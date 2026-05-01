Philips Sonicare Series 6500 充電式牙刷
進階呵護敏感牙齒與牙齦
徹底清潔同時亦能溫和護理敏感牙齒與牙齦，可清除多達 10 倍牙菌膜*。採用我們新一代 Sonicare 技術，帶來強效且溫和的潔牙體驗，即使是難刷部位亦能應付自如。 查看各種好處
建議零售價: HK$1,388.00
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Philips Sonicare Series 6500 充電式牙刷
進階呵護敏感牙齒與牙齦
溫和清除多達 10 倍牙菌膜*
- 可去除多達 10 倍牙菌斑*
- 溫和呵護敏感牙齒與牙齦
- 新一代 Sonicare 技術
- 可視壓力感應器
- 3 種刷牙模式，3 段力度
特別溫和，呵護敏感牙齒
徹底清潔同時亦能溫和呵護敏感牙齒與牙齦。這款 S2 Sensitive 刷頭採用獨特設計，配備細長、超柔軟的刷毛，確保每一下刷牙都溫柔細心。超過 3,000 條密集刷毛，可清除比手動牙刷多達 10 倍的牙菌膜*。
新一代 Sonicare 技術
這款電動牙刷採用我們新一代 Sonicare 技術，為您整個口腔帶來均勻潔淨的體驗。摩打會自動調節動力，即使在難刷部位，效能亦絲毫不減。牙刷以高達 62,000 次刷毛擺動頻率，溫和而有效地清潔並呵護您的牙齒與牙齦。Sonicare 液體清潔動力透過驅動液體深入齒縫及牙齦邊緣，輔助刷毛實現更徹底的清潔效果。
額外保護，守護您的牙齦健康
這款 Sonicare 電動牙刷在底部設有燈環，當您的刷牙力度過大時，燈環會輕柔地提醒您。只要見到燈亮就放鬆力度，便可以保護您的牙齦。
選擇您的理想潔齒模式
配備 9 種刷牙設定，助您提升潔淨效果。無論您想要更強勁的清潔，還是針對某個部位特別加強，都可以隨心選擇。您可以選擇「清潔」、「敏感」或「亮白」模式，然後選擇三種力度設定之一。
刷牙資訊，一手掌握
Philips Sonicare 牙刷配合應用程式，助您實現口腔健康目標。兩者無縫協作，提供刷牙指導、貼士和秘訣，以及個人化內容。強強聯手，護齒成效勢不可擋。
隨身攜帶，關懷無處不在
我們的旅行收納盒方便您隨身攜帶裝置。它堅固耐用，能夠有效保護您的 Sonicare 牙刷，同時體積小巧，可輕鬆放入任何手袋，是您出門旅遊的理想夥伴。
引導式刷牙過程
善用 Sonicare 的清潔定時功能，讓您掌握刷牙時間。每隔 20 秒，刷牙速度調節器便會提示您更換清潔區域。2 分鐘後，智能定時功能會通知您刷牙完成。
刷頭更換提示，恆保最佳刷牙效果
您知道嗎？刷頭使用三個月後清潔效果會減弱。牙科專業人士建議定期更換刷頭，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備刷頭更換提示功能。此功能會記錄您的刷牙頻率及力度，並在需要更換時發出提醒。
21 天日常刷牙續航
一次充電即可滿足 21 天日常刷牙需求，為您帶來全新層次的便利體驗。
技術規格
-
強度
- 高
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提升清潔效果
- 中
-
日常清潔之選
- 低
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適合敏感牙齒和牙齦
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電源
- 電壓
-
100-240 V
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技術規格
- 電池
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可重複充電
- 操作時間（從完全充電到沒電）
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21 天
- 電池類型
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鋰離子電池
- 耗電量
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待機模式不顯示資訊 0.08 W
- 關閉模式（無配件）
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N/A
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設計和外表
- 顏色
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軍藍色
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服務
- 保用
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2 年有限保養
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兼容性
- Android 兼容性
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具備藍牙 4.0 及以上的 Android 手機
- 藍牙無線技術
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連接牙刷應用程式
- 兼容 iOS 裝置
-
具備藍牙 4.0 及以上的 iPhone
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方便易用
- 兼容手柄
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簡便扣合式刷頭
- 手柄
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人體工學設計
- 電量指示燈
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亮燈圖示代表需要充電。
- 旅行收納盒
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旅行收納盒
- 計時器
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刷牙速度調節器與智能定時功能
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內含物件
- 手柄
-
1 6500 充電牙刷
- 刷頭
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- 旅行收納盒
-
1 個旅行收納盒
- 充電器
-
1 個 USB-A 充電器
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清潔效能
- 清除牙菌斑
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效率高出 10 倍*
- 速度
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每分鐘 62,000 次刷毛震動
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模式
- 清潔
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日常清潔效果出眾
- 白
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去除牙齒表面污漬
- 敏感
-
適合敏感牙齒和牙齦
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智能感測器技術
- 力度感應
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- 更換刷頭提示
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BrushSync 會適時提醒您更換刷頭
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Sonicare 應用程式
- 追蹤及進度報告
-
持續監測刷牙模式，助您維持口腔健康。
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