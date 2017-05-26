獨立空氣淨化模式可防止污染物和致敏原侵入

一鍵切換至獨立空氣淨化模式。空氣清新機以預設的自動模式運行，且不能同時使用濕度設定與乾衣模式。始終保護您和您的家人免受污染物和致敏原的侵害，特別是在乾燥的季節。