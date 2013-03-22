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  • 為 Performer Pro/Expert/Ultimate 準備的替換配件箱 為 Performer Pro/Expert/Ultimate 準備的替換配件箱 為 Performer Pro/Expert/Ultimate 準備的替換配件箱

    Performer 更換套件

    FC8060/01

    為 Performer Pro/Expert/Ultimate 準備的替換配件箱

    Philips 吸塵機原廠初用者套件内有 4 個塵袋，以及每年需要更換一次的摩打和濾網。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$348.00

    Performer 更換套件

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    為 Performer Pro/Expert/Ultimate 準備的替換配件箱

    原廠塵袋及濾網替換配件

    • 4 個塵袋 (s-bag® ULP)
    • 1 個 Allergy H13 排氣濾網
    • 1 個三層摩打濾網
    效能持久的 S-Bag® Ultra 原廠塵袋

    效能持久的 S-Bag® Ultra 原廠塵袋

    套件内有 4 個效能持久的 S-Bag® Ultra 原廠塵袋。塵袋有超大容量的 5 升空間，可以帶來更長久的清潔效能。使用優質的多層防阻塞材料製成，提供卓越的吸力和過濾效能，使用時間比標準集塵袋延長 80%。

    Allergy H13 排氣濾網帶來卓越的過濾效果

    Allergy H13 排氣濾網帶來卓越的過濾效果

    套件内有 1 個 Allergy H13 排氣濾網。Allergy H13 濾網可吸附超過 99.95% 的微塵，而其他濾網只會將這些微塵重新循環至居家空氣中。這個濾網可吸附花粉和塵蟎之類的微粒，這類微粒會引起過敏和哮喘症狀。應每年更換一次濾網，以保持最佳的過濾效果

    三層摩打濾網

    三層摩打濾網

    套件内有 1 個三層摩打濾網。濾網可防止微塵接觸到摩打並影響摩打效能。應每年更換一次濾網，以保持最佳過濾效果。

    技術規格

    • 適合

      Jewel
      FC9050 - FC9079
      Performer
      • FC8680 - FC8682
      • FC9150 - FC9179
      Performer Expert
      FC8720 - FC8728
      PerformerPro
      FC9180 - FC9199
      Performer Ultimate
      • FC8921 - FC8925
      • FC8941 - FC8957
      7000 系列，Performer Silent
      • FC8741
      • FC8743
      • FC8745
      • FC8779 - FC8786

    • 含有

      持久效能的 S-Bag
      4 個
      HEPA 濾網
      1 個
      三層進氣濾網
      1 個
    Badge-D2C

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