為 Performer Pro/Expert/Ultimate 準備的替換配件箱
Philips 吸塵機原廠初用者套件内有 4 個塵袋，以及每年需要更換一次的摩打和濾網。 查看各種好處
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建議零售價: HK$348.00
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為 Performer Pro/Expert/Ultimate 準備的替換配件箱
原廠塵袋及濾網替換配件
- 4 個塵袋 (s-bag® ULP)
- 1 個 Allergy H13 排氣濾網
- 1 個三層摩打濾網
效能持久的 S-Bag® Ultra 原廠塵袋
套件内有 4 個效能持久的 S-Bag® Ultra 原廠塵袋。塵袋有超大容量的 5 升空間，可以帶來更長久的清潔效能。使用優質的多層防阻塞材料製成，提供卓越的吸力和過濾效能，使用時間比標準集塵袋延長 80%。
Allergy H13 排氣濾網帶來卓越的過濾效果
套件内有 1 個 Allergy H13 排氣濾網。Allergy H13 濾網可吸附超過 99.95% 的微塵，而其他濾網只會將這些微塵重新循環至居家空氣中。這個濾網可吸附花粉和塵蟎之類的微粒，這類微粒會引起過敏和哮喘症狀。應每年更換一次濾網，以保持最佳的過濾效果
三層摩打濾網
套件内有 1 個三層摩打濾網。濾網可防止微塵接觸到摩打並影響摩打效能。應每年更換一次濾網，以保持最佳過濾效果。
技術規格
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適合
- Jewel
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FC9050 - FC9079
- Performer
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FC8680 - FC8682
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FC9150 - FC9179
- Performer Expert
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FC8720 - FC8728
- PerformerPro
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FC9180 - FC9199
- Performer Ultimate
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FC8921 - FC8925
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FC8941 - FC8957
- 7000 系列，Performer Silent
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FC8741
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FC8743
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FC8745
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FC8779 - FC8786
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含有
- 持久效能的 S-Bag
-
4 個
- HEPA 濾網
-
1 個
- 三層進氣濾網
-
1 個
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