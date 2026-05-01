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進階呵護，帶來更潔白的牙齒**
顯著效果觸手可及，可令牙齒潔白程度提升高達 2 倍**及可清除多達 10 倍牙菌膜*。採用我們新一代 Sonicare 技術，帶來強效且溫和的潔牙體驗，即使是難刷部位亦能應付自如。查看各種好處
使用這款 C3 Premium Plaque Defense 刷頭，潔白牙齒唾手可得。刷頭中央採用五邊形排列的密集堅硬刷毛，有效美白及拋光牙齒，短短一星期即可令牙齒潔白程度提升高達 2 倍**。同時，密集刷毛可清除比手動牙刷多達 10 倍的牙菌膜，為整個口腔帶來清新潔淨的感覺。
這款電動牙刷採用我們新一代 Sonicare 技術，為您整個口腔帶來均勻潔淨的體驗。摩打會自動調節動力，即使在難刷部位，效能亦絲毫不減。牙刷以高達 62,000 次刷毛擺動頻率，溫和而有效地清潔並呵護您的牙齒與牙齦。Sonicare 液體清潔動力透過驅動液體深入齒縫及牙齦邊緣，輔助刷毛實現更徹底的清潔效果。
刷牙過度用力實屬常見，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備智能光學感應器，能偵測刷牙力度過大的情況。當您刷牙力度過大時，感應器會透過觸覺震動提醒您。只要放鬆力度，便可以保護您的牙齦！
配備 2 種刷牙設定，助您提升潔淨效果。無論您想要更強勁的清潔，還是針對某個部位特別加強，都可以隨心選擇。您可以選擇「清潔」或「亮白」模式。
善用 Sonicare 的清潔定時功能，讓您掌握刷牙時間。每隔 20 秒，刷牙速度調節器便會提示您更換清潔區域。2 分鐘後，智能定時功能會通知您刷牙完成。
您知道嗎？刷頭使用三個月後清潔效果會減弱。牙科專業人士建議定期更換刷頭，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備刷頭更換提示功能。此功能會記錄您的刷牙頻率及力度，並在需要更換時發出提醒。
一次充電即可滿足 21 天日常刷牙需求，為您帶來全新層次的便利體驗。
強度
技術規格
設計和外表
服務
方便易用
內含物件
清潔效能
模式
電源
智能感測器技術
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