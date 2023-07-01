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全面護理令牙齒更潔白*
使用 Philips Sonicare DiamondClean 電動牙刷享受全面的口腔護理 - 清除高達 100% 牙菌斑**。它的應用程式連接技術能追蹤您的刷牙習慣，助您護理您的口腔健康。查看各種好處
Premium W3 刷頭讓您的牙齒更亮白。刷頭中央配備五角形排列的密集硬毛簇，能有效美白並拋光牙齒，三天內提升牙漬去除效果達 100%*。柔感刷頭設計增強刷毛擺動，舒適觸感能覆蓋更多口腔部位，去除牙菌斑的效果更比手動牙刷高出達 10 倍。
Philips Sonicare 牙刷以每分鐘 62,000 次刷毛擺動頻率，溫和而有效地清潔並呵護您的牙齒與牙齦。Sonicare 液體清潔動力透過驅動液體深入齒縫及牙齦邊緣，輔助刷毛達成更徹底的清潔效果。
刷牙過度用力實屬常見，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備智能光學感應器，能偵測過度施壓情況。當您刷牙用力過猛時，牙刷會透過溫和震動提示，提醒您減輕力度，從而保護牙齦健康。
配備 12 種刷牙設定，提升您的口腔護理效果。無論是深層清潔還是特定護理需求，這款電動牙刷都能滿足。五種模式可供選擇：清潔、亮白+、牙齦護理和深層清潔+，並可調校三種強度水平，打造個人化潔齒體驗。
Philips Sonicare 牙刷配合應用程式，助您實現口腔健康目標。兩者無縫協作，提供刷牙指導、貼士和秘訣，以及個人化內容。強強聯手，護齒成效勢不可擋。
從纖巧外型到時尚充電座，這款電動牙刷由我們的設計師與工程師精心打造，每個細節都一絲不苟。加上纖巧的旅行收納盒，讓您無論身在何處，都能保持牙刷獲得妥善保護。
您知道嗎？刷頭使用三個月後清潔效果會減弱。牙科專業人士建議定期更換刷頭，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備刷頭更換提示功能。此功能會記錄您的刷牙頻率及力度，並在需要更換時發出提醒。
一次充電即可滿足 14 天日常刷牙需求，為您帶來全新層次的便利體驗。
強度
電源
技術規格
設計和外表
服務
兼容性
方便易用
內含物件
清潔效能
模式
智能感測器技術
Sonicare 應用程式
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