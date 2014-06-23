USB 充電旅行收藏盒和充電玻璃杯

高級 USB 充電旅行收藏盒可用作充電器。只需將您的牙刷放置在收藏盒裡面，然後連接您的手提電腦或插入牆上插座即可。外遊時帶上刷頭固定架自然更衛生可靠。在家充電時，我們亮麗的充電器玻璃杯令您的浴室設計更添時尚，又可再刷牙後當漱口杯使用，一舉兩得。將您的牙刷輕放於玻璃杯內即可充電，每次完全充電後能應付兩週的日常使用。