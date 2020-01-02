食出低脂好味道，輕鬆容易。
全新 Philips XXL 健康空氣炸鍋 可以代您思考和烹調。採用智能感應技術，是唯一一款可以在烹飪過程中自動調節時間和溫度的健康空氣炸鍋，以便炮製完美菜餚，讓您享受每啖可口美食。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
食出低脂好味道，輕鬆容易。
全新 Philips XXL 健康空氣炸鍋 可以代您思考和烹調。採用智能感應技術，是唯一一款可以在烹飪過程中自動調節時間和溫度的健康空氣炸鍋，以便炮製完美菜餚，讓您享受每啖可口美食。 查看各種好處
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食出低脂好味道，輕鬆容易。
全新 Philips XXL 健康空氣炸鍋 可以代您思考和烹調。採用智能感應技術，是唯一一款可以在烹飪過程中自動調節時間和溫度的健康空氣炸鍋，以便炮製完美菜餚，讓您享受每啖可口美食。 查看各種好處
新一代 Philips 健康空氣炸鍋代您思考。只需兩個簡單的步驟即可烹調出完美菜式。選擇食物類型，然後按下按鈕進行烹飪。智能感應器將自動調節時間和溫度，輕鬆實現最佳效果。每次都能帶給您完美菜式。
我們的專業大廚共同設計了智能烹調模式代您思考和烹調。自製新鮮或急凍薯條、雞鎚或全雞，甚至一整條魚；只需輕輕一按，您的 XXL 健康空氣炸鍋即可代您思考和烹調。
您可以存下自己喜歡的菜式，這樣就能每次都按您喜好的方式烹調。只需輕輕一按，「我的喜愛」模式將適時為您炮製溫度適中的佳餚，極為方便。無論想享用熱騰騰的美味早餐還是最愛的家庭菜式，每次都可完美實現。
享用更健康的油炸食品，外脆內嫩，可減少脂肪含量高達 90%*。Philips XXL 健康空氣炸鍋 主要使用熱空氣取代食油來煎炸美食，只需少量油或無需用油即可完成。Philips 高速空氣循環技術創造出快７倍的熱空氣氣流，炮製更香脆可口的美食*。
您現在可以去除食物中多餘的油脂，享用更健康的菜式。Phillips XXL是唯一配備脂肪脫離技術的健康空氣炸鍋，可以分離並收集多餘的脂肪。品嚐皮脆肉嫩的整隻烤全雞，更可去除高達 50% 的肉類脂肪****。
沒錯，您可以用新的 XXL 健康空氣炸鍋烹調一家人的份量。您可以烹調全雞，甚或煎炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 升食物籃容量可烹調足夠最多 6 人享用的美食。
您可以使用 XXL健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。烤、焗、煮、炸、煎甚至翻熱美食。全賴 Philips 高速空氣循環和海星形旋風內鍋，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。
您能從中得到啟發，成為健康空氣炸鍋的專家。現凡購買新的 Philips XXL 健康空氣炸鍋 ，您可存取獨家 NutriU 應用程式，瀏覽數百款美味食譜，並參考免費獲贈 Phillips 健康空氣炸鍋食譜書，烹調出更多美味佳餚。
全賴健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃，其設有可拆式不黏底網底，清洗時既輕鬆又快捷。所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機，方便清理。
Philips 健康空氣炸鍋為您帶來前所未有更快、更方便的烹調體驗。全賴即時加熱和 Rapid Airflow 高速空氣循環技術，烹調食物的速度比焗爐快 1.5 倍**。最重要的是，您無需預熱健康空氣炸鍋，只需開啟便可開始烹調。
使用保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達 30 分鐘。
技術規格
服務
重量與尺寸
持續性
一般規格
HD9955/00
HD9954/01
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