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  • 超輕巧，但音效強勁。 超輕巧，但音效強勁。 超輕巧，但音效強勁。

    Wireless Bluetooth® headphones

    SHB4205WT/00

    超輕巧，但音效強勁。

    歡迎體驗零重自由，讓您脫離電線的束縛。Philips Flite Hyprlite 無線頸掛式耳機纖巧輕盈，讓您的耳朵幾乎感受不到它的存在。

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    Wireless Bluetooth® headphones

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    時尚的金屬設計色彩

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    經典設計加上煥然一新的現代光面元素。

    遙控方便進行免提通話和控制音樂播放

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    使用簡便的遙控器讓您可以透過簡單的按鈕來播放/暫停曲目並接聽來電。

    低音管帶來深沉低音

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    耳塞中的嶄新低音管可增加空氣流動，帶來更深層次的雄渾低音。

    功率強勁的驅動器帶來清晰的聲音

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    功率強勁的 12.2 mm 驅動器經過調整，能夠再現清晰，清脆的聲音。

    符合人體工學的耳塞帶來自然的舒適佩戴感

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    Hyprlite耳機非常輕巧，近乎無重，讓您享受舒適的聽歌體驗。

    纖巧輕盈的頸掛式設計，方便穩妥佩戴

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    超纖巧頸帶適合任何人佩戴，讓您完全忘卻佩戴耳機的束縛。

    備有震動模式，讓您不會錯過來電

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    頸帶在有來電時震動，讓您不會錯過來電。

    充電電池可提供長達 7 小時的播放時間

    長達 7 小時的續航力可讓您一整天持續播放音樂。

    藍牙 4.1 並支援 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    利用藍牙連接您的數碼產品和耳機，在不受纜線的拘束下，自由地享受如水晶般的清晰音樂及通話。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      頻率範圍
      9 - 21 000 Hz
      喇叭直徑
      12.2 毫米
      振動膜
      PET
      阻抗
      32 Ohm
      磁鐵類型
      最大輸入功率
      30 mW
      敏感度
      105  分貝

    • 連接

      藍牙版本
      4.1
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      有效範圍
      最多 10  米

    • 外盒

      長度
      20.5  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      9.5  厘米
      總重量
      0.418  kg
      高度
      20.8  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99155 5
      淨重
      0.114  kg
      淨重
      0.304  kg

    • 便捷功能

      來電管理
      • 通話保留
      • 在兩個通話之間切換
      • 接聽電話/結束通話
      • 麥克風靜音
      • 拒接來電
      • 在通話與音樂之間切換
      音量控制

    • 內紙箱

      產品包裝數目
      3
      GTIN
      2 69 51613 99155 2

    • 電源

      電池類型
      鋰聚合物
      可重複充電
      音樂播放時間
      7*  小時
      待機時間
      120* 小時
      通話時間
      7* hr

    • 包裝尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      18.5  厘米
      深度
      2.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 51613 99155 8
      總重量
      0.107  kg
      淨重
      0.038  kg
      淨重
      0.069  kg

    • 產品尺寸

      高度
      17.5  厘米
      寬度
      13.5  厘米
      深度
      1.5  厘米
      重量
      0.038  kg

    • 配件

      USB 線

    • 設計

      顏色
      白色

    Badge-D2C

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