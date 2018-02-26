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烘焗套裝
憑藉此特別設計的 Philips 健康空氣炸鍋烘焗套裝，炮製您最愛的烤焗美食。以快捷健康的方式烤焗美味的蛋糕、麵包、烘焗菜式、蛋批，以及多款食品。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
手冊內載有廚師貼士、入門食譜及健康空氣炸鍋的烹調時間
您可以放心將這些健康空氣炸鍋烘烤配件和鬆餅杯放入洗碗碟機中清潔，方便重複使用！
Philips 烘烤配件非常適合燜燉、法式雜菜、意式烘蛋、千層麵、焗烤、醬汁肉和其他菜式。請慢用！
由於健康空氣炸鍋鬆餅杯的物料柔韌，從杯中取出鬆餅或蛋糕易如反掌。皺摺的邊緣使鬆餅杯更好看！由無味矽膠製成，您可以一次又一次重複使用健康空氣炸鍋鬆餅杯！
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