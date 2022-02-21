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  • 食出低脂好味道。 食出低脂好味道。 食出低脂好味道。

    Premium XXL 健康空氣炸鍋

    HD9765/40

    食出低脂好味道。

    Philips - 全球No.1空氣炸鍋品牌*，去除多餘脂肪，品嚐美味且減少脂肪含量高達 90% 的炸薯條***。配備全新家庭烤盆，讓您輕鬆省時地烹煮及品嚐烤焗美食。

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    Premium XXL 健康空氣炸鍋

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    食出低脂好味道。

    炸出香脆口感，去除食物脂肪*

    • 霧灰色，1.4 公斤
    • RapidAir 高速空氣循環技術
    • 黑色，1.4 公斤
    • '+ 1 件配件
    脂肪脫離技術––炮製更香脆可口的美食

    脂肪脫離技術––炮製更香脆可口的美食

    您現在可以去除食物中多餘的脂肪，享用更健康的菜式。Philips XXL是唯一配備脂肪脫離技術的健康空氣炸鍋，可以分離並收集多餘的脂肪。品嚐皮脆肉嫩的烤全雞，更可去除高達50%的肉類脂肪***。

    創新的健康空氣炸鍋，創造出快7倍的熱空氣氣流

    創新的健康空氣炸鍋，創造出快7倍的熱空氣氣流

    享用更健康的油炸食品，外脆內嫩，可減少脂肪含量高達 90%**。Philips健康空氣炸鍋 XXL主要使用熱空氣取代食油來煎炸美食，只需少量油或無需用油即可完成。Philips高速空氣循環技術創造出快 7 倍的熱空氣氣流#，炮製更香脆可口的美食。

    省時省電

    省時省電

    Philips 健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省70%能源及速度快50%，為您省時省電^。

    XXL 家庭装可放入全雞或 1.4 公斤的薯條

    XXL 家庭装可放入全雞或 1.4 公斤的薯條

    沒錯，您可以用新的健康空氣炸鍋 XXL 烹調家庭份量的餐點。它的全尺寸容量讓準備豐富大餐變得輕而易舉。您可以烹調全雞，甚至炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 升大容量炸鍋可烹調足夠最多 6 人享用的美食****。

    數碼顯示和 5 個預設烹調程序

    數碼顯示和 5 個預設烹調程序

    數碼介面有預設烹調模式程序，只要按一下就可烹調薯條、冷凍小吃、雞肉、肉類、魚和烘烤，簡單易用。QuickControl 快速調控旋鈕可設定溫度和烹調時間。

    保溫模式讓用餐時間變得更靈活

    保溫模式讓用餐時間變得更靈活

    使用簡便的保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達 30 分鐘。

    所有可拆式配件皆可QuickClean快速清洗及適用於洗碗碟機

    所有可拆式配件皆可QuickClean快速清洗及適用於洗碗碟機

    全賴健康空氣炸鍋的QuickClean快速清洗炸籃，設有可拆式不黏底網底，清洗時既輕鬆又快捷。所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機，方便清理。

    煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱

    煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱

    您可以使用健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱美食。全賴 Philips 健康空氣炸鍋空氣對流和星形設計，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。

    NutriU 應用程式備有超過500款獨家食譜

    NutriU 應用程式備有超過500款獨家食譜

    探索數百種令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜，美味、健康且快速烹調。NutriU應用程式的食譜由營養專家為日常烹調精心設計*****。

    技術規格

    • 原產地

      生產地
      中國

    • 技術規格

      電源
      2225

    • 一般規格

      電線長度
      0.8 米
      隨附配件 1
      家庭焗盤
      單炸籃或雙炸籃
      單炸籃
      連接
      非連接

    • 重量與尺寸

      產品重量
      7.99 公斤
      產品尺寸
      433x321x315 毫米

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    • 數據來源：Euromonitor International Ltd；空氣炸鍋根據輕盈炸鍋品類定義 ；零售價值 , 2022 年數據 , 2023 年 2 月進行的市場調查
    • *3隻生雞脾以180°C烹調24分鐘以去除脂肪
    • **與使用Philips傳統電炸鍋炸的新鮮薯條比較
    • ***公升容量指炸鍋的總容量
    • ****食譜數量會因國家/地區而有所不同
    • #與平底 Philips Viva 健康空氣炸鍋的空氣流動速度比較，Philips Rapid Air 高速空氣循環技術將炸籃的氣流速度提高 7 倍
    • ^對比 A 級焗爐烹調一份雞胸肉（AF 設定，攝氏 160 度，無預熱）或三文魚柳（攝氏 200 度，無預熱）的能源費用。根據使用產品 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 進行內部實驗室測量的平均百分比。結果可能會因產品而有所不同。
    • *******與平底 Philips Viva 健康空氣炸鍋的空氣流動速度比較，Philips Rapid Air 高速空氣循環技術將炸籃的氣流速度提高 7 倍

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