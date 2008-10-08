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  • 更潔白、更健康的牙齒 更潔白、更健康的牙齒 更潔白、更健康的牙齒

    Philips Sonicare HealthyWhite 聲波震動牙刷

    HX6711/02

    更潔白、更健康的牙齒

    人人都希望露出一個最美麗、最燦爛的笑容。讓自然而潔白的牙齒散發魅力。經證實，只要定期使用清潔和潔白模式，Sonicare HealthyWhite 電動牙刷 HX6711/02 可以在兩週內去除牙齒上每天殘留的污漬。

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    建議零售價: HK$748.00

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    兩分鐘計時器確保建議刷牙時間

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    Philips Sonicare 電動牙刷上的 2 分鐘計時器有助確保使用者達到牙科專家推薦的刷牙時間

    四時段計時器鼓勵徹底刷牙

    四時段計時器鼓勵徹底刷牙

    每段 30 秒的計時器會在您完成四段刷牙時間的每一段時提醒您已刷完現在的四分一口腔，讓您完成整個口腔清潔程序。

    刷牙動力增強裝置，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

    刷牙動力增強裝置，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

    在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Philips Sonicare 電動牙刷

    清潔和潔白模式：經證實可以去除污漬

    清潔和潔白模式：經證實可以去除污漬

    針對顯而易見的前牙進行 2 分鐘清潔模式加上 30 秒潔白模式。去除牙齒上每天殘留的污漬，例如咖啡、茶、煙和紅酒。只需兩個星期即可令牙齒色度倍加亮白。

    Philips Sonicare 牙刷有助潔白牙齒

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    此款 Philips Sonicare 電動牙刷有助於清除和減少牙漬，為您帶來更潔白亮麗的笑容。

    和手動式牙刷相較之下，可清除多達 2 倍牙菌膜

    和手動式牙刷相較之下，可清除多達 2 倍牙菌膜

    專利聲波技術相比起手動牙刷可清除多達 2 倍牙菌膜。

    技術規格

    • 電源

      電壓
      110-220 V

    • 技術規格

      電池
      可重複充電
      操作時間（從完全充電到沒電）
      高達 3 星期**
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計和外表

      顏色
      冰川綠

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 方便易用

      手柄
      • 人體工學設計
      • 橡膠把手設計，更易掌控
      電量指示燈
      電量指示燈可顯示電量狀態
      刷頭系統
      簡便扣合式刷頭
      刷牙時間
      高達 3 星期**

    • 內含物件

      手柄
      1 個 HealthyWhite
      刷頭
      1 個 ProResults 標準
      充電器
      1

    • 清潔效能

      健康功能
      幫助改善牙齦健康
      效能
      清除多達 90% 污漬*
      計時器
      四時段計時器與智能計時器
      速度
      每分鐘刷動高達 62000 次
      美白效果
      潔白牙齒多達 2 個色階

    • 模式

      清潔
      日常清潔效果出眾
      清潔及潔白
      2 分鐘 Clean + 30 秒亮白

    Badge-D2C

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