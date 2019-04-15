2000 series 耳機
無線自由，強勁音效。
Upbeat 真無線耳機設有多種鮮艷色彩供您選擇，同時讓您體驗無拘束感覺。配備極致穩定的連線功能和超長電池使用時間，加上小巧的充電盒，讓您從此不再受電線束縛。耳機配有耳掛，確保佩戴時舒適穩固。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
軟橡膠質耳塞穩固又舒適
耳機設計緊密貼服而且輕巧，令您可以舒適地盡情搖滾。軟橡膠質耳塞穩固貼合外耳廓。橡膠耳塞護蓋可以互換，以完美貼合您的耳形，緊密貼服，令您不會錯過每個節拍。
6 毫米釹合金音效技術驅動器。絕佳音色，強勁低音。
6 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現絕佳音色及強勁低音。橢圓形音管大大提高被動式噪音阻隔功能。想對周遭保持警覺時，可選擇使用單聲道模式，空一隻耳朵出來。
多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話
透過多功能按鈕輕鬆收聽音樂及接聽電話。不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂？一個簡單的按鈕就可以解決這個問題。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持說話時音效清晰。
連按兩下按鈕即可喚醒手機的語音助手
連按兩下按鈕以喚醒手機的語音助手。讓 Siri 或 Google Assistant 為您設定下一個播放清單、通話或發送給朋友的訊息、查看天氣等等。
智能配對，自動尋找您的藍牙裝置
當您從盒中拿出耳機的那一瞬，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的設備。
內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻
聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。
便攜式充電盒，可放於袋中充電數次
這款真無線耳塞式耳機隨附超便攜的充電盒，伴您上健身室、走山徑。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 振動膜
-
PET
- 磁鐵類型
-
NdFeB
- 頻率響應
-
20 - 20 000
Hz
- 喇叭直徑
-
6
mm
- 敏感度
-
90
分貝
- 最大輸入功率
-
30
毫瓦
- 阻抗
-
16
ohm
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 藍牙版本
-
5.0
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
-
外盒
- 長度
-
37
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
27
厘米
- 總重量
-
4.2
kg
- 高度
-
23.5
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 98173 0
- 淨重
-
1.104
kg
- 淨重
-
3.096
kg
-
便捷功能
- 來電管理
-
-
接聽電話/結束通話
-
通話保留
-
麥克風靜音
-
拒接來電
-
在兩個通話之間切換
-
內紙箱
- 長度
-
17.8
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
12.8
厘米
- 高度
-
10.4
厘米
- 淨重
-
0.138
kg
- 總重量
-
0.4
kg
- 淨重
-
0.262
kg
- GTIN
-
2 69 51613 98173 7
-
電源
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 音樂播放時間
-
3+9
小時
- 待機時間
-
60 小時
- 通話時間
-
3 小時
- 電池重量
-
2.5 克
-
包裝尺寸
- 高度
-
15
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 51613 98173 3
- 總重量
-
0.12
kg
- 淨重
-
0.046
kg
- 淨重
-
0.074
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
6.5
厘米
- 寬度
-
4.1
厘米
- 深度
-
3.6
厘米
- 重量
-
0.046
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- USB 線
-
是
-
設計
- 顏色
-
黑色
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