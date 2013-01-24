食出低脂好味道
Philips XXL Airfryer 健康空氣炸鍋能釋出熱空氣，只需用少量油或無需用油，便可烹調您喜愛的菜式。全新脂肪脫離技術可迫出和收集食物中的脂肪，以最健康的方式為您和家人煎炸美食。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
食出低脂好味道
Philips XXL Airfryer 健康空氣炸鍋能釋出熱空氣，只需用少量油或無需用油，便可烹調您喜愛的菜式。全新脂肪脫離技術可迫出和收集食物中的脂肪，以最健康的方式為您和家人煎炸美食。 查看各種好處
食出低脂好味道
Philips XXL Airfryer 健康空氣炸鍋能釋出熱空氣，只需用少量油或無需用油，便可烹調您喜愛的菜式。全新脂肪脫離技術可迫出和收集食物中的脂肪，以最健康的方式為您和家人煎炸美食。 查看各種好處
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食出低脂好味道
Philips XXL Airfryer 健康空氣炸鍋能釋出熱空氣，只需用少量油或無需用油，便可烹調您喜愛的菜式。全新脂肪脫離技術可迫出和收集食物中的脂肪，以最健康的方式為您和家人煎炸美食。 查看各種好處
去除食物中多餘的脂肪，便可吃到更健康的菜式。Philips 健康空氣炸鍋是唯一配備脂肪脫離技術的空氣炸鍋，可以分離並收集多餘的脂肪。享用外脆內嫩的美食，味道一流且脂肪含量最低。
沒錯，您可以用新的 XXL 健康空氣炸鍋烹調家庭份量的餐點。它的全尺寸容量讓準備豐富大餐變得輕而易舉。您可以烹調全雞，甚或煎炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 升大容量食物籃可烹調足夠最多 6 人享用的美食。
使用簡便的保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達 30 分鐘。
Philips 的 Rapid Air 高速空氣循環技術可將氣流速度提高 7 倍，食物從而更香脆可口*。享用更健康、更美味的小吃和餐膳，食物外脆內嫩，完美無比
Philips 健康空氣炸鍋為您帶來前所未有的更快、更方便烹調體驗。全賴即時加熱和 Rapid Airflow 高速空氣循環技術，烹調食物的速度比焗爐快 1.5 倍。最重要的是，您無需預熱健康空氣炸鍋，只需開啟便可開始烹調。
全賴健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃，其設有可拆式不黏底網格，清洗時既輕鬆又快捷。炸籃和可拆式外鍋配備不黏底外層適用於洗碗碟機，方便清理。
健康空氣炸鍋使用熱空氣烹調您喜愛的菜式，只需用少量油或無需用油，因此含油量可減少高達 90%*。享用如油炸食品的美味酥脆，而且含油量最少。
數碼介面有預設烹調模程序，只要單鍵一按即可烹調冷凍薯條、肉類、鮮魚、全雞和雞腿，簡單易用。QuickControl 快速調控旋鈕可設定溫度和烹飪時間。
您可以使用健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱美食。全賴 Philips 健康空氣炸鍋空氣對流和星形設計，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。
從快速簡易的健康小食到全家享用的大餐，我們免費的食譜書有超過 30 種美味食譜，還有專業大廚分享的簡易說明。我們的 Philips 健康空氣炸鍋應用程式有許多貼士、教學，以及易學的食譜。
利用健康空氣炸鍋專用煎盤配件的表層，發掘烘烤食物的新方式。烘烤時，多餘的油脂可以輕鬆地從鏤空的表面滴走，炮製含油量更少的美味烤製食物
配件
設計和外表
內附配件
一般規格
服務
持續性
技術規格
重量與尺寸
設計
HD9955/00
HD9954/01
HD9952/01
HD9950/01
HD9925/01
HD9904/01