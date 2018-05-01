去除食物中多餘的脂肪，享用更健康的菜式。Philips 健康空氣炸鍋配備脂肪脫離技術，可以分離並收集多餘的脂肪。享用外脆內嫩的美食，味道一流且脂肪含量最低。
沒錯，您可以用新的健康空氣炸鍋 XXL 烹調家庭份量的餐點。它的全尺寸容量讓準備豐富大餐變得輕而易舉。您可以烹調全雞，甚至炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 公升大容量炸鍋可烹調足夠最多 6 人享用的美食。
使用簡便的保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達 30 分鐘。
Philips的Rapid Air高速空氣循環技術可將氣流速度提高7倍，食物從而更香脆可口***。享用更健康、更美味的小吃和餐膳，食物外脆內嫩，完美無比。
Philips 健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省 70% 能源及速度快 50%，為您省時省電。****
全賴健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃，其設有可拆式不黏底網格，清洗時既輕鬆又快捷。炸籃和可拆式外鍋配備不黏底外層適用於洗碗碟機，方便清理。
健康空氣炸鍋使用熱空氣烹調您喜愛的菜式，只需用少量油或無需用油，因此可減少脂肪含量高達 90%^。享用如油炸食品的美味酥脆，而且脂肪含量最低。
數碼介面有預設烹調模程序，只要單鍵一按即可烹調冷凍薯條、肉類、鮮魚、全雞和雞腿，簡單易用。QuickControl 快速調控旋鈕可設定溫度和烹飪時間。
您可以使用健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱美食。全賴 Philips 健康空氣炸鍋空氣對流和星形設計，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。
使用 HomeID 及 Philips 健康空氣炸鍋 XXL 從健康空氣炸鍋新手搖身一變成為健康空氣炸鍋大廚。瀏覽數百款美味食譜，嘗試更多新穎有趣的美味佳餚。
利用健康空氣炸鍋專用煎盤配件的表層，發掘烘烤食物的新方式。烘烤時，多餘的油脂可以輕鬆地從鏤空的表面滴走，炮製脂肪含量更少的美味烤製食物。
配件
技術規格
設計
重量與尺寸
一般規格
設計和外表
服務
隨附配件
持續性
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