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XXL 健康空氣炸鍋

HD9765
1 獎項
  • 食出低脂好味道。 食出低脂好味道。 食出低脂好味道。
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    Premium XXL 健康空氣炸鍋

    HD9765
    1 獎項

    食出低脂好味道。

    Philips 效能最高的健康空氣炸鍋，帶來最出色的煮食效果²。去除多餘脂肪，品嚐美味且脂肪少高達 90% 的炸薯條³。配備全新家庭烤盆，讓您輕鬆省時地烹煮及品嚐烤焗美食。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,698.00

    Premium XXL 健康空氣炸鍋

    食出低脂好味道。

    Philips 效能最高的健康空氣炸鍋，帶來最出色的煮食效果²。去除多餘脂肪，品嚐美味且脂肪少高達 90% 的炸薯條³。配備全新家庭烤盆，讓您輕鬆省時地烹煮及品嚐烤焗美食。 查看各種好處

    食出低脂好味道。

    Philips 效能最高的健康空氣炸鍋，帶來最出色的煮食效果²。去除多餘脂肪，品嚐美味且脂肪少高達 90% 的炸薯條³。配備全新家庭烤盆，讓您輕鬆省時地烹煮及品嚐烤焗美食。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,698.00

    Premium XXL 健康空氣炸鍋

    食出低脂好味道。

    Philips 效能最高的健康空氣炸鍋，帶來最出色的煮食效果²。去除多餘脂肪，品嚐美味且脂肪少高達 90% 的炸薯條³。配備全新家庭烤盆，讓您輕鬆省時地烹煮及品嚐烤焗美食。 查看各種好處

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      食出低脂好味道。

      炸出香脆口感，去除食物脂肪¹

      • 脂肪脫離技術
      • Rapid Air 高速空氣循環技術
      • 黑色，1.4 公斤
      • '+ 1 件配件
      脂肪脫離技術可炮製更香脆可口的美食

      脂肪脫離技術可炮製更香脆可口的美食

      您現在可以去除食物中多餘的油脂，享用更健康的菜式。Philips XXL 是唯一配備脂肪脫離技術的健康空氣炸鍋，可以分離並收集多餘的脂肪。品嚐皮脆肉嫩的整隻烤全雞，更可去除高達 50% 的肉類脂肪⁴。

      創新的健康空氣炸鍋，創造出快 7 倍的熱空氣氣流⁵

      創新的健康空氣炸鍋，創造出快 7 倍的熱空氣氣流⁵

      享用更健康的油炸食品，外脆內嫩，可減少脂肪含量高達 90%*。Philips XXL 健康空氣炸鍋主要使用熱空氣取代食油來煎炸美食，只需少量油或無需用油即可完成。Philips 高速空氣循環技術創造出快 7 倍的熱空氣氣流，炮製更香脆可口的美食。

      性能最佳、效率最高的 Philips 健康空氣炸鍋

      性能最佳、效率最高的 Philips 健康空氣炸鍋

      強勁的加熱元件和摩打，健康空氣炸鍋中的熱空氣彷如強力龍捲風般快速旋轉，遍及整個食物籃。

      第一的低脂電炸鍋⁶

      第一的低脂電炸鍋⁶

      Philips 全球第一的低脂電炸鍋品牌。

      XXL 家庭装可放入全雞或 1.4 公斤的薯條

      XXL 家庭装可放入全雞或 1.4 公斤的薯條

      沒錯，您可以用 XXL 健康空氣炸鍋烹調家庭份量的餐點。它的全尺寸容量讓準備豐富大餐變得輕而易舉。您可以烹調全雞，甚或煎炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 升大容量食物籃⁷可烹調足夠最多 6 人享用的美食。

      比迷你焗爐快兩倍⁸

      比迷你焗爐快兩倍⁸

      使用 Philips 健康空氣炸鍋比以往更快、更方便。使用我們性能最佳、效率最高的 Philips 健康空氣炸鍋，食物比迷你焗爐的烹調效果更鬆脆，速度快兩倍，無需預熱，無需等待。只管烹調和享受美食。

      以更少時間和精力享用家庭裝份量的烤焗美食

      以更少時間和精力享用家庭裝份量的烤焗美食

      使用新的家庭焗盤，可烹調所有您最喜歡的烘焙食譜。Philips 焗盤最多可烹調 4 份千層面，也適用於批量烹調。其不黏底外層非常適合燜燉、法式雜菜、意式烘蛋、焗烤、醬汁肉和其他菜式。

      有 5 項預設烹調程序的數碼顯示

      有 5 項預設烹調程序的數碼顯示

      數碼介面有預設烹調模式程序，只要按一下就可烹調薯條、冷凍小吃、雞肉、肉類、魚和烘烤，簡單易用。QuickControl 快速調控旋鈕可設定溫度和烹調時間。

      保溫模式讓用餐時間變得更靈活

      保溫模式讓用餐時間變得更靈活

      使用簡便的保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達 30 分鐘。

      所有可拆式配件皆可 QuickClean 快速清洗及適用於洗碗碟機

      所有可拆式配件皆可 QuickClean 快速清洗及適用於洗碗碟機

      全賴健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃，其設有可拆式不黏底網底，清洗時既輕鬆又快捷。所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機，方便清理。

      煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱

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      您可以使用健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱美食。全賴 Philips 健康空氣炸鍋空氣對流和星形設計，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。

      NutriU 應用程式備有超過 500 款獨家食譜⁹

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      探索數百種令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜，美味、健康且快速烹調。NutriU 應用程式的食譜由營養專家為日常烹調精心設計。

      技術規格

      • 技術規格

        機身物料
        塑膠
        製造地：
        中國
        隨附
        家庭焗盤
        電線長度
        0.8 m
        顏色
        霧灰色
        產品尺寸（長 x 闊 x 高）
        433x321x315 毫米

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 技術規格

        電源
        2225 W

      • 重量與尺寸

        產品重量
        7.99 kg

      • 持續性

        包裝
        &lt;gt/&gt; 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 一般規格

        產品功能
        • 脂肪脫離技術
        • Rapid Air 高速空氣循環技術
        • 適用於洗碗碟機
        • 開/關掣
        • 完成鈴聲
        • 溫度調控
        • 電源顯示燈
        • 快速清潔
        • LED 顯示屏
        • 時間控制
        • 自動斷電裝置
        • 隔熱外殼
        • 保溫
        • 電線儲藏格
        • 數碼輕觸式屏幕

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            獎項

            • ¹雞肉和豬肉的脂肪含量與高溫油炸鍋和鑊炒的比較
            • ²健康空氣炸鍋 XXL 具有最高瓦數、最快加熱時間和更均勻的冷凍薯條效果（2021 年）。
            • ³與使用傳統 Philips 電炸鍋炸的新鮮薯條比較
            • ⁴3 隻生雞脾以 180°C 烹調 24 分鐘以去除脂肪
            • ⁵與平底 Philips Viva 健康空氣炸鍋的空氣流動速度比較，Philips Rapid Air 高速空氣循環技術將炸籃的氣流速度提高 7 倍
            • ⁶資料來源：Euromonitor International Ltd. 低脂電炸鍋
            • ⁷公升容量指炸鍋的總容量
            • ⁸在 Philips 和迷你焗爐（容量超過 10 升）測試冷凍薯條的均勻結果和烹調時間。
            • ⁹食譜數量會因國家/地區而有所不同。
            • ¹⁰僅在有 NutriU 社群的國家/地區提供

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