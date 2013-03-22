Allergy H13 排氣濾網帶來卓越的過濾效果

套件内有 1 個 Allergy H13 排氣濾網。Allergy H13 濾網可吸附超過 99.95% 的微塵，而其他濾網只會將這些微塵重新循環至居家空氣中。這個濾網可吸附花粉和塵蟎之類的微粒，這類微粒會引起過敏和哮喘症狀。應每年更換一次濾網，以保持最佳的過濾效果