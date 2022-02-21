您現在可以去除食物中多餘的脂肪，享用更健康的菜式。Philips XXL是唯一配備脂肪脫離技術的健康空氣炸鍋，可以分離並收集多餘的脂肪。品嚐皮脆肉嫩的烤全雞，更可去除高達50%的肉類脂肪***。
享用更健康的油炸食品，外脆內嫩，可減少脂肪含量高達 90%**。Philips健康空氣炸鍋 XXL主要使用熱空氣取代食油來煎炸美食，只需少量油或無需用油即可完成。Philips高速空氣循環技術創造出快 7 倍的熱空氣氣流#，炮製更香脆可口的美食。
Philips 健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省70%能源及速度快50%，為您省時省電^。
沒錯，您可以用新的健康空氣炸鍋 XXL 烹調家庭份量的餐點。它的全尺寸容量讓準備豐富大餐變得輕而易舉。您可以烹調全雞，甚至炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 升大容量炸鍋可烹調足夠最多 6 人享用的美食****。
數碼介面有預設烹調模式程序，只要按一下就可烹調薯條、冷凍小吃、雞肉、肉類、魚和烘烤，簡單易用。QuickControl 快速調控旋鈕可設定溫度和烹調時間。
使用簡便的保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達 30 分鐘。
全賴健康空氣炸鍋的QuickClean快速清洗炸籃，設有可拆式不黏底網底，清洗時既輕鬆又快捷。所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機，方便清理。
您可以使用健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱美食。全賴 Philips 健康空氣炸鍋空氣對流和星形設計，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。
探索數百種令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜，美味、健康且快速烹調。NutriU應用程式的食譜由營養專家為日常烹調精心設計*****。
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技術規格
一般規格
重量與尺寸
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