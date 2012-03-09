創新刷毛設計，柔和地清除牙菌膜

Philips Sonicare 敏感牙刷刷頭設有極度柔軟的刷毛，帶來柔和、有效的潔淨。還具有特殊的修整輪廓，貼合牙齒來達到質更柔和的刷牙體驗。還有更小、輕巧的刷頭以供選擇，帶來更精確的刷牙效果。