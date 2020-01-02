搜尋字眼

ZH
EN
1

Premium

XXL 健康空氣炸鍋

HD9860/91
1 獎項
  • 食出低脂好味道，輕鬆容易。 食出低脂好味道，輕鬆容易。 食出低脂好味道，輕鬆容易。
    -{discount-value}

    Premium XXL 健康空氣炸鍋

    HD9860/91
    1 獎項

    食出低脂好味道，輕鬆容易。

    全新 Philips XXL 健康空氣炸鍋 可以代您思考和烹調。採用智能感應技術，是唯一一款可以在烹飪過程中自動調節時間和溫度的健康空氣炸鍋，以便炮製完美菜餚，讓您享受每啖可口美食。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,998.00

    Premium XXL 健康空氣炸鍋

    食出低脂好味道，輕鬆容易。

    全新 Philips XXL 健康空氣炸鍋 可以代您思考和烹調。採用智能感應技術，是唯一一款可以在烹飪過程中自動調節時間和溫度的健康空氣炸鍋，以便炮製完美菜餚，讓您享受每啖可口美食。 查看各種好處

    食出低脂好味道，輕鬆容易。

    全新 Philips XXL 健康空氣炸鍋 可以代您思考和烹調。採用智能感應技術，是唯一一款可以在烹飪過程中自動調節時間和溫度的健康空氣炸鍋，以便炮製完美菜餚，讓您享受每啖可口美食。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,998.00

    Premium XXL 健康空氣炸鍋

    食出低脂好味道，輕鬆容易。

    全新 Philips XXL 健康空氣炸鍋 可以代您思考和烹調。採用智能感應技術，是唯一一款可以在烹飪過程中自動調節時間和溫度的健康空氣炸鍋，以便炮製完美菜餚，讓您享受每啖可口美食。 查看各種好處

    類似產品

    See all 免油健炸鍋

      食出低脂好味道，輕鬆容易。

      只需按一下按鈕，即可實現最佳效果

      • 智能感應技術
      • 脂肪脫離技術
      • 高速空氣循環技術
      • 黑色，銅色，1.4 千克
      智能感應技術

      智能感應技術

      新一代 Philips 健康空氣炸鍋代您思考。只需兩個簡單的步驟即可烹調出完美菜式。選擇食物類型，然後按下按鈕進行烹飪。智能感應器將自動調節時間和溫度，輕鬆實現最佳效果。每次都能帶給您完美菜式。

      智能烹調模式為您帶來各種熱門菜式

      智能烹調模式為您帶來各種熱門菜式

      我們的專業大廚共同設計了智能烹調模式代您思考和烹調。自製新鮮或急凍薯條、雞鎚或全雞，甚至一整條魚；只需輕輕一按，您的 XXL 健康空氣炸鍋即可代您思考和烹調。

      便捷的「儲存我的喜愛」烹調設定

      便捷的「儲存我的喜愛」烹調設定

      您可以存下自己喜歡的菜式，這樣就能每次都按您喜好的方式烹調。只需輕輕一按，「我的喜愛」模式將適時為您炮製溫度適中的佳餚，極為方便。無論想享用熱騰騰的美味早餐還是最愛的家庭菜式，每次都可完美實現。

      創新的健康空氣炸鍋，創造出快 7 倍的熱空氣氣流*

      創新的健康空氣炸鍋，創造出快 7 倍的熱空氣氣流*

      享用更健康的油炸食品，外脆內嫩，可減少脂肪含量高達 90%*。Philips XXL 健康空氣炸鍋 主要使用熱空氣取代食油來煎炸美食，只需少量油或無需用油即可完成。Philips 高速空氣循環技術創造出快７倍的熱空氣氣流，炮製更香脆可口的美食*。

      唯一配備脂肪脫離技術的健康空氣炸鍋

      唯一配備脂肪脫離技術的健康空氣炸鍋

      您現在可以去除食物中多餘的油脂，享用更健康的菜式。Phillips XXL是唯一配備脂肪脫離技術的健康空氣炸鍋，可以分離並收集多餘的脂肪。品嚐皮脆肉嫩的整隻烤全雞，更可去除高達 50% 的肉類脂肪****。

      XXL 容量，可烹調全雞或 1.4 公斤的薯條

      XXL 容量，可烹調全雞或 1.4 公斤的薯條

      沒錯，您可以用新的 XXL 健康空氣炸鍋烹調一家人的份量。您可以烹調全雞，甚或煎炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 升食物籃容量可烹調足夠最多 6 人享用的美食。

      多功能：烤、焗、煮、炸、煎，甚至翻熱！

      多功能：烤、焗、煮、炸、煎，甚至翻熱！

      您可以使用 XXL健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。烤、焗、煮、炸、煎甚至翻熱美食。全賴 Philips 高速空氣循環和海星形旋風內鍋，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。

      隨附數百款食譜應用程式及免費食譜

      隨附數百款食譜應用程式及免費食譜

      您能從中得到啟發，成為健康空氣炸鍋的專家。現凡購買新的 Philips XXL 健康空氣炸鍋 ，您可存取獨家 NutriU 應用程式，瀏覽數百款美味食譜，並參考免費獲贈 Phillips 健康空氣炸鍋食譜書，烹調出更多美味佳餚。

      所有可拆式配件皆可 QuickClean 快速清洗及適用於洗碗碟機

      所有可拆式配件皆可 QuickClean 快速清洗及適用於洗碗碟機

      全賴健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃，其設有可拆式不黏底網底，清洗時既輕鬆又快捷。所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機，方便清理。

      烹調食物比焗爐快 1.5 倍**

      烹調食物比焗爐快 1.5 倍**

      Philips 健康空氣炸鍋為您帶來前所未有更快、更方便的烹調體驗。全賴即時加熱和 Rapid Airflow 高速空氣循環技術，烹調食物的速度比焗爐快 1.5 倍**。最重要的是，您無需預熱健康空氣炸鍋，只需開啟便可開始烹調。

      便捷的保溫模式

      便捷的保溫模式

      使用保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達 30 分鐘。

      技術規格

      • 技術規格

        控制面板顏色
        黑色
        機身物料
        塑膠
        製造地：
        中國
        隨附
        食譜
        電壓
        220-240 V
        電源
        2200-2225 W
        電線長度
        0.8 m
        顏色
        幻影黑配以銅色
        頻率
        50/60 Hz
        預設模式
        5
        保溫功能
        30 分鐘

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        433.10 x 321.60 x 315.70 mm
        產品重量
        7.99 kg

      • 持續性

        包裝
        > 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 一般規格

        產品功能
        • 自動斷電裝置
        • 隔熱外殼
        • 適用於洗碗碟機
        • 開/關掣
        • 完成鈴聲
        • 溫度調控
        • 電源顯示燈
        • 快速清潔
        • 取消按鈕
        • 電線儲藏格
        • LED 顯示屏
        • 專利高速空氣
        • 預設烹調功能
        • 時間控制

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      尋找備用零件或配件

      前往零件及配件

      此產品的配件

      查看所有配件
        * 建議零售價

        建議產品

          最近查閱過的產品

            獎項

            • 與使用傳統焗爐的炸薯條和雞腿比較
            • 與使用傳統 Philips 電炸鍋炸的新鮮薯條比較
            • 與平底 Philips XXL 健康空氣炸鍋的空氣流動速度比較，Philips 高速空氣循環技術將炸籃的氣流速度提高 7 倍
            • 3 隻生雞腿以 180°C 烹調 24 分鐘

            訂閱電子通訊

            Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

            感謝您訂閱電子通訊！

            抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

            成為
            My Philips 會員

            獲取產品保養期限

            獲取推廣及特惠價

            輕鬆取得產品支援

            立即登記

            最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。