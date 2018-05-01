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    Premium XXL 健康空氣炸鍋

    HD9654/91

    食出低脂好味道

    Philips XXL 健康空氣炸鍋能釋出熱空氣，只需用少量油或無需用油，便可烹調您喜愛的菜式。全新脂肪脫離技術可迫出和收集食物中的脂肪，以更健康的方式為您和家人煎炸美食。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Premium XXL 健康空氣炸鍋

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    食出低脂好味道

    炸出香脆口感，去除食物脂肪*

    • 脂肪脫離技術
    • RapidAir 高速空氣循環技術
    • 黑色，1.4 千克
    • + 1 件配件
    脂肪脫離技術可以分離並收集多餘的脂肪

    脂肪脫離技術可以分離並收集多餘的脂肪

    去除食物中多餘的脂肪，享用更健康的菜式。Philips 健康空氣炸鍋配備脂肪脫離技術，可以分離並收集多餘的脂肪。享用外脆內嫩的美食，味道一流且脂肪含量最低。

    XXL 家庭装可放入全雞或 1.4 公斤的薯條

    XXL 家庭装可放入全雞或 1.4 公斤的薯條

    沒錯，您可以用新的健康空氣炸鍋 XXL 烹調家庭份量的餐點。它的全尺寸容量讓準備豐富大餐變得輕而易舉。您可以烹調全雞，甚至炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 公升大容量炸鍋可烹調足夠最多 6 人享用的美食。

    保溫模式讓用餐時間變得更靈活

    保溫模式讓用餐時間變得更靈活

    使用簡便的保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達 30 分鐘。

    Rapid Air 高速空氣循環技術可炮製更香脆可口的美食

    Rapid Air 高速空氣循環技術可炮製更香脆可口的美食

    Philips的Rapid Air高速空氣循環技術可將氣流速度提高7倍，食物從而更香脆可口***。享用更健康、更美味的小吃和餐膳，食物外脆內嫩，完美無比。

    省時省電

    省時省電

    Philips 健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省 70% 能源及速度快 50%，為您省時省電。****

    所有可拆式配件皆可 QuickClean 快速清洗及適用於洗碗碟機

    所有可拆式配件皆可 QuickClean 快速清洗及適用於洗碗碟機

    全賴健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃，其設有可拆式不黏底網格，清洗時既輕鬆又快捷。炸籃和可拆式外鍋配備不黏底外層適用於洗碗碟機，方便清理。

    只需用少量油或無需用油

    只需用少量油或無需用油

    健康空氣炸鍋使用熱空氣烹調您喜愛的菜式，只需用少量油或無需用油，因此可減少脂肪含量高達 90%^。享用如油炸食品的美味酥脆，而且脂肪含量最低。

    有 5 項預設烹調程序的數碼顯示

    有 5 項預設烹調程序的數碼顯示

    數碼介面有預設烹調模程序，只要單鍵一按即可烹調冷凍薯條、肉類、鮮魚、全雞和雞腿，簡單易用。QuickControl 快速調控旋鈕可設定溫度和烹飪時間。

    煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱。

    煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱。

    您可以使用健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱美食。全賴 Philips 健康空氣炸鍋空氣對流和星形設計，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。

    獨家 HomeID 應用程式

    獨家 HomeID 應用程式

    使用 HomeID 及 Philips 健康空氣炸鍋 XXL 從健康空氣炸鍋新手搖身一變成為健康空氣炸鍋大廚。瀏覽數百款美味食譜，嘗試更多新穎有趣的美味佳餚。

    可烘烤出完美烤魚、烤肉和更多其他菜式的煎盤

    利用健康空氣炸鍋專用煎盤配件的表層，發掘烘烤食物的新方式。烘烤時，多餘的油脂可以輕鬆地從鏤空的表面滴走，炮製脂肪含量更少的美味烤製食物。

    技術規格

    • 配件

      隨附
      • 煎盤
      • 煎盤

    • 技術規格

      電源
      2225  W
      炸籃容量
      1.4  kg
      隔油籃容量
      • 1.4 千克
      • 800 克薯條
      脂肪脫離技術
      即時開啟/無需預熱
      介面
      數碼
      保溫按鈕
      預設按鈕
      程式
      5 個預設
      RapidAir 高速空氣循環技術
      儲存您的烹調設定

    • 設計

      顏色
      黑色

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      433x321x315  mm
      產品重量
      7.99  kg

    • 一般規格

      電線儲藏格
      電線儲藏格
      電源顯示燈
      自動斷電功能
      適用於洗碗碟機
      溫度控制
      40 - 200 °C
      預設烹調功能
      隔熱外殼
      產品功能
      • 自動斷電功能
      • 電線儲藏格
      • 數碼觸控螢幕
      • 適用於洗碗碟機
      • 完成鈴聲
      • 溫度控制
      • 保溫功能
      • 預設程式
      • QuickClean 快速清洗炸籃
      • 先進高速加熱
      • HomeID 應用程式
      完成鈴聲
      技術
      脂肪脫離技術
      開/關掣
      時間控制
      最長 60 分鐘

    • 設計和外表

      機身物料
      塑膠
      控制面板顏色
      黑色

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 隨附配件

      食譜
      專利 RapidAir 高速空氣循環技術
      煎盤
      LED 顯示

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    Badge-D2C

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    • **與使用 Philips 傳統電炸鍋炸的新鮮薯條比較
    • ***對比 A 級焗爐烹調一份雞胸肉（AF 160°C，無預熱）或三文魚柳（200°C,，無預熱）的能源費用。根據使用產品 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 進行內部實驗室測量的平均百分比。結果可能會因產品而有所不同。

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