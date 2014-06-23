點擊 DiamondClean 刷頭，輕柔有效地清楚牙齒表面污跡。密集的中央去污刷毛能在 7 天為您帶來亮白 2 倍的笑容。*
高密度的優質刷毛，較手動牙刷可清除多達 7 倍牙菌膜。
DiamondClean 極佳的潔齒功能，只需兩週就能改善牙齦健康*。比手動牙刷能清除多達 7 倍牙菌膜*，讓您的笑容更健康。
DiamondClean 每天為您帶來真正清爽的潔齒體驗。5 種模式能滿足您所有的刷牙需要：清潔模式 - 日常清潔；牙齦護理 - 溫柔按摩牙齦；深層清潔 - 徹底深層清潔；敏感 - 輕柔有效地清潔過敏性牙齦；潔白 - 去除表面色斑的標準模式。
徹底清潔牙齒只需 2 分鐘。四時段計時器將會提醒您每個口腔部位的清潔時間是否理想，同時智能計時器會顯示總清潔時間是否已達 2 分鐘。兩者雙管齊下，讓您每次刷牙都能達到建議時間。
獨有的 DiamondClean 牙刷手柄外形與刷頭相結合，意味著像臼齒這樣難護理的部位亦能得到徹底的清潔。
強力的聲波震動技術能激起牙膏泡沫，深入您的牙齒和牙齦線之間，將牙菌膜徹底擊破。同時，你的牙齒將會體驗到 31,000 次輕柔但高效的刷牙觸感。只需兩分鐘就能達到手動刷牙一個月的潔齒效果。
高級 USB 充電旅行收藏盒可用作充電器。只需將您的牙刷放置在收藏盒裡面，然後連接您的手提電腦或插入牆上插座即可。外遊時帶上刷頭固定架自然更衛生可靠。在家充電時，我們亮麗的充電器玻璃杯令您的浴室設計更添時尚，又可再刷牙後當漱口杯使用，一舉兩得。將您的牙刷輕放於玻璃杯內即可充電，每次完全充電後能應付兩週的日常使用。
不管您的要求多麼特殊，DiamondClean 都能確保您有一個安全的刷牙體驗。我們的技術適用於牙套、補牙、牙冠和瓷貼片，甚至可用於日常牙齦病患治療。
電源
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方便易用
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清潔效能
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