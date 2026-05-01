徹底清潔同時亦能溫和呵護敏感牙齒與牙齦。這款 S2 Sensitive 刷頭採用獨特設計，配備細長、超柔軟的刷毛，確保每一下刷牙都溫柔細心。超過 3,000 條密集刷毛，可清除比手動牙刷多達 10 倍的牙菌膜*。
這款電動牙刷採用我們新一代 Sonicare 技術，為您整個口腔帶來均勻潔淨的體驗。摩打會自動調節動力，即使在難刷部位，效能亦絲毫不減。牙刷以高達 62,000 次刷毛擺動頻率，溫和而有效地清潔並呵護您的牙齒與牙齦。Sonicare 液體清潔動力透過驅動液體深入齒縫及牙齦邊緣，輔助刷毛實現更徹底的清潔效果。
這款 Sonicare 電動牙刷在底部設有燈環，當您的刷牙力度過大時，燈環會輕柔地提醒您。只要見到燈亮就放鬆力度，便可以保護您的牙齦。
配備 9 種刷牙設定，助您提升潔淨效果。無論您想要更強勁的清潔，還是針對某個部位特別加強，都可以隨心選擇。您可以選擇「清潔」、「敏感」或「亮白」模式，然後選擇三種力度設定之一。
Philips Sonicare 牙刷配合應用程式，助您實現口腔健康目標。兩者無縫協作，提供刷牙指導、貼士和秘訣，以及個人化內容。強強聯手，護齒成效勢不可擋。
我們的旅行收納盒方便您隨身攜帶裝置。它堅固耐用，能夠有效保護您的 Sonicare 牙刷，同時體積小巧，可輕鬆放入任何手袋，是您出門旅遊的理想夥伴。
善用 Sonicare 的清潔定時功能，讓您掌握刷牙時間。每隔 20 秒，刷牙速度調節器便會提示您更換清潔區域。2 分鐘後，智能定時功能會通知您刷牙完成。
您知道嗎？刷頭使用三個月後清潔效果會減弱。牙科專業人士建議定期更換刷頭，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備刷頭更換提示功能。此功能會記錄您的刷牙頻率及力度，並在需要更換時發出提醒。
一次充電即可滿足 21 天日常刷牙需求，為您帶來全新層次的便利體驗。
強度
電源
技術規格
設計和外表
服務
兼容性
方便易用
內含物件
清潔效能
模式
智能感測器技術
Sonicare 應用程式
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