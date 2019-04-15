無線自由，強勁音效。

Upbeat 真無線耳機設有多種鮮艷色彩供您選擇，同時讓您體驗無拘束感覺。配備極致穩定的連線功能和超長電池使用時間，加上小巧的充電盒，讓您從此不再受電線束縛。耳機配有耳掛，確保佩戴時舒適穩固。