方便您照顧難以清潔的部位

如果您發現使用者口腔中特定位置因積結牙石、牙齦萎縮或任何其他問題而需要加強護理，DiamondClean Smart 都可以幫助他們解決這些擾人的問題。Philips Sonicare 應用程式的個人化 3D 口腔視圖，會突出顯示積結牙石的位置，並向使用者發出通知，提醒他們在每次刷牙時需要額外注意這些區域。Philips Sonicare 應用程式會儲存動態刷牙數據，讓使用者可以輕鬆查看他們刷牙的效果、跟進情況，並努力改善日常口腔護理程序。