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  • 讓您獲得更白、更健康的牙齒 讓您獲得更白、更健康的牙齒 讓您獲得更白、更健康的牙齒

    Philips Sonicare DiamondClean 聲波震動牙刷

    HX9362/67

    讓您獲得更白、更健康的牙齒

    我們最高雅的 Philips Sonicare 電動牙刷中的最佳美白效果。立即轉用 Sonicare。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,898.00

    Philips Sonicare DiamondClean 聲波震動牙刷

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    讓您獲得更白、更健康的牙齒

    Philips Sonicare 聲波電動牙刷最佳潔白

    • 5 種模式
    • 2 個刷頭
    • 玻璃杯充電
    • USB 旅行充電器
    DiamondClean 刷頭讓您連續一星期擁有更亮白笑容*

    DiamondClean 刷頭讓您連續一星期擁有更亮白笑容*

    點擊 DiamondClean 刷頭，輕柔有效地清楚牙齒表面污跡。密集的中央去污刷毛能在 7 天為您帶來亮白 2 倍的笑容。*

    清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍

    清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍

    高密度的優質刷毛，較手動牙刷可清除多達 7 倍牙菌膜。

    只需 2 個星期即可改善牙齦健康*

    只需 2 個星期即可改善牙齦健康*

    DiamondClean 極佳的潔齒功能，只需兩週就能改善牙齦健康*。比手動牙刷能清除多達 7 倍牙菌膜*，讓您的笑容更健康。

    從包括深層清潔和敏感在內的 5 種模式中選擇

    從包括深層清潔和敏感在內的 5 種模式中選擇

    DiamondClean 每天為您帶來真正清爽的潔齒體驗。5 種模式能滿足您所有的刷牙需要：清潔模式 - 日常清潔；牙齦護理 - 溫柔按摩牙齦；深層清潔 - 徹底深層清潔；敏感 - 輕柔有效地清潔過敏性牙齦；潔白 - 去除表面色斑的標準模式。

    計時器助您完成 2 分鐘的刷牙程序

    計時器助您完成 2 分鐘的刷牙程序

    徹底清潔牙齒只需 2 分鐘。四時段計時器將會提醒您每個口腔部位的清潔時間是否理想，同時智能計時器會顯示總清潔時間是否已達 2 分鐘。兩者雙管齊下，讓您每次刷牙都能達到建議時間。

    刷頭的角度經過特別設計，有助清潔難以觸及部位

    刷頭的角度經過特別設計，有助清潔難以觸及部位

    獨有的 DiamondClean 牙刷手柄外形與刷頭相結合，意味著像臼齒這樣難護理的部位亦能得到徹底的清潔。

    我們特有的技術為您帶來強力但溫和的潔齒功能

    我們特有的技術為您帶來強力但溫和的潔齒功能

    強力的聲波震動技術能激起牙膏泡沫，深入您的牙齒和牙齦線之間，將牙菌膜徹底擊破。同時，你的牙齒將會體驗到 31,000 次輕柔但高效的刷牙觸感。只需兩分鐘就能達到手動刷牙一個月的潔齒效果。

    USB 充電旅行收藏盒和充電玻璃杯

    USB 充電旅行收藏盒和充電玻璃杯

    高級 USB 充電旅行收藏盒可用作充電器。只需將您的牙刷放置在收藏盒裡面，然後連接您的手提電腦或插入牆上插座即可。外遊時帶上刷頭固定架自然更衛生可靠。在家充電時，我們亮麗的充電器玻璃杯令您的浴室設計更添時尚，又可再刷牙後當漱口杯使用，一舉兩得。將您的牙刷輕放於玻璃杯內即可充電，每次完全充電後能應付兩週的日常使用。

    安全輕柔地滿足您的口腔健康需求

    安全輕柔地滿足您的口腔健康需求

    不管您的要求多麼特殊，DiamondClean 都能確保您有一個安全的刷牙體驗。我們的技術適用於牙套、補牙、牙冠和瓷貼片，甚至可用於日常牙齦病患治療。

    技術規格

    • 電源

      電壓
      100-240 V, 50-60 Hz

    • 技術規格

      電池
      可重複充電
      操作時間（從完全充電到沒電）
      高達 3 星期**
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計和外表

      顏色
      粉紅色

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 方便易用

      顯示
      明亮顯示屏
      手柄
      人體工學設計
      電量指示燈
      亮燈圖示代表需要充電。
      刷頭系統
      簡便扣合式刷頭
      刷牙時間
      高達 3 星期**

    • 內含物件

      手柄
      1 個 DiamondClean
      刷頭
      • 1 個 DiamondClean 精細刷頭
      • 1 個 DiamondClean 標準刷頭
      玻璃杯充電
      1
      旅行收納盒
      USB 旅行充電器

    • 清潔效能

      健康功能
      只需兩星期就能改善牙齦健康
      效能
      可清除多達 7 倍牙菌膜*
      計時器
      四時段計時器與智能計時器
      速度
      每分鐘刷動高達 62000 次
      美白效果
      2 倍潔白牙齒

    • 模式

      清潔
      日常清潔效果出眾
      牙齦護理
      溫柔按摩牙齦
      清除牙齒表面色斑
      抛光
      讓您的牙齒亮白
      敏感
      輕柔潔淨牙齒及牙齦

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