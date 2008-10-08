HX6732/02
更潔白、更健康的牙齒
人人都希望露出一個最美麗、最燦爛的笑容。讓自然而潔白的牙齒散發魅力。經證實，只要定期使用清潔和潔白模式，Sonicare HealthyWhite 電動牙刷 HX6732/02 可以在兩週內去除牙齒上每天殘留的污漬。查看各種好處
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Philips Sonicare 電動牙刷具備獨有的液體清潔動力，可溫和而有效地清潔牙縫間及牙齦邊沿。
此款牙刷的液體清潔動力加上直接與每顆牙齒接觸的面積更大，經證實可以去除牙齒上每天殘留的污漬，保持牙齒更自然潔白。
Philips Sonicare 電動牙刷上的 2 分鐘計時器有助確保使用者達到牙科專家推薦的刷牙時間
每段 30 秒的計時器會在您完成四段刷牙時間的每一段時提醒您已刷完現在的四分一口腔，讓您完成整個口腔清潔程序。
在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Philips Sonicare 電動牙刷
針對顯而易見的前牙進行 2 分鐘清潔模式加上 30 秒潔白模式。去除牙齒上每天殘留的污漬，例如咖啡、茶、煙和紅酒。只需兩個星期即可令牙齒色度倍加亮白。
此款 Philips Sonicare 電動牙刷有助於清除和減少牙漬，為您帶來更潔白亮麗的笑容。
專利聲波技術相比起手動牙刷可清除多達 2 倍牙菌膜。
Philips Sonicare 牙刷設有敏感模式 ：輕柔、徹底地清潔敏感牙齦
Sonicare 電動牙刷的獨有液體清潔動力，可溫和而有效地接觸牙縫及牙齦邊沿。
日常清潔效果出眾。有助於持續進行潔白牙齒護理。
電源
技術規格
設計和外表
服務
方便易用
內含物件
清潔效能
模式
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