100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力*
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力*
Philips 蒸氣熨斗每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效熨平縐褶。
Philips 蒸氣熨斗的雙重防鈣化功能，附有防鈣化裝置及容易使用的鈣化清洗功能，能預防水垢的形成。
SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸汽熨斗最好的底板。
Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。
Philips 蒸氣熨斗具有卓越的創新功能 - 自動節能 ，可確保您獲得 100% 的強勁蒸氣以徹底燙平縐褶。同時，它能夠將蒸氣浪費減至最少，從而自動節省電力。
防鈣化管理
方便使用
持續性
快速及強力去縐
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