此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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耳塞中的嶄新低音管可增加空氣流動，帶來更深層次的雄渾低音。
功率強勁的 12.2 mm 驅動器經過調整，能夠再現清晰，清脆的聲音。
使用簡便的遙控器讓您可以透過簡單的按鈕來播放/暫停曲目並接聽來電。
超纖巧頸帶適合任何人佩戴，讓您完全忘卻佩戴耳機的束縛。
經典設計加上煥然一新的現代光面元素。
頸帶在有來電時震動，讓您不會錯過來電。
Hyprlite耳機非常輕巧，近乎無重，讓您享受舒適的聽歌體驗。
長達 7 小時的續航力可讓您一整天持續播放音樂。
利用藍牙連接您的數碼產品和耳機，在不受纜線的拘束下，自由地享受如水晶般的清晰音樂及通話。
設計
配件
連接
舒適
電源
聲音
外盒
包裝尺寸
產品尺寸
內紙箱
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