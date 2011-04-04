Aquatec seal 乾濕剃鬚可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃

電鬚刨的 Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃或清爽的濕剃，配以剃鬚啫喱或泡沫，能為肌膚帶來額外舒適感。