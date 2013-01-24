能更深入清潔口腔，效果更潔淨
唯一具有角度的聲波震動牙刷，令您能更深入口腔，效果更潔淨。Sonicare 獨有的液體清潔動力可在深入牙縫及難刷部位的同時按摩牙齦，為你帶來與別不同的潔齒體驗。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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超柔軟圓頭刷毛輕輕刷洗牙齒和牙齦
臨床實驗證明，可顯著減少咖啡漬、茶漬和煙漬，令牙齒更自然潔白。
Philips Sonicare 電動牙刷可於以下情況安全使用：齒列矯正器（用於齒列矯正器時刷頭耗損較快）、牙齒修復（補牙、牙冠、瓷貼面）與牙周袋。
這個 Philips Sonicare 電動牙刷讓每個牙縫都可享有最佳清潔效果, 在短短兩週內即可改善牙齦健康.
2 分鐘計時器有助確保牙科專家推薦的刷牙時間
於最初 12 次使用時逐漸增強刷牙動力，讓您輕鬆適應 Sonicare 聲波震動牙刷。
可溫和而有效地接觸牙齒鄰面和牙齦邊緣。
其他功能
技術規格
配件
清潔效能