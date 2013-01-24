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直立式混合器

HR1565/55
  • 輕鬆自製美食 輕鬆自製美食 輕鬆自製美食
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    直立式混合器

    HR1565/55

    輕鬆自製美食

    為全家人準備可口的自製蛋糕、餡餅及麵包變得輕而易舉。350 瓦的飛利浦底座及碗狀混合器替您省去所有的麻煩，能在短時間內將食材完全混合。這是一台讓您完全不必親自動手的廚房好幫手。 查看各種好處

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      附有旋轉盛物碗的攪拌器

      • 350 瓦
      • 3 段速度和快速功能
      3 公升的旋轉盛物碗

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      混合器底座

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      內附打蛋器和搓粉器

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      便利的抹刀

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      電線儲藏夾

      電線儲藏夾

      技術規格

      • 一般規格

        速度
        3
        快速按鈕
        電線儲藏夾

      • 技術規格

        功率
        350  瓦
        電壓
        230-240  伏
        頻率
        50/60  Hz
        電線長度
        1.50  厘米

      • 設計規格

        外殼材料
        ABS
        打蛋器/搓粉器
        不銹鋼

      • 配件

        打蛋器
        搓粉器

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