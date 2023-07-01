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  • 全面護理令牙齒更潔白* 全面護理令牙齒更潔白* 全面護理令牙齒更潔白*

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 充電式牙刷

    HX9911/69

    全面護理令牙齒更潔白*

    使用 Philips Sonicare DiamondClean 電動牙刷享受全面的口腔護理 - 清除高達 100% 牙菌斑**。它的應用程式連接技術能追蹤您的刷牙習慣，助您護理您的口腔健康。

    查看各種好處

    可選顏色:

    建議零售價: HK$1,388.00

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 充電式牙刷

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    溫和清除多達 10 倍牙菌膜*

    • 可去除多達 10 倍牙菌斑*
    • 牙漬去除效果高達 100%**
    • 力度感應
    • 4 種模式及 3 段力度
    3 天內牙齒亮白度提升 100%*

    3 天內牙齒亮白度提升 100%*

    Premium W3 刷頭讓您的牙齒更亮白。刷頭中央配備五角形排列的密集硬毛簇，能有效美白並拋光牙齒，三天內提升牙漬去除效果達 100%*。柔感刷頭設計增強刷毛擺動，舒適觸感能覆蓋更多口腔部位，去除牙菌斑的效果更比手動牙刷高出達 10 倍。

    Sonicare 液體清潔動力

    Sonicare 液體清潔動力

    Philips Sonicare 牙刷以每分鐘 62,000 次刷毛擺動頻率，溫和而有效地清潔並呵護您的牙齒與牙齦。Sonicare 液體清潔動力透過驅動液體深入齒縫及牙齦邊緣，輔助刷毛達成更徹底的清潔效果。

    力度感應，護齦周到

    力度感應，護齦周到

    刷牙過度用力實屬常見，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備智能光學感應器，能偵測過度施壓情況。當您刷牙用力過猛時，牙刷會透過溫和震動提示，提醒您減輕力度，從而保護牙齦健康。

    選擇您的理想潔齒模式

    選擇您的理想潔齒模式

    配備 12 種刷牙設定，提升您的口腔護理效果。無論是深層清潔還是特定護理需求，這款電動牙刷都能滿足。五種模式可供選擇：清潔、亮白+、牙齦護理和深層清潔+，並可調校三種強度水平，打造個人化潔齒體驗。

    刷牙資訊，一手掌握

    刷牙資訊，一手掌握

    Philips Sonicare 牙刷配合應用程式，助您實現口腔健康目標。兩者無縫協作，提供刷牙指導、貼士和秘訣，以及個人化內容。強強聯手，護齒成效勢不可擋。

    用心設計，細心呵護

    用心設計，細心呵護

    從纖巧外型到時尚充電座，這款電動牙刷由我們的設計師與工程師精心打造，每個細節都一絲不苟。加上纖巧的旅行收納盒，讓您無論身在何處，都能保持牙刷獲得妥善保護。

    刷頭更換提示，恆保最佳刷牙效果

    刷頭更換提示，恆保最佳刷牙效果

    您知道嗎？刷頭使用三個月後清潔效果會減弱。牙科專業人士建議定期更換刷頭，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備刷頭更換提示功能。此功能會記錄您的刷牙頻率及力度，並在需要更換時發出提醒。

    14 天日常刷牙續航

    14 天日常刷牙續航

    一次充電即可滿足 14 天日常刷牙需求，為您帶來全新層次的便利體驗。

    技術規格

    • 強度

      提升清潔效果
      日常清潔之選
      適合敏感牙齒和牙齦

    • 電源

      電壓
      100-240 V

    • 技術規格

      電池
      可重複充電
      操作時間（從完全充電到沒電）
      14 天
      耗電量
      待機模式不顯示資訊 < 0.11W
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計和外表

      顏色
      紫色黑色漸變

    • 服務

      保用
      2 年有限保養
      軟件支援
      自購買日期起，Philips 提供長達 2 年的相關軟件更新。

    • 兼容性

      Android 兼容性
      具備藍牙 4.0 及以上的 Android 手機
      藍牙無線技術
      連接 Sonicare 應用程式
      兼容 iOS 裝置
      具備藍牙 4.0 及以上的 iPhone

    • 方便易用

      手柄
      優雅而輕巧的設計
      電量指示燈
      亮燈圖示代表需要充電。
      兼容手柄
      簡便扣合式刷頭
      計時器
      刷牙速度調節器與智能定時功能

    • 內含物件

      手柄
      1 個 DiamondClean 9000
      刷頭
      1 個 W3 Premium Black 刷頭
      充電器
      1 個充電座及支架
      旅行收納盒
      1 個旅行收納盒

    • 清潔效能

      清除牙菌斑
      效率高出 10 倍*
      潔白
      牙漬去除效果高達 100%**
      速度
      每分鐘 62,000 次刷毛震動

    • 模式

      清潔
      日常清潔效果出眾
      深層清潔+
      加倍深層清潔
      牙齦健康
      溫柔按摩牙齦
      亮白+
      有效去除牙齒表面牙漬

    • 智能感測器技術

      力度感應
      震動及脈衝聲
      更換刷頭提示
      適時提醒您更換刷頭

    • Sonicare 應用程式

      追蹤及進度報告
      持續監測刷牙模式，助您維持良好口腔衛生。

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