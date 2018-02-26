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    健康空氣炸鍋 XXL 烘焗套裝

    HD9952/01

    烘焗套裝

    憑藉此特別設計的 Philips 健康空氣炸鍋烘焗套裝，炮製您最愛的烤焗美食。以快捷健康的方式烤焗美味的蛋糕、麵包、烘焗菜式、蛋批，以及多款食品。

    查看各種好處

    健康空氣炸鍋 XXL 烘焗套裝

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    烘焗套裝

    使用健康空氣炸鍋炮製烘焗美食的配件和貼士

    • 烘焗套裝
    • 1 個烘焗配件
    • 9 隻矽膠鬆餅杯
    • 1 本食譜手冊
    助您掌握烘烤技巧的手冊

    助您掌握烘烤技巧的手冊

    手冊內載有廚師貼士、入門食譜及健康空氣炸鍋的烹調時間

    所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔

    所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔

    您可以放心將這些健康空氣炸鍋烘烤配件和鬆餅杯放入洗碗碟機中清潔，方便重複使用！

    不黏底烘烤配件完美配合健康空氣炸鍋 XXL

    Philips 烘烤配件非常適合燜燉、法式雜菜、意式烘蛋、千層麵、焗烤、醬汁肉和其他菜式。請慢用！

    9 隻矽膠鬆餅杯，享受不同的烘烤菜式

    由於健康空氣炸鍋鬆餅杯的物料柔韌，從杯中取出鬆餅或蛋糕易如反掌。皺摺的邊緣使鬆餅杯更好看！由無味矽膠製成，您可以一次又一次重複使用健康空氣炸鍋鬆餅杯！

    技術規格

    • 兼容產品

      兼容
      HD9630、HD9750、HD9650、HD9651、HD9652、HD9653、HD9654、HD9762、HD9765、HD9860、HD9861、HD9863、HD9867、HD9870

    • 重量與尺寸

      包裝尺寸（長x寬x高）
      240 x 240 x 90  mm
      產品尺寸（長x寬x高）
      220 x 210 X 75  mm
      產品重量
      0.506  kg

    • 一般規格

      適用於洗碗碟機

    • 隨附配件

      9 隻鬆餅杯
      烘烤配件
      烘烤盤
      小單張

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

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