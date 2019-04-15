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  • 無線自由，強勁音效。 無線自由，強勁音效。 無線自由，強勁音效。

    3000 series 藍牙耳機

    SHB3595BK/10

    無線自由，強勁音效。

    精巧的 SHB3595 藍牙耳機可提供強勁音效，帶來長達 6 小時的無線音樂享受。使用方便的便攜式解決方案。

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    3000 series 藍牙耳機

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    無線自由，強勁音效。

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    • 耳塞式
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    支援藍牙 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

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    配對耳機到任何藍牙裝置，無線享受清脆及清晰的音樂。

    請從 3 對耳罩中選擇最合適的一種

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    輕巧頸帶設計

    輕巧頸帶設計確保長時間配戴舒適，不會整亂你的髮型或壓迫你的頭

    技術規格

    • 連接

      麥克風
      內置麥克風
      藍牙規格
      • A2DP
      • 免提
      • HFP
      • HSP

    • 外盒

      長度
      34.6  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      19.4  厘米
      總重量
      1.715  kg
      高度
      18.3  厘米
      GTIN
      1 87 12581 75797 4
      淨重
      0.5736  kg
      淨重
      1.1414  kg

    • 內紙箱

      長度
      18.5  厘米
      產品包裝數目
      6
      寬度
      16.8  厘米
      高度
      8.5  厘米
      淨重
      0.1434  kg
      總重量
      0.3783  kg
      淨重
      0.2349  kg
      GTIN
      2 87 12581 75797 1

    • 包裝尺寸

      高度
      17.3  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      7  厘米
      深度
      2.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      87 12581 75797 7
      總重量
      0.0459  kg
      淨重
      0.0239  kg
      淨重
      0.022  kg

    • 產品尺寸

      高度
      1.35  厘米
      寬度
      2  厘米
      深度
      1.18  厘米
      重量
      0.01145  kg

    • 設計

      顏色
      黑色

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 3 種耳罩尺寸
    • USB 充電線
    Badge-D2C

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