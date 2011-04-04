Shaver series 7000 SensoTouch 剃鬚刀頭組件
保持巔峰效能
在兩年內，您的剃刀為您剃掉的面部毛髮多達 9 百萬條。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨重新恢復百分百的效能。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$420.00
Shaver series 7000 SensoTouch 剃鬚刀頭組件
保持巔峰效能
每 2 年更換刀頭以得到最佳效果
- DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭刀片
- 補充裝
- 適合 SensoTouch 2D (RQ11xx)
為 SensoTouch 2D 電鬚刨而設的替換刀頭
RQ11 替換刀頭適用於 SensoTouch 2D (RQ11xx) 電鬚刨。
GyroFlex 2D 迴旋浮動系統可順應面部曲線輕鬆調節
電鬚刨的 GyroFlex 2D 迴旋浮動系統緊貼您面部曲線，貼面剃鬚時大大減低對肌膚壓力和刺激。
電鬚刨配備至尊雙層刀片技術
Philips 電鬚刨內置雙層刀片系統，可舒適地將皮膚下的鬍鬚提起並剃除，達至更貼面剃鬚效果。
Aquatec seal 乾濕剃鬚可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃
電鬚刨的 Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃或清爽的濕剃，配以剃鬚啫喱或泡沫，能為肌膚帶來額外舒適感。
光滑、低摩擦的 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可最大限度地減少刺激感
電鬚刨的低摩擦 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可順著您的肌膚滑動剃除表面鬍鬚，達至深層簡易剃鬍。
易於關閉和開啟
只需彈出 Philips 電鬚刨的刀頭部份，即可使用隨附的清潔刷子掃除碎髮。
技術規格
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剃鬚刀頭
- 適用產品類型
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SensoTouch 2D (RQ11xx)
- 各包裝中的剃鬚刀頭組件
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1
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