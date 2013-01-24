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Philips Avent

Classic+ 嬰兒奶瓶

SCF563/17
Avent
1 獎項
Avent
  • 經臨床證實可減少絞痛及不適* 經臨床證實可減少絞痛及不適* 經臨床證實可減少絞痛及不適*
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    Philips Avent Classic+ 嬰兒奶瓶

    SCF563/17
    1 獎項

    經臨床證實可減少絞痛及不適*

    我們 Classic+ 奶瓶的 Airflex 排氣系統和質感奶嘴為減少餵哺中斷和嬰兒不適而設計。奶瓶整合防絞痛活門，讓空氣排進奶瓶，而非寶寶的胃部。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$80.00
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    Philips Avent Classic+ 嬰兒奶瓶

    經臨床證實可減少絞痛及不適*

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    我們 Classic+ 奶瓶的 Airflex 排氣系統和質感奶嘴為減少餵哺中斷和嬰兒不適而設計。奶瓶整合防絞痛活門，讓空氣排進奶瓶，而非寶寶的胃部。 查看各種好處

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      經臨床證實可減少絞痛及不適*

      專為無間斷餵哺而設計

      • 1 個奶瓶
      • 9 安士 / 260 毫升
      • 慢速流量奶嘴
      • 1 個月以上
      防絞痛活門，經證實可減少絞痛感*

      防絞痛活門，經證實可減少絞痛感*

      我們的防絞痛活門經特別設計，可以阻止空氣進入寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。餵哺寶寶時，奶嘴上的活門使空氣進入奶瓶，避免產生任何真空，並將空氣排至奶瓶底部。活門可以將空氣保留在奶瓶內，阻止空氣進入寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。

      減少晚上哭鬧 60%*

      減少晚上哭鬧 60%*

      Philips Avent 防絞痛奶瓶可減少寶寶哭鬧。相比其他牌子的防絞痛奶瓶，以 Philips Avent 防絞痛奶瓶餵哺的寶寶在晚上哭鬧的情況減少 60%。*

      螺紋質感的奶嘴不易變形，讓餵哺不受干擾

      螺紋質感的奶嘴不易變形，讓餵哺不受干擾

      奶嘴形狀與寶寶的嘴巴貼合，而螺紋質感則可防止奶嘴變形，讓你餵哺時倍感舒適、不受干擾。

      配件少，清洗容易

      配件少，清洗容易

      我們的防絞痛奶瓶配件少，清洗時簡單快捷。

      便於手握

      便於手握

      獨特的瓶身設計方便從任何角度輕鬆拿握

      寬瓶頸、圓角設計、零件少，方便清洗

      寬瓶頸、圓角設計、零件少，方便清洗

      產品的寬瓶頸及圓角設計方便快速徹底清洗，餵哺時自然更衛生。

      可由母乳餵哺變換為奶杯

      可由母乳餵哺變換為奶杯

      可與我們的吸乳器、奶瓶和杯子配合使用，在你需要時提供適合的產品！

      本奶瓶不含 BPA

      本奶瓶不含 BPA

      Philips Avent 防絞痛奶瓶不含 BPA 材料 (PP)。

      提供不同流量速度

      提供不同流量速度

      Philips Avent 防絞痛奶瓶提供不同流量的奶嘴，以配合寶寶的成長需要。請記住，由於寶寶的成長速度各有不同，年齡指示僅為約數。所有奶嘴以兩件裝出售：新生兒、慢、中、快和可變流量，以及固體餵哺。

      防漏設計

      防絞痛奶瓶採用防漏設計，提供更愉快的餵哺體驗。

      技術規格

      • 物料

        奶瓶餵哺
        • 不含 BPA
        • 聚丙烯
        奶嘴
        • 不含 BPA
        • 矽膠

      • 包含物件

        嬰兒奶瓶
        1  件數

      • 奶瓶餵哺

        容量
        9 安士 / 260 毫升

      • 設計

        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 寬瓶頸

      • 方便易用

        奶瓶使用
        • 可放入洗碗機及微波爐
        • 簡易組裝
        • 容易清洗
        • 便於手握

      • 成長階段

        階段
        0-12 個月

      • 功能

        防絞痛活門
        Airflex 排氣系統為減少吸入空氣而設
        奶嘴
        輕鬆貼合嘴巴，螺紋質感防止奶嘴變形，經證實的防絞痛系統
        方便易用
        • 易於清潔和組裝
        • 防漏設計
        • 4 個簡單配件，容易組合

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            • 相比其他牌子的奶瓶，以 Philips Avent 奶瓶餵哺出生 2 週的寶寶可減少絞痛和晚上哭鬧情況。
            • 奶嘴的設計經證實可防止奶嘴變形、寶寶吸入空氣和餵哺受干擾。
            • 什麽是絞痛？絞痛會如何影響寶寶？絞痛的部分原因是餵哺寶寶時吸入空氣，從而令寶寶的消化系統不適。絞痛的徵狀包括哭鬧和煩躁。

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