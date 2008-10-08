W3 Premium White
標準型聲波牙刷刷頭
HX9063/96
W3 Premium White
標準型聲波牙刷刷頭
HX9063/67
W2c Optimal White compact
精細型聲波牙刷刷頭
HX6073/67
W2 Optimal White
標準型聲波牙刷刷頭
HX6063/96
W2 Optimal White
標準型聲波牙刷刷頭
HX6063/67
C3 Premium Plaque Defense
標準型聲波牙刷刷頭
HX9043/96
C3 Premium Plaque Defense
標準型聲波牙刷刷頭
HX9043/67
G3 Premium Gum Care
標準型聲波牙刷刷頭
HX9053/96
G2 Optimal Gum Care
（前稱 ProResults 牙齦護理）
HX9033/67
i InterCare
標準型聲波牙刷刷頭
HX9003/67
C1 ProResults
標準型聲波牙刷刷頭
HX6013/63
S Sensitive
標準型聲波牙刷刷頭
HX6053/63
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