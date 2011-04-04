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    Shaver series 7000 SensoTouch 剃鬚刀頭組件

    RQ11/51

    保持巔峰效能

    在兩年內，您的剃刀為您剃掉的面部毛髮多達 9 百萬條。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨重新恢復百分百的效能。

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    建議零售價: HK$420.00

    Shaver series 7000 SensoTouch 剃鬚刀頭組件

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    保持巔峰效能

    每 2 年更換刀頭以得到最佳效果

    • DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭刀片
    • 補充裝
    • 適合 SensoTouch 2D (RQ11xx)
    為 SensoTouch 2D 電鬚刨而設的替換刀頭

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    RQ11 替換刀頭適用於 SensoTouch 2D (RQ11xx) 電鬚刨。

    GyroFlex 2D 迴旋浮動系統可順應面部曲線輕鬆調節

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    電鬚刨的 GyroFlex 2D 迴旋浮動系統緊貼您面部曲線，貼面剃鬚時大大減低對肌膚壓力和刺激。

    電鬚刨配備至尊雙層刀片技術

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    Aquatec seal 乾濕剃鬚可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃

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    光滑、低摩擦的 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可最大限度地減少刺激感

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    電鬚刨的低摩擦 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可順著您的肌膚滑動剃除表面鬍鬚，達至深層簡易剃鬍。

    易於關閉和開啟

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    只需彈出 Philips 電鬚刨的刀頭部份，即可使用隨附的清潔刷子掃除碎髮。

    技術規格

    • 剃鬚刀頭

      適用產品類型
      SensoTouch 2D (RQ11xx)
      各包裝中的剃鬚刀頭組件
      1
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