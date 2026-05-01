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  • 進階呵護，帶來更潔白的牙齒** 進階呵護，帶來更潔白的牙齒** 進階呵護，帶來更潔白的牙齒**

    Philips Sonicare Series 5500 充電式牙刷

    HX7110/03

    進階呵護，帶來更潔白的牙齒**

    顯著效果觸手可及，可令牙齒潔白程度提升高達 2 倍**及可清除多達 10 倍牙菌膜*。採用我們新一代 Sonicare 技術，帶來強效且溫和的潔牙體驗，即使是難刷部位亦能應付自如。

    查看各種好處

    可選顏色:

    建議零售價: HK$888.00

    Philips Sonicare Series 5500 充電式牙刷

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    • 新一代 Sonicare 技術
    • 力度感應
    • 2 種刷牙模式，1 段力度
    牙齒美白效果高達 2 倍**

    牙齒美白效果高達 2 倍**

    使用這款 C3 Premium Plaque Defense 刷頭，潔白牙齒唾手可得。刷頭中央採用五邊形排列的密集堅硬刷毛，有效美白及拋光牙齒，短短一星期即可令牙齒潔白程度提升高達 2 倍**。同時，密集刷毛可清除比手動牙刷多達 10 倍的牙菌膜，為整個口腔帶來清新潔淨的感覺。

    新一代 Sonicare 技術

    新一代 Sonicare 技術

    這款電動牙刷採用我們新一代 Sonicare 技術，為您整個口腔帶來均勻潔淨的體驗。摩打會自動調節動力，即使在難刷部位，效能亦絲毫不減。牙刷以高達 62,000 次刷毛擺動頻率，溫和而有效地清潔並呵護您的牙齒與牙齦。Sonicare 液體清潔動力透過驅動液體深入齒縫及牙齦邊緣，輔助刷毛實現更徹底的清潔效果。

    額外保護，守護您的牙齦健康

    額外保護，守護您的牙齦健康

    刷牙過度用力實屬常見，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備智能光學感應器，能偵測刷牙力度過大的情況。當您刷牙力度過大時，感應器會透過觸覺震動提醒您。只要放鬆力度，便可以保護您的牙齦！

    選擇您的理想潔齒模式

    選擇您的理想潔齒模式

    配備 2 種刷牙設定，助您提升潔淨效果。無論您想要更強勁的清潔，還是針對某個部位特別加強，都可以隨心選擇。您可以選擇「清潔」或「亮白」模式。

    引導式刷牙過程

    引導式刷牙過程

    善用 Sonicare 的清潔定時功能，讓您掌握刷牙時間。每隔 20 秒，刷牙速度調節器便會提示您更換清潔區域。2 分鐘後，智能定時功能會通知您刷牙完成。

    刷頭更換提示，恆保最佳刷牙效果

    刷頭更換提示，恆保最佳刷牙效果

    您知道嗎？刷頭使用三個月後清潔效果會減弱。牙科專業人士建議定期更換刷頭，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備刷頭更換提示功能。此功能會記錄您的刷牙頻率及力度，並在需要更換時發出提醒。

    21 天日常刷牙續航

    21 天日常刷牙續航

    一次充電即可滿足 21 天日常刷牙需求，為您帶來全新層次的便利體驗。

    技術規格

    • 強度

      提升清潔效果

    • 技術規格

      電池
      可重複充電
      操作時間（從完全充電到沒電）
      21 天
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計和外表

      顏色

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 方便易用

      手柄
      人體工學設計
      電量指示燈
      亮燈圖示代表需要充電。
      兼容手柄
      簡便扣合式刷頭
      計時器
      刷牙速度調節器與智能定時功能

    • 內含物件

      手柄
      1 5500 充電牙刷
      刷頭
      1 個 C3 Premium Plaque Defense 刷頭
      充電器
      1

    • 清潔效能

      清除牙菌斑
      效率高出 10 倍*
      潔白
      牙齒美白效果高達 2 倍**
      速度
      每分鐘 62,000 次刷毛震動

    • 模式

      清潔
      日常清潔效果出眾
      去除牙齒表面牙漬

    • 電源

      電壓
      100-240 伏
      關閉模式（無配件）
      N/A
      低能耗模式
      < 0.5 瓦

    • 智能感測器技術

      力度感應
      震動及脈衝聲
      更換刷頭提示
      刷頭更換提示功能會適時提醒您更換刷頭

    Badge-D2C

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