我們的專業大廚共同設計了智能烹調模式代您思考和烹調。自製新鮮或急凍薯條、雞鎚或全雞，甚至一整條魚；只需輕輕一按，您的 XXL 健康空氣炸鍋即可代您思考和烹調。
您可以存下自己喜歡的菜式，這樣就能每次都按您喜好的方式烹調。只需輕輕一按，「我的喜愛」模式將適時為您炮製溫度適中的佳餚，極為方便。無論想享用熱騰騰的美味早餐還是最愛的家庭菜式，每次都可完美實現。
享用更健康的油炸食品，外脆內嫩，可減少脂肪含量高達 90%*。Philips XXL 健康空氣炸鍋主要使用熱空氣取代食油來煎炸美食，只需少量油或無需用油即可完成。Philips 高速空氣循環技術創造出快 7 倍的熱空氣氣流，炮製更香脆可口的美食**。
您現在可以去除食物中多餘的油脂，享用更健康的菜式。Philips 健康空氣炸鍋 XXL 配備脂肪脫離技術，可以分離並收集多餘的脂肪。品嚐皮脆肉嫩的烤全雞，更可去除高達 50% 的肉類脂肪***。
沒錯，您可以用新的 XXL 健康空氣炸鍋烹調一家人的份量。您可以烹調全雞，甚或煎炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 升食物籃容量可烹調足夠最多 6 人享用的美食。
您可以使用 XXL健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。烤、焗、煮、炸、煎甚至翻熱美食。全賴 Philips 高速空氣循環和海星形旋風內鍋，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。
使用 HomeID 及 Philips 健康空氣炸鍋 XXL 從健康空氣炸鍋新手搖身一變成為健康空氣炸鍋大廚。瀏覽數百款美味食譜，嘗試更多新穎有趣的美味佳餚。
全賴健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃，其設有可拆式不黏底網底，清洗時既輕鬆又快捷。所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機，方便清理。
Philips 健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省 70% 能源及速度快 50%，為您省時省電。****
使用保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達 30 分鐘。
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技術規格
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