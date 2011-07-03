HX6073/05
尺寸更小。針對性潔淨。
DiamondClean 牙刷刷頭非常適合希望除了深層清潔外，還要去除牙齒表面污漬，從而展現亮白微笑的顧客。這款刷頭也非常適合在專業牙齒美白護理之間保持牙齒亮度。查看各種好處
此產品已不再銷售。
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Philips Sonicare DiamondClean 牙刷刷頭只需 7 天即可移除多 100% 的污漬，帶來更潔白的牙齒。
DiamondClean 設有去污漬墊，透過密集的鑽石形刷毛移除因食物和飲品形成的表面污漬。並於 7 天內為您帶來 100%* 更亮白的笑容。
Philips Sonicare 刷頭刷毛每分鐘震動超過 31,000 次。我們獨特的聲波技術可把動力全面傳送到刷頭的尖端。此聲波潔齒效能提供液體清潔動力，將液體推向牙齒及牙齦線鄰面，每次都達到徹底且溫和的清潔效果。
此刷頭可從牙刷柄上扣合和拆除，確保安全貼合、容易保養和清潔。適合所有 Philips Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery and Essence 系列除外。
像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。
驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。
設計和外表
兼容性
內含物件
優質及性能優異
健康功能
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