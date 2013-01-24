更潔白、更健康的牙齒

人人都希望露出一個最美麗、最燦爛的笑容。讓自然而潔白的牙齒散發魅力。經證實，只要定期使用清潔和潔白模式，Sonicare HealthyWhite 電動牙刷 HX6711/02 可以在兩週內去除牙齒上每天殘留的污漬。 查看各種好處