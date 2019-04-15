3000 series 藍牙耳機
無線自由，強勁音效。
精巧的 SHB3595 藍牙耳機可提供強勁音效，帶來長達 6 小時的無線音樂享受。使用方便的便攜式解決方案。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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無線自由，強勁音效。
- 8.6 毫米驅動器/封閉式
- 耳塞式
- 6 小時播放時間
支援藍牙 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
配對耳機到任何藍牙裝置，無線享受清脆及清晰的音樂。
請從 3 對耳罩中選擇最合適的一種
耳罩提供大、中、小 3 種尺寸選擇，能完美切合個人需要。
高效 8.6 毫米驅動器可帶來清晰且強大的音效
纖巧高效的 8.6 毫米喇叭驅動器帶來細膩音色及強勁低音效果，讓您隨時隨地享受音樂節奏。
人體工學設計的橢圓形音管，提供真正舒適貼合感覺
音管的橢圓形設計是根據對人耳的大量研究而得出。人體工學外形適合任何耳形，確保最貼合、最舒適的配戴，以完全享受音樂。
橢圓管入口可隔絕環境噪音
橢圓管入口可隔絕環境噪音，其半開合式結構更有助提高低音效果。
無缐控制，享受清晰音樂及通話音質
使用藍牙技術為智能手機和耳機配對，以無缐遙控輕鬆俐落地切換功能，盡情享受清晰音樂及細膩的通話音色。
輕巧頸帶設計
輕巧頸帶設計確保長時間配戴舒適，不會整亂你的髮型或壓迫你的頭
技術規格
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 藍牙規格
-
-
外盒
- 長度
-
34.6
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
19.4
厘米
- 總重量
-
1.715
kg
- 高度
-
18.3
厘米
- GTIN
-
1 87 12581 75797 4
- 淨重
-
0.5736
kg
- 淨重
-
1.1414
kg
-
內紙箱
- 長度
-
18.5
厘米
- 產品包裝數目
-
6
- 寬度
-
16.8
厘米
- 高度
-
8.5
厘米
- 淨重
-
0.1434
kg
- 總重量
-
0.3783
kg
- 淨重
-
0.2349
kg
- GTIN
-
2 87 12581 75797 1
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.3
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
7
厘米
- 深度
-
2.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
87 12581 75797 7
- 總重量
-
0.0459
kg
- 淨重
-
0.0239
kg
- 淨重
-
0.022
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
1.35
厘米
- 寬度
-
2
厘米
- 深度
-
1.18
厘米
- 重量
-
0.01145
kg
-
設計
- 顏色
-
黑色
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