享受長達 20 小時的播放時間和 14 小時的通話時間

這款耳機配備便攜式充電盒，絕對不會讓您失望。充一次電，即可享受長達三小時的播放或通話時間。如果您隨身攜帶充電盒外出，更可以透過多次充電獲得額外 9 小時的播放時間。每次需要充電時，只需將耳機放回盒中即可。充滿一次電需 1.5 小時。