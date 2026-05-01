新一代 Sonicare 技術

這款電動牙刷採用我們新一代 Sonicare 技術，為您整個口腔帶來均勻潔淨的體驗。摩打會自動調節動力，即使在難刷部位，效能亦絲毫不減。牙刷以高達 62,000 次刷毛擺動頻率，溫和而有效地清潔並呵護您的牙齒與牙齦。Sonicare 液體清潔動力透過驅動液體深入齒縫及牙齦邊緣，輔助刷毛實現更徹底的清潔效果。