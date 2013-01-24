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Shaver series 3000

乾濕兩用電鬚刨，3000 系列

S3233/52
  • 潔淨剃鬚，更加舒適 潔淨剃鬚，更加舒適 潔淨剃鬚，更加舒適
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    Shaver series 3000 乾濕兩用電鬚刨，3000 系列

    S3233/52

    潔淨剃鬚，更加舒適

    Philips 3000 系列電鬚刨為您帶來方便舒適的剃鬚體驗。電鬚刨配備 5 向動態貼面刀頭、PowerCut 強效切剃刀片系統和乾濕功能，可帶來乾淨舒適的剃鬚效果。 查看各種好處

    建議零售價: HK$868.00

    Shaver series 3000 乾濕兩用電鬚刨，3000 系列

    潔淨剃鬚，更加舒適

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    潔淨剃鬚，更加舒適

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      潔淨剃鬚，更加舒適

      • 5 向動態貼面刀頭
      • PowerCut 強效切剃刀片
      • 1 小時充電可剃鬚 60 分鐘
      • 旅行收納袋
      5 向動態貼面刀頭緊貼面部輪廓，帶來舒適的剃鬚體驗

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      電鬚刨可從 5 個方向緊貼面部輪廓，刀頭兼具動態、貼面和浮動效果，帶來乾淨舒適的剃鬚體驗。產品以最理想角度緊貼您面部和頸部輪廓，細緻順滑令皮膚舒適清爽。

      PowerCut 強效切剃刀片經過特別設計，帶來一致的潔淨剃鬚效果

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      自動研磨刀片經過精密設計，帶來方便潔淨的剃鬚效果，舒適乾爽。

      無論乾剃濕剃都可以，專為進行方便乾剃或清爽濕剃而設

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      淋浴時亦可使用凝膠或泡沫乾剃或濕剃，方便舒適。

      1 小時充電，即可無線使用 60 分鐘

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      電鬚刨充電 1 小時可用 60 分鐘，充電期間不會運作。

      一按即開，方便清洗

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      清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。

      3 級電量指示燈，一目了然

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      指示燈設計一目了然，讓您輕鬆得悉充電三個階段：低電量、充電中或快速充電中。

      5 分鐘快速充電足以完成一次剃鬚

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      趕時間？充電 5 分鐘足以完成一次剃鬚。

      27 片自動研磨刀片帶來持久潔淨的剃鬚體驗

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      27 片自動研磨刀片，每次都能帶來一致的潔淨剃鬚效果。

      彈出式修髮器，適用於鬍子和鬢角

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      使用隨附的修髮器修整造型，是修剪鬍子和鬢角的完美之選

      人體工學設計手柄，操作舒適

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      電鬚刨符合人體工學，操作輕鬆自如，手柄牢固穩妥。

      橡膠手柄舒適防滑

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      精製人體工學防滑橡膠，手柄濕滑亦可牢固穩妥，電鬚刨操作更舒適順暢。

      旅行收納袋，方便在家或旅途上貯藏

      旅行收納袋，方便在家或旅途上貯藏

      方便易用的旅行收納袋，在家或旅途上均可輕鬆貯藏電鬚刨。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        PowerCut 強效切剃刀片系統
        浮動修剪
        5 向動態貼面刀頭

      • 配件

        旅行收納袋
        保養
        保護蓋

      • 方便易用

        顯示
        3 級電量指示燈
        乾濕兩用
        乾剃或濕剃
        清潔
        • 一按即開
        • 可沖洗機身
        操作
        • 使用前請拔去電源
        • 只限無線使用

      • 設計

        顏色
        暗黃
        手柄
        • 人體工學設計手柄，操作舒適
        • 防滑橡膠手柄

      • 電源

        電池類別
        鋰離子電池
        操作時間
        60 分鐘
        充電
        1 小時完成充電
        自動電壓
        100-240 V

      • 服務

        替換刀頭
        每 2 年更換一次 SH30
        兩年保養

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