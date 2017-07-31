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我們最出色的全面口腔護理牙刷
DiamondClean Smart 是我們最出色的全面護理牙刷******。配備四個高性能刷頭讓使用者可兼顧各個部位，全面護理口腔健康，而 Smart Sensor 智能感應技術能提供個人化意見及指導。查看各種好處
此產品已不再銷售。
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C3 Premium Plaque Control 智能清潔刷頭是目前最深層清潔的刷頭。透過柔軟的彈性橡膠側面設計，刷毛可以順應牙齦輪廓和每一隻牙齒表面的形狀進行清潔，將接觸的表面範圍提高至 4 倍，可去除多達 10 倍的牙菌膜，能深入牙刷難以觸及的部位*。
配上 G3 Premium Gum Care 智能牙齦護理刷頭即可改善牙齦健康。較細小的刷頭和針對牙齦邊緣清潔的刷毛，可以沿牙齦邊緣提供溫和而有效的清潔效果，避免形成牙齦疾病。臨床證實，刷頭能夠在短短兩星期內讓牙齦炎的機會減少 100％*，並帶來 7 倍更健康的牙齦。*
W3 Premium White 智能亮白刷頭是去除牙菌斑的最佳刷頭。臨床證實，密集的中央刷毛可以在短短三天內去除多 5 倍牙菌斑*。
智能舌苔清潔刷頭設有 240 條 MicroBristles 彈性刷毛，專為舌頭柔軟和凹凸不平的表面而設。柔軟的 MicroBristles 刷毛表面可以輕柔清潔舌頭表面和凹陷位置，防止細菌積聚，小巧的外形更讓您可舒適地徹底清潔舌頭。
如果您發現使用者口腔中特定位置因積結牙石、牙齦萎縮或任何其他問題而需要加強護理，DiamondClean Smart 都可以幫助他們解決這些擾人的問題。Philips Sonicare 應用程式的個人化 3D 口腔視圖，會突出顯示積結牙石的位置，並向使用者發出通知，提醒他們在每次刷牙時需要額外注意這些區域。Philips Sonicare 應用程式會儲存動態刷牙數據，讓使用者可以輕鬆查看他們刷牙的效果、跟進情況，並努力改善日常口腔護理程序。
DiamondClean Smart 的定位感應會顯示使用者的刷牙時間是否太短而無法清潔更大範圍。如果使用者刷牙時總是忽略某些位置，定位感應就會發出提示。
使用電動牙刷時，使用者應該讓電動牙刷自行刷動，DiamondClean Smart 附有刷磨感應，有助指導使用者減少大幅度來回刷磨動作，改善刷牙技巧。
不論使用者需要哪種口腔護理，DiamondClean Smart 都可以做到。刷頭中的微型晶片會讓使用者的 DiamondClean Smart 知道他們使用的是哪種模式和強度。因此，舉例來說，如果插上牙齦保護刷頭，牙刷就會知道要選擇最佳模式和強度，為牙齦提供輕柔但有效的護理。使用者只需要按下電源按鈕即可。
一般使用刷頭幾個月後，刷頭就會逐漸耗損、刷毛也失去應有的硬度。我們將智能刷牙系統和刷頭中微型晶片擷取的數據組合得出一套計算方法，準時提醒使用者更換刷頭。Philips Sonicare 應用程式內有一個更換刷頭提示功能，會根刷牙情況，從而追蹤刷頭的效能，再得出需要更換刷頭的時間，讓使用者繼續享用最佳的清潔效果。他們甚至可以透過應用程式訂購更換刷頭。
設有 5 種刷牙模式（清潔、亮白+、深層清潔+、牙齦健康、舌頭清潔）及 3 段牙刷力度（低、中、高）。使用者可自行設定個人化的刷牙體驗，享受至佳舒適度和徹底清潔效果。如欲進一步瞭解各模式，請參閱「規格」部分。
使用者有時可能無法察覺出他們是否太用力刷牙，DiamondClean Smart 則可以代勞。如感應到刷牙力度太大，力度感應會讓牙刷手柄輕輕震動，讓使用者明確感應到而減輕刷牙的力度。研究發現，10 位太用力刷牙的使用者中有 7位都憑藉力度感應成功而減輕刷牙時的力度。
就算使用者在刷牙時忽略了某些部位，DiamondClean Smart 的 TouchUp 功能都能讓他們可以在第二次清潔過程中加以改善，提醒補刷, 讓刷牙更完善。
旅行收藏盒讓使用者即使在旅途中也能保持口腔衛生。只需完整充電一次，即可連續使用兩個星期（一般使用）。
連接
電源
技術規格
設計和外表
服務
兼容性
方便易用
內含物件
清潔效能
模式
BrushSync 智能感應配對刷頭
智能感測器技術
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