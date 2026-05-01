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  • 進階呵護敏感牙齒與牙齦 進階呵護敏感牙齒與牙齦 進階呵護敏感牙齒與牙齦

    Philips Sonicare Series 6500 充電式牙刷

    HX7413/06

    進階呵護敏感牙齒與牙齦

    徹底清潔同時亦能溫和護理敏感牙齒與牙齦，可清除多達 10 倍牙菌膜*。採用我們新一代 Sonicare 技術，帶來強效且溫和的潔牙體驗，即使是難刷部位亦能應付自如。

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    可選顏色:

    建議零售價: HK$1,388.00

    Philips Sonicare Series 6500 充電式牙刷

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    溫和清除多達 10 倍牙菌膜*

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    • 溫和呵護敏感牙齒與牙齦
    • 新一代 Sonicare 技術
    • 可視壓力感應器
    • 3 種刷牙模式，3 段力度
    特別溫和，呵護敏感牙齒

    特別溫和，呵護敏感牙齒

    徹底清潔同時亦能溫和呵護敏感牙齒與牙齦。這款 S2 Sensitive 刷頭採用獨特設計，配備細長、超柔軟的刷毛，確保每一下刷牙都溫柔細心。超過 3,000 條密集刷毛，可清除比手動牙刷多達 10 倍的牙菌膜*。

    新一代 Sonicare 技術

    新一代 Sonicare 技術

    這款電動牙刷採用我們新一代 Sonicare 技術，為您整個口腔帶來均勻潔淨的體驗。摩打會自動調節動力，即使在難刷部位，效能亦絲毫不減。牙刷以高達 62,000 次刷毛擺動頻率，溫和而有效地清潔並呵護您的牙齒與牙齦。Sonicare 液體清潔動力透過驅動液體深入齒縫及牙齦邊緣，輔助刷毛實現更徹底的清潔效果。

    額外保護，守護您的牙齦健康

    額外保護，守護您的牙齦健康

    這款 Sonicare 電動牙刷在底部設有燈環，當您的刷牙力度過大時，燈環會輕柔地提醒您。只要見到燈亮就放鬆力度，便可以保護您的牙齦。

    選擇您的理想潔齒模式

    選擇您的理想潔齒模式

    配備 9 種刷牙設定，助您提升潔淨效果。無論您想要更強勁的清潔，還是針對某個部位特別加強，都可以隨心選擇。您可以選擇「清潔」、「敏感」或「亮白」模式，然後選擇三種力度設定之一。

    刷牙資訊，一手掌握

    刷牙資訊，一手掌握

    Philips Sonicare 牙刷配合應用程式，助您實現口腔健康目標。兩者無縫協作，提供刷牙指導、貼士和秘訣，以及個人化內容。強強聯手，護齒成效勢不可擋。

    隨身攜帶，關懷無處不在

    隨身攜帶，關懷無處不在

    我們的旅行收納盒方便您隨身攜帶裝置。它堅固耐用，能夠有效保護您的 Sonicare 牙刷，同時體積小巧，可輕鬆放入任何手袋，是您出門旅遊的理想夥伴。

    引導式刷牙過程

    引導式刷牙過程

    善用 Sonicare 的清潔定時功能，讓您掌握刷牙時間。每隔 20 秒，刷牙速度調節器便會提示您更換清潔區域。2 分鐘後，智能定時功能會通知您刷牙完成。

    刷頭更換提示，恆保最佳刷牙效果

    刷頭更換提示，恆保最佳刷牙效果

    您知道嗎？刷頭使用三個月後清潔效果會減弱。牙科專業人士建議定期更換刷頭，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備刷頭更換提示功能。此功能會記錄您的刷牙頻率及力度，並在需要更換時發出提醒。

    21 天日常刷牙續航

    21 天日常刷牙續航

    一次充電即可滿足 21 天日常刷牙需求，為您帶來全新層次的便利體驗。

    技術規格

    • 強度

      提升清潔效果
      日常清潔之選
      適合敏感牙齒和牙齦

    • 電源

      電壓
      100-240 V

    • 技術規格

      電池
      可重複充電
      操作時間（從完全充電到沒電）
      21 天
      電池類型
      鋰離子電池
      耗電量
      待機模式不顯示資訊 0.08 W
      關閉模式（無配件）
      N/A

    • 設計和外表

      顏色
      軍藍色

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 兼容性

      Android 兼容性
      具備藍牙 4.0 及以上的 Android 手機
      藍牙無線技術
      連接牙刷應用程式
      兼容 iOS 裝置
      具備藍牙 4.0 及以上的 iPhone

    • 方便易用

      兼容手柄
      簡便扣合式刷頭
      手柄
      人體工學設計
      電量指示燈
      亮燈圖示代表需要充電。
      旅行收納盒
      旅行收納盒
      計時器
      刷牙速度調節器與智能定時功能

    • 內含物件

      手柄
      1 6500 充電牙刷
      刷頭
      • 1 個 S2 敏感刷頭
      • 1 個 C3 Premium Plaque Defence 刷頭
      旅行收納盒
      1 個旅行收納盒
      充電器
      1 個 USB-A 充電器

    • 清潔效能

      清除牙菌斑
      效率高出 10 倍*
      速度
      每分鐘 62,000 次刷毛震動

    • 模式

      清潔
      日常清潔效果出眾
      去除牙齒表面污漬
      敏感
      適合敏感牙齒和牙齦

    • 智能感測器技術

      力度感應
      • 燈環亮起紫色
      • 震動及脈衝聲
      更換刷頭提示
      BrushSync 會適時提醒您更換刷頭

    • Sonicare 應用程式

      追蹤及進度報告
      持續監測刷牙模式，助您維持口腔健康。

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