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GC3720/32

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  • 100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力* 100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力* 100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力*
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    100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力*

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      持續蒸氣輸出達40 克/分鐘

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      Philips 蒸氣熨斗每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效熨平縐褶。

      雙重防鈣化功能可防止水垢形成

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      Philips 蒸氣熨斗的雙重防鈣化功能，附有防鈣化裝置及容易使用的鈣化清洗功能，能預防水垢的形成。

      SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

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      SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸汽熨斗最好的底板。

      防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

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      Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。

      自動節能

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      Philips 蒸氣熨斗具有卓越的創新功能 - 自動節能 ，可確保您獲得 100% 的強勁蒸氣以徹底燙平縐褶。同時，它能夠將蒸氣浪費減至最少，從而自動節省電力。

      技術規格

      • 防鈣化管理

        防鈣化清洗功能
        雙重防鈣化功能
        自來水適用

      • 方便使用

        注水和排水
        特大注水孔
        防漏水
        電線自由度（旋轉）
        180 度電線自由移動
        電線儲藏格
        電線導引夾

      • 持續性

        節能
        25% 電力減省

      • 快速及強力去縐

        底板
        SteamGlide
        噴水設備
        垂直蒸氣噴射

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