 25 公升濕氣 (1)，可為任何 104 平方米以下的房間有效除濕，保護您免受黴菌侵害。

    5 檔自動除濕

    5 檔自動除濕

    智能濕度感測器可監控空氣質素，並可預設所需濕度為 40%、50%、60%、70% 或 80%。自動模式下，風扇速度會自動調節，到達最佳除濕效果。

    專用乾衣模式可輕鬆乾衣

    專用乾衣模式可輕鬆乾衣

    使用乾衣模式時，只需掛起衣物並將抽濕機放在遠處即可。抽濕機以最高風速運作，減少在室內乾衣所需時間。

    潔淨空氣輸送率 (CADR) 達 270 立方米/小時 (2)

    潔淨空氣輸送率 (CADR) 達 270 立方米/小時 (2)

    空氣清新機的關鍵效能指標是 CADR（潔淨空氣輸送率），即每小時產生的潔淨空氣量。CADR 越高，潔淨過程越快。房間空氣越污染，CADR 必定更高。本空氣清新機的 CADR 達 270 立方米/小時 (2)，可有效淨化 34 平方米以下的房間

    HEPA 濾網能吸附小至 0.02 微米的粒子 (3)

    HEPA 濾網能吸附小至 0.02 微米的粒子 (3)

    配有 HEPA 和前層濾網，可吸附小至 0.02 微米的超微細粒子 (3)，讓您遠離 PM2.5、細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物毛屑、氣體及其他污染物。

    VitaShield 可吸附 99.9% 的細菌和病毒 (4,5)

    VitaShield 可吸附 99.9% 的細菌和病毒 (4,5)

    VitaShield 技術吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣霧。經 airmid health-group 獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣霧 (4)。經證實，還可清除 99.9% 空氣中傳播的細菌 (5)。

    經過徹底測試，品質值得信賴

    經過徹底測試，品質值得信賴

    Philips 空氣清新機在出廠前，需要經過 170 項強制性的嚴格檢查測試。經過嚴格的壽命和耐用性測試，以確保可以連續全天候運作。

    獨立空氣淨化模式可防止污染物和致敏原侵入

    獨立空氣淨化模式可防止污染物和致敏原侵入

    一鍵切換至獨立空氣淨化模式。空氣清新機以預設的自動模式運行，且不能同時使用濕度設定與乾衣模式。始終保護您和您的家人免受污染物和致敏原的侵害，特別是在乾燥的季節。

    連續乾燥模式可時刻打造最佳環境

    連續乾燥模式可時刻打造最佳環境

    連續乾燥模式下，抽濕機始終以最佳除濕效能運作，為您提供恆定舒適的環境。可連接軟管以排出多餘的水，而無需清空水箱。

    濾網更換和水箱滿水警報可確保空氣清潔

    濾網更換和水箱滿水警報可確保空氣清潔

    濾網警報提醒您適時清潔前層濾網或 HEPA 濾網。如果不更換，空氣清新機將停止運作，以避免無效淨化。透過這種方式，確保您始終享受潔淨的空氣。當水箱已滿時，水位警報會向您發出提示，並自動關機以免水溢出。

    提供即時數碼顯示

    數碼顯示屏即時報告濕度水平，附加轉向功能、兒童安全鎖、定時功能和模式的指示燈。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 重量與尺寸

      包裝尺寸（長 x 闊 x 高）
      405×369×678  mm
      產品重量
      14  kg
      產品尺寸（長x寬x高）
      343×318×617
      重量（含包裝）
      16.5  kg

    • 設計和外表

      顏色
      白色

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 更換

      HEPA 濾網
      FY1119 - 長達 12 個月

    • 持續性

      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 效能

      抽濕量 (1)
      25 公升/日
      潔淨空氣輸送率（微粒，GB/T）(2)
      270 立方米/小時
      除濕面積
      最大範圍達 104 平方米 (GB/T)
      淨化面積
      最大範圍達 70 平方米 (NRCC)
      過濾
      HEPA、前層濾網
      吸附顆粒大小 (3)
      濾除小至 0.02 微米的粒子
      病毒和氣霧過濾水平 (4)
      99.9%
      細菌過濾水平 (5)
      99.9%
      空氣質素資訊
      色彩環
      濕度資訊
      數值
      製冷劑 (6)
      R134a

    • 可用性

      特別模式
      • 自動
      • 乾衣
      • 連續乾燥
      • 獨立空氣淨化
      手動速度設定
      1、2、3、4、特強
      濕度設定
      40%、50%、60%、70%、80%
      電線長度
      1.8 米
      移動性
      4 輪
      兒童安全鎖
      顯示燈
      開/關
      計時器
      1 至 9 小時
      水箱
      4 公升

    • 慳電

      最大功率
      355 W
      備用功率
      < 1 W

    Badge-D2C

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    • (1) 由第三方實驗室根據 GB/T 19411-2003 進行測試（測試條件：溫度 35 °C，相對濕度 90%）
    • (2) 由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 進行測試
    • (3) *利用來自通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對 NaCl 氣霧進行測試。
    • (4) 於 Airmid Healthgroup Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為 30 分鐘內受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室。
    • (5) 由第三方實驗室根據 GB21551.3-2010 在 30 立方米的室內進行測試，並以（白色葡萄球菌）8032 作為測試細菌
    • (6) 包含氟化溫室氣體；產品內氣密封有 R134a；製冷劑：R134a；重量：0.155 公斤；GWP：1430；二氧化碳約當量：0.22165 噸

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