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Philips Sonicare Elite

聲波震動牙刷

HX7361
Sonicare
Sonicare
  • 能更深入清潔口腔，效果更潔淨 能更深入清潔口腔，效果更潔淨 能更深入清潔口腔，效果更潔淨
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    Philips Sonicare Elite 聲波震動牙刷

    HX7361

    能更深入清潔口腔，效果更潔淨

    唯一具有角度的聲波震動牙刷，令您能更深入口腔，效果更潔淨。Sonicare 獨有的液體清潔動力可在深入牙縫及難刷部位的同時按摩牙齦，為你帶來與別不同的潔齒體驗。

    此產品已不再銷售。

    Philips Sonicare Elite 聲波震動牙刷

    能更深入清潔口腔，效果更潔淨

    唯一具有角度的聲波震動牙刷，令您能更深入口腔，效果更潔淨。Sonicare 獨有的液體清潔動力可在深入牙縫及難刷部位的同時按摩牙齦，為你帶來與別不同的潔齒體驗。

    能更深入清潔口腔，效果更潔淨

    唯一具有角度的聲波震動牙刷，令您能更深入口腔，效果更潔淨。Sonicare 獨有的液體清潔動力可在深入牙縫及難刷部位的同時按摩牙齦，為你帶來與別不同的潔齒體驗。

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    Philips Sonicare Elite 聲波震動牙刷

    能更深入清潔口腔，效果更潔淨

    唯一具有角度的聲波震動牙刷，令您能更深入口腔，效果更潔淨。Sonicare 獨有的液體清潔動力可在深入牙縫及難刷部位的同時按摩牙齦，為你帶來與別不同的潔齒體驗。

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      令牙齒更自然潔白

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      臨床實驗證明，可顯著減少咖啡漬、茶漬和煙漬，令牙齒更自然潔白。

      臨床實驗證明安全而溫和

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      Philips Sonicare 電動牙刷可於以下情況安全使用：齒列矯正器（用於齒列矯正器時刷頭耗損較快）、牙齒修復（補牙、牙冠、瓷貼面）與牙周袋。

      只需兩星期就能改善牙齦健康

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      這個 Philips Sonicare 電動牙刷讓每個牙縫都可享有最佳清潔效果, 在短短兩週內即可改善牙齦健康.

      智能計時器預設的刷牙時間為 2 分鐘

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      2 分鐘計時器有助確保牙科專家推薦的刷牙時間

      刷牙動力增強裝置程式，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

      刷牙動力增強裝置程式，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

      於最初 12 次使用時逐漸增強刷牙動力，讓您輕鬆適應 Sonicare 聲波震動牙刷。

      四時段 30 秒間隔提示確保均勻清潔口腔內各部位

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      雙速控制

      雙速控制

      專利強力清潔動力

      可溫和而有效地接觸牙齒鄰面和牙齦邊緣。

      技術規格

      • 其他功能

        弧形刷頭
        智能計時器
        刷牙動力增強裝置
        四時段計時器
        優化充電顯示屏
        符合人體工學的流線型刷柄
        內附牙刷頭
        1

      • 技術規格

        速度
        每分鐘擺動 31,000 次
        充電時間
        24  小時
        可充電電池
        鎳鎘
        電壓
        230 伏，50赫茲 (英式 240 伏，50赫茲)
        功率
        3  瓦

      • 配件

        牙刷頭擺放架

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘刷動高達 31000 次

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