食出低脂好味道。
Philips 效能最高的健康空氣炸鍋，帶來最出色的煮食效果²。去除多餘脂肪，品嚐美味且脂肪少高達 90% 的炸薯條³。配備全新家庭烤盆，讓您輕鬆省時地烹煮及品嚐烤焗美食。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
食出低脂好味道。
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食出低脂好味道。
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您現在可以去除食物中多餘的油脂，享用更健康的菜式。Philips XXL 是唯一配備脂肪脫離技術的健康空氣炸鍋，可以分離並收集多餘的脂肪。品嚐皮脆肉嫩的整隻烤全雞，更可去除高達 50% 的肉類脂肪⁴。
享用更健康的油炸食品，外脆內嫩，可減少脂肪含量高達 90%*。Philips XXL 健康空氣炸鍋主要使用熱空氣取代食油來煎炸美食，只需少量油或無需用油即可完成。Philips 高速空氣循環技術創造出快 7 倍的熱空氣氣流，炮製更香脆可口的美食。
強勁的加熱元件和摩打，健康空氣炸鍋中的熱空氣彷如強力龍捲風般快速旋轉，遍及整個食物籃。
Philips 全球第一的低脂電炸鍋品牌。
沒錯，您可以用 XXL 健康空氣炸鍋烹調家庭份量的餐點。它的全尺寸容量讓準備豐富大餐變得輕而易舉。您可以烹調全雞，甚或煎炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 升大容量食物籃⁷可烹調足夠最多 6 人享用的美食。
使用 Philips 健康空氣炸鍋比以往更快、更方便。使用我們性能最佳、效率最高的 Philips 健康空氣炸鍋，食物比迷你焗爐的烹調效果更鬆脆，速度快兩倍，無需預熱，無需等待。只管烹調和享受美食。
使用新的家庭焗盤，可烹調所有您最喜歡的烘焙食譜。Philips 焗盤最多可烹調 4 份千層面，也適用於批量烹調。其不黏底外層非常適合燜燉、法式雜菜、意式烘蛋、焗烤、醬汁肉和其他菜式。
數碼介面有預設烹調模式程序，只要按一下就可烹調薯條、冷凍小吃、雞肉、肉類、魚和烘烤，簡單易用。QuickControl 快速調控旋鈕可設定溫度和烹調時間。
使用簡便的保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達 30 分鐘。
全賴健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃，其設有可拆式不黏底網底，清洗時既輕鬆又快捷。所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機，方便清理。
您可以使用健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱美食。全賴 Philips 健康空氣炸鍋空氣對流和星形設計，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。
探索數百種令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜，美味、健康且快速烹調。NutriU 應用程式的食譜由營養專家為日常烹調精心設計。
技術規格
服務
技術規格
重量與尺寸
持續性
一般規格
HD9955/00
HD9954/01
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