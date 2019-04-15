感受得到的強勁重低音

強勁低音昇華聽覺享受。切勿受其時尚設計有所誤導——經過特別設計的低音反射器與經過特別調校的驅動器可產生超低頻率，令耳機得而播出獨一無二的 Bass+ 音質。獨立聲量可確保每次製作的低音表現高度一致。