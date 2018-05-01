XXL 家庭装可放入全雞或 1.4 公斤的薯條

沒錯，您可以用新的健康空氣炸鍋 XXL 烹調家庭份量的餐點。它的全尺寸容量讓準備豐富大餐變得輕而易舉。您可以烹調全雞，甚至炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 公升大容量炸鍋可烹調足夠最多 6 人享用的美食。