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  • 尺寸更小。針對性潔淨。 尺寸更小。針對性潔淨。 尺寸更小。針對性潔淨。

    Philips Sonicare DiamondClean 精細型聲波牙刷刷頭

    HX6073/05

    尺寸更小。針對性潔淨。

    DiamondClean 牙刷刷頭非常適合希望除了深層清潔外，還要去除牙齒表面污漬，從而展現亮白微笑的顧客。這款刷頭也非常適合在專業牙齒美白護理之間保持牙齒亮度。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$288.00

    Philips Sonicare DiamondClean 精細型聲波牙刷刷頭

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    尺寸更小。針對性潔淨。

    進階的去漬及牙齒潔白效果

    • 3 支裝
    • 造型輕巧
    • 一插即用
    • 卓越的清潔效能，潔白牙齒
    一個星期即可令牙齒更潔白

    一個星期即可令牙齒更潔白

    Philips Sonicare DiamondClean 牙刷刷頭只需 7 天即可移除多 100% 的污漬，帶來更潔白的牙齒。

    鑽石形刷毛在一星期內為您帶來 100% 更潔白的牙齒

    鑽石形刷毛在一星期內為您帶來 100% 更潔白的牙齒

    DiamondClean 設有去污漬墊，透過密集的鑽石形刷毛移除因食物和飲品形成的表面污漬。並於 7 天內為您帶來 100%* 更亮白的笑容。

    專門增強聲波潔齒效能而設

    專門增強聲波潔齒效能而設

    Philips Sonicare 刷頭刷毛每分鐘震動超過 31,000 次。我們獨特的聲波技術可把動力全面傳送到刷頭的尖端。此聲波潔齒效能提供液體清潔動力，將液體推向牙齒及牙齦線鄰面，每次都達到徹底且溫和的清潔效果。

    適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

    適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

    此刷頭可從牙刷柄上扣合和拆除，確保安全貼合、容易保養和清潔。適合所有 Philips Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery and Essence 系列除外。

    改善口腔健康習慣之一

    改善口腔健康習慣之一

    像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。

    更換刷毛提示確保您得到有效的清潔

    更換刷毛提示確保您得到有效的清潔

    驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。

    技術規格

    • 設計和外表

      硬刷毛
      顏色
      白色
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      空間大小
      輕巧

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      適用於以下型號
      • HealthyWhite+
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 3 Series 針對牙齦健康
      • DiamondClean
      • EasyClean
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • 兒童專用
      • HealthyWhite

    • 內含物件

      刷頭
      3 個 DiamondClean 輕巧

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

    • 健康功能

      清除牙菌斑
      有助清除牙菌膜
      牙齦健康
      幫助改善牙齦健康
      潔白
      一個星期即可令牙齒更潔白

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