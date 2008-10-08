搜尋字眼

ZH
EN
疑難排解及支援

Philips Sonicare HealthyWhite
聲波震動牙刷

HX6711/02
查看產品規格
HX6711/02 Philips Sonicare HealthyWhite 聲波震動牙刷
在此頁面
登入或建立賬戶

註冊您的產品

您可立即存取手冊、度身定制的支援等服務。另外，這也非常快捷方便。
立即註冊

手冊與文件

本產品的熱門零件及配件

* 建議零售價

疑難排解及維修

您的產品未能如常運作嗎？在這裡可以找到解決方案。

選擇主題
返回其他問題
返回其他問題

保固服務

查看您的保養期限並開始產品更換或維修

尋找附近的服務中心

攜帶您的產品前往服務中心進行維修或更換

建議產品

成為 My Philips 會員

獲取產品保養期限

獲取推廣及特惠價

輕鬆取得產品支援

立即登記
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。