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耳機

SHB2505PP/00
  • 音樂播不停 音樂播不停 音樂播不停
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    耳機

    SHB2505PP/00

    音樂播不停

    音樂一起，百無禁忌。這款真無線耳塞式耳機為您呈現絕佳音色，播放時間長達 20 小時，並配備便攜式充電盒。連按兩下多功能按鈕即可喚醒手機的語音助手。

    耳機

    音樂播不停

    音樂一起，百無禁忌。這款真無線耳塞式耳機為您呈現絕佳音色，播放時間長達 20 小時，並配備便攜式充電盒。連按兩下多功能按鈕即可喚醒手機的語音助手。

    音樂播不停

    音樂一起，百無禁忌。這款真無線耳塞式耳機為您呈現絕佳音色，播放時間長達 20 小時，並配備便攜式充電盒。連按兩下多功能按鈕即可喚醒手機的語音助手。

    耳機

    音樂播不停

    音樂一起，百無禁忌。這款真無線耳塞式耳機為您呈現絕佳音色，播放時間長達 20 小時，並配備便攜式充電盒。連按兩下多功能按鈕即可喚醒手機的語音助手。

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      音樂播不停

      享受長達 20 小時的播放時間和 14 小時的通話時間

      這款耳機配備便攜式充電盒，絕對不會讓您失望。充一次電，即可享受長達三小時的播放或通話時間。如果您隨身攜帶充電盒外出，更可以透過多次充電獲得額外 9 小時的播放時間。每次需要充電時，只需將耳機放回盒中即可。充滿一次電需 1.5 小時。

      軟橡膠質耳塞穩固又舒適

      耳機設計緊密貼服而且輕巧，令您可以舒適地盡情搖滾。軟橡膠質耳塞穩固貼合外耳廓。橡膠耳塞護蓋可以互換，以完美貼合您的耳形，緊密貼服，令您不會錯過每個節拍。

      6 毫米釹合金音效技術驅動器。絕佳音色，強勁低音。

      6 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現絕佳音色及強勁低音。橢圓形音管大大提高被動式噪音阻隔功能。想對周遭保持警覺時，可選擇使用單聲道模式，空一隻耳朵出來。

      多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話

      透過多功能按鈕輕鬆收聽音樂及接聽電話。不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂？一個簡單的按鈕就可以解決這個問題。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持說話時音效清晰。

      連按兩下按鈕即可喚醒手機的語音助手

      連按兩下按鈕以喚醒手機的語音助手。讓 Siri 或 Google Assistant 為您設定下一個播放清單、通話或發送給朋友的訊息、查看天氣等等。

      智能配對，自動尋找您的藍牙裝置

      當您從盒中拿出耳機的那一瞬，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的設備。

      內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

      聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。

      便攜式充電盒，可放於袋中充電數次

      這款真無線耳塞式耳機隨附超便攜的充電盒，伴您上健身室、走山徑。

      技術規格

      • 連接

        麥克風
        內置麥克風
        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • 免提
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        5.0
        有效範圍
        最多 10  米

      • 產品尺寸

        高度
        6.5  厘米
        寬度
        4.1  厘米
        深度
        3.6  厘米

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        高度
        15  厘米
        寬度
        9.5  厘米
        深度
        4  厘米
        總重量
        0.12  千克
        淨重
        0.046  千克
        淨重
        0.074  千克
        EAN
        87 12581 75820 2

      • 外盒

        產品包裝數目
        24
        長度
        37  厘米
        寬度
        27  厘米
        高度
        23.5  厘米
        總重量
        4.2  千克
        淨重
        1.104  千克
        淨重
        3.096  千克
        GTIN
        1 87 12581 75820 9

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        3
        長度
        17.8  厘米
        寬度
        12.8  厘米
        高度
        10.4  厘米
        總重量
        0.4  千克
        淨重
        0.138  千克
        淨重
        0.262  千克
        GTIN
        2 87 12581 75820 6

      • 舒適

        來電管理
        • 接聽電話/結束通話
        • 通話保留
        • 麥克風靜音
        • 拒接來電
        • 在兩個通話之間切換

      • 電源

        電池類型
        鋰離子電池
        音樂播放時間
        3+9  hr
        待機時間
        60 小時
        通話時間
        2.5 小時

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        振動膜
        PET
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        磁鐵類型
        NdFeB

      • 設計

        顏色
        粉紫色

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 3 種耳罩尺寸
      • USB 充電線

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