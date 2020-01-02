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    Premium XXL 健康空氣炸鍋

    HD9860/91

    食出低脂好味道，輕鬆容易。

    全新 Philips XXL 健康空氣炸鍋可以代您思考和烹調。裝置採用智能感應技術，可以在烹飪過程中自動調節時間和溫度，以便炮製完美菜餚，讓您享受每啖可口美食。

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    此產品已不再銷售。

    Premium XXL 健康空氣炸鍋

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    食出低脂好味道，輕鬆容易。

    只需按一下按鈕，即可實現最佳效果

    • 智能感應技術
    • 脂肪脫離技術
    • RapidAir 高速空氣循環技術
    • 黑色，銅色，1.4 千克
    智能烹調模式為您帶來各種熱門菜式

    智能烹調模式為您帶來各種熱門菜式

    我們的專業大廚共同設計了智能烹調模式代您思考和烹調。自製新鮮或急凍薯條、雞鎚或全雞，甚至一整條魚；只需輕輕一按，您的 XXL 健康空氣炸鍋即可代您思考和烹調。

    便捷的「儲存我的喜愛」烹調設定

    便捷的「儲存我的喜愛」烹調設定

    您可以存下自己喜歡的菜式，這樣就能每次都按您喜好的方式烹調。只需輕輕一按，「我的喜愛」模式將適時為您炮製溫度適中的佳餚，極為方便。無論想享用熱騰騰的美味早餐還是最愛的家庭菜式，每次都可完美實現。

    創新的健康空氣炸鍋，創造出快 7 倍的熱空氣氣流*

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    享用更健康的油炸食品，外脆內嫩，可減少脂肪含量高達 90%*。Philips XXL 健康空氣炸鍋主要使用熱空氣取代食油來煎炸美食，只需少量油或無需用油即可完成。Philips 高速空氣循環技術創造出快 7 倍的熱空氣氣流，炮製更香脆可口的美食**。

    脂肪脫離技術可以分離並收集多餘的脂肪

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    您現在可以去除食物中多餘的油脂，享用更健康的菜式。Philips 健康空氣炸鍋 XXL 配備脂肪脫離技術，可以分離並收集多餘的脂肪。品嚐皮脆肉嫩的烤全雞，更可去除高達 50% 的肉類脂肪***。

    XXL 容量，可烹調全雞或 1.4 公斤的薯條

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    沒錯，您可以用新的 XXL 健康空氣炸鍋烹調一家人的份量。您可以烹調全雞，甚或煎炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 升食物籃容量可烹調足夠最多 6 人享用的美食。

    多功能：烤、焗、煮、炸、煎，甚至翻熱！

    多功能：烤、焗、煮、炸、煎，甚至翻熱！

    您可以使用 XXL健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。烤、焗、煮、炸、煎甚至翻熱美食。全賴 Philips 高速空氣循環和海星形旋風內鍋，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。

    數百款美味食譜，盡在一個應用程式

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    使用 HomeID 及 Philips 健康空氣炸鍋 XXL 從健康空氣炸鍋新手搖身一變成為健康空氣炸鍋大廚。瀏覽數百款美味食譜，嘗試更多新穎有趣的美味佳餚。

    所有可拆式配件皆可 QuickClean 快速清洗及適用於洗碗碟機

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    全賴健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃，其設有可拆式不黏底網底，清洗時既輕鬆又快捷。所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機，方便清理。

    省時省電

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    Philips 健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省 70% 能源及速度快 50%，為您省時省電。****

    便捷的保溫模式

    便捷的保溫模式

    使用保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達 30 分鐘。

    技術規格

    • 原產地

      生產地
      中國

    • 技術規格

      電源
      2200-2225
      電壓
      220-240
      頻率
      50
      包裝數量
      1
      電池產品

    • 一般規格

      主要物料
      塑膠
      次要物料
      金屬
      容量
      1.4 千克
      隔熱
      防滑膠腳
      透明上蓋
      介面
      數碼
      電線長度
      0.8 米
      電線儲藏格
      保溫功能
      炸籃數量
      1
      可拆式炸籃
      計時器
      遙控器
      技術
      智能感應 / Rapid Air 高速空氣循環技術
      整合式開/關掣
      自動斷電功能
      可調節式恆溫器
      開關顯示燈
      隔熱握把
      適用於洗碗碟機
      溫度指示器
      冷壁外殼設計
      最高溫度 (°C)
      200 度
      隨附配件 1
      不適用
      相關配件 1
      燒烤套裝
      相關配件 2
      烘焙套裝
      相關配件 3
      薄餅套裝
      不黏底塗層
      保用
      2 年
      單炸籃或雙炸籃
      單炸籃
      連接
      相關配件 4
      輕怡小食套裝

    • 重量與尺寸

      產品長度
      430.1
      產品寬度
      321.6
      產品高度
      315.7
      產品重量
      7.99 公斤
      產品尺寸
      430.1 x 321.6 x 315.7 毫米
      包裝長度
      395
      包裝寬度
      395
      包裝高度
      398
      包裝重量
      10.65 公斤
      包裝尺寸
      395 x 395 x398 毫米

    • 耐用性

      護套
      超過 90% 再生物料
      自設
      100% 可回收

    Badge-D2C

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    • *與平底 Philips Viva 健康空氣炸鍋的空氣流動速度比較，Rapid Air 高速空氣循環技術將炸籃的氣流速度提高 7 倍
    • **3 隻生雞脾以 180°C 烹調 24 分鐘以去除脂肪
    • ***對比 A 級焗爐烹調一份雞胸肉（AF 160°C，無預熱）或三文魚柳（200°C,，無預熱）的能源費用。根據使用產品 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 進行內部實驗室測量的平均百分比。結果可能會因產品而有所不同。

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