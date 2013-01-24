輕鬆吸啜防滴漏
不含雙酚 A 的全新 Philips Avent 吸啜飲水杯，設有專利（審批中）活塞，確保飲品不會濺出。質地柔軟的吸嘴及手柄確保寶寶容易吸啜杯中飲品。專為方便您和寶寶使用而設。 查看各種好處
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輕鬆吸啜防滴漏
不含雙酚 A 的全新 Philips Avent 吸啜飲水杯，設有專利（審批中）活塞，確保飲品不會濺出。質地柔軟的吸嘴及手柄確保寶寶容易吸啜杯中飲品。專為方便您和寶寶使用而設。 查看各種好處
斜角軟嘴的設計可讓寶寶容易吸啜，無需把頭過度傾斜。
此款 Philips Avent 飲水杯不含雙酚 A 材質
所有 Philips Avent 奶瓶及杯子均可配合使用，玻璃奶瓶、幼兒啜飲杯和 My First Big Kid 杯除外。您可配合寶寶的發展需要隨意配搭，製作出最合適的杯子。
訓練手柄可協助寶寶學習拿握水杯，獨立飲水。手柄形狀不但讓寶寶可以握緊水杯，而且使用防滑塑膠製造。
不論是在家還是外出，保護蓋都可保持軟嘴清潔
不再一團糟！全新專利活塞，確保寶寶用軟嘴飲水時才會出水。
包含物件
成長階段
原產地
物料
重量與尺寸
配件