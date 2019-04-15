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  • 無線自由，強勁音效。 無線自由，強勁音效。 無線自由，強勁音效。

    2000 series 耳機

    SHB2505BK/00

    無線自由，強勁音效。

    Upbeat 真無線耳機設有多種鮮艷色彩供您選擇，同時讓您體驗無拘束感覺。配備極致穩定的連線功能和超長電池使用時間，加上小巧的充電盒，讓您從此不再受電線束縛。耳機配有耳掛，確保佩戴時舒適穩固。

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    可選顏色:

    此產品已不再銷售。

    2000 series 耳機

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    無線自由，強勁音效。

    • 6 毫米驅動器/封閉式
    • 藍牙
    • 黑色

    軟橡膠質耳塞穩固又舒適

    耳機設計緊密貼服而且輕巧，令您可以舒適地盡情搖滾。軟橡膠質耳塞穩固貼合外耳廓。橡膠耳塞護蓋可以互換，以完美貼合您的耳形，緊密貼服，令您不會錯過每個節拍。

    6 毫米釹合金音效技術驅動器。絕佳音色，強勁低音。

    6 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現絕佳音色及強勁低音。橢圓形音管大大提高被動式噪音阻隔功能。想對周遭保持警覺時，可選擇使用單聲道模式，空一隻耳朵出來。

    多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話

    透過多功能按鈕輕鬆收聽音樂及接聽電話。不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂？一個簡單的按鈕就可以解決這個問題。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持說話時音效清晰。

    連按兩下按鈕即可喚醒手機的語音助手

    連按兩下按鈕以喚醒手機的語音助手。讓 Siri 或 Google Assistant 為您設定下一個播放清單、通話或發送給朋友的訊息、查看天氣等等。

    智能配對，自動尋找您的藍牙裝置

    當您從盒中拿出耳機的那一瞬，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的設備。

    內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

    聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。

    便攜式充電盒，可放於袋中充電數次

    這款真無線耳塞式耳機隨附超便攜的充電盒，伴您上健身室、走山徑。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      振動膜
      PET
      磁鐵類型
      NdFeB
      頻率響應
      20 - 20 000  Hz
      喇叭直徑
      6  mm
      敏感度
      90  分貝
      最大輸入功率
      30  毫瓦
      阻抗
      16  ohm

    • 連接

      麥克風
      內置麥克風
      藍牙版本
      5.0
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • 免提
      • HFP
      • HSP
      有效範圍
      最多 10  米

    • 外盒

      長度
      37  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      27  厘米
      總重量
      4.2  kg
      高度
      23.5  厘米
      GTIN
      1 69 51613 98173 0
      淨重
      1.104  kg
      淨重
      3.096  kg

    • 便捷功能

      來電管理
      • 接聽電話/結束通話
      • 通話保留
      • 麥克風靜音
      • 拒接來電
      • 在兩個通話之間切換

    • 內紙箱

      長度
      17.8  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      12.8  厘米
      高度
      10.4  厘米
      淨重
      0.138  kg
      總重量
      0.4  kg
      淨重
      0.262  kg
      GTIN
      2 69 51613 98173 7

    • 電源

      電池類型
      鋰離子電池
      音樂播放時間
      3+9  小時
      待機時間
      60 小時
      通話時間
      3 小時
      電池重量
      2.5 克

    • 包裝尺寸

      高度
      15  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      4  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 51613 98173 3
      總重量
      0.12  kg
      淨重
      0.046  kg
      淨重
      0.074  kg

    • 產品尺寸

      高度
      6.5  厘米
      寬度
      4.1  厘米
      深度
      3.6  厘米
      重量
      0.046  kg

    • 配件

      快速入門指南
      USB 線

    • 設計

      顏色
      黑色

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 3 種耳罩尺寸
    • USB 充電線
    Badge-D2C

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