便捷的「儲存我的喜愛」烹調設定

您可以存下自己喜歡的菜式，這樣就能每次都按您喜好的方式烹調。只需輕輕一按，「我的喜愛」模式將適時為您炮製溫度適中的佳餚，極為方便。無論想享用熱騰騰的美味早餐還是最愛的家庭菜式，每次都可完美實現。