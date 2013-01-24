潔淨剃鬚，更加舒適

Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處