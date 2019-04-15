藍牙耳機
用心感受。BASS+
Philips BASS+ 耳機將強勁震撼的低音注入時尚堅固的機身之中。型格與音質兩者兼備，絕對物有所值。這款藍牙耳罩式無線耳機非常適合追求低音音質，而又不想犠牲便攜性的用家。 查看各種好處
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用心感受。BASS+
- 40 毫米驅動器/密封式
- 耳罩式
- 柔軟耳墊
- 超薄摺疊設計
40 毫米釹製喇叭
40 毫米釹製喇叭，呈現強勁重低音
適合所有佩戴者
可旋轉耳罩及可調式頭帶設計，讓所有佩戴者都感覺貼合舒適。
感受得到的強勁重低音
強勁低音昇華聽覺享受。切勿受其時尚設計有所誤導——經過特別設計的低音反射器與經過特別調校的驅動器可產生超低頻率，令耳機得而播出獨一無二的 Bass+ 音質。獨立聲量可確保每次製作的低音表現高度一致。
藍牙無線技術
輕鬆讓耳機與任何藍牙裝置配對，盡情享受無線音樂。
使用耳罩切換控制通話、音樂和音量
只需輕按右耳罩上的控制按鈕便可控制音樂和通話。
可摺疊成輕巧形狀，便於存放與攜帶
獨特超薄摺疊設計為您提供最佳隨聽體驗。耳機可經摺合或折疊，便於攜帶及存放。
USB 充電線
隨附的 USB 充電纜線讓你在有需要時輕鬆為耳機充電。
充電電池可提供長達 12 小時的播放時間
長達 12 小時的播放時間可讓您一整天持續播放音樂。
輕鬆進行免提通話
透過麥克風和 Bluetooth® 4.1 輕鬆進行免提通話
柔軟的耳墊令長時間佩戴亦感舒適
柔軟透氣耳墊讓長時間持續聆聽亦感舒適無比。
隔音表現出色
密封式音效技術可隔絕環境噪音，呈現更佳音質。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 頻率範圍
-
8 - 21 500 Hz
- 喇叭直徑
-
40 毫米
- 阻抗
-
32 ohm
- 磁鐵類型
-
釹
- 最大輸入功率
-
40 mW
- 敏感度
-
104 dB
-
連接
- 藍牙版本
-
4.1
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
-
外盒
- 長度
-
21.2
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 長度
-
8.3
吋
- 寬度
-
19.1
厘米
- 總重量
-
1.216
kg
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99169 2
- 寬度
-
7.5
吋
- 高度
-
9.4
吋
- 淨重
-
0.672
kg
- 總重量
-
2.681
磅
- 淨重
-
1.481
磅
- 淨重
-
0.544
kg
- 淨重
-
1.199
磅
-
便捷功能
- 來電管理
-
-
接聽電話/結束通話
-
麥克風靜音
-
拒接來電
-
在兩個通話之間切換
-
在通話與音樂之間切換
- 音量控制
-
是
-
電源
- 電池類型
-
鋰聚合物
- 可重複充電
-
是
- 音樂播放時間
-
12*
小時
- 待機時間
-
166* 小時
- 通話時間
-
12* 小時
-
包裝尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
19.5
厘米
- 深度
-
5.7
厘米
- 高度
-
8.9
吋
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 51613 99169 5
- 寬度
-
7.7
吋
- 總重量
-
0.335
kg
- 深度
-
2.2
吋
- 淨重
-
0.224
kg
- 總重量
-
0.739
磅
- 淨重
-
0.494
磅
- 淨重
-
0.111
kg
- 淨重
-
0.245
磅
-
產品尺寸
- 高度
-
18.5
厘米
- 寬度
-
19
厘米
- 深度
-
4.6
厘米
- 寬度
-
7.5
吋
- 高度
-
7.3
吋
- 深度
-
1.8
吋
- 重量
-
0.19
kg
- 重量
-
0.419
磅
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- USB 線
-
是
-
設計
- 顏色
-
白色
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