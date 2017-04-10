Wireless Bluetooth® headphones
超輕巧，但音效強勁。
歡迎體驗零重自由，讓您脫離電線的束縛。Philips Flite Hyprlite 無線頸掛式耳機纖巧輕盈，讓您的耳朵幾乎感受不到它的存在。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Wireless Bluetooth® headphones
低音管帶來深沉低音
耳塞中的嶄新低音管可增加空氣流動，帶來更深層次的雄渾低音。
功率強勁的驅動器帶來清晰的聲音
功率強勁的 12.2 mm 驅動器經過調整，能夠再現清晰，清脆的聲音。
遙控方便進行免提通話和控制音樂播放
使用簡便的遙控器讓您可以透過簡單的按鈕來播放/暫停曲目並接聽來電。
纖巧輕盈的頸掛式設計，方便穩妥佩戴
超纖巧頸帶適合任何人佩戴，讓您完全忘卻佩戴耳機的束縛。
時尚的金屬設計色彩
經典設計加上煥然一新的現代光面元素。
備有震動模式，讓您不會錯過來電
頸帶在有來電時震動，讓您不會錯過來電。
符合人體工學的耳塞帶來自然的舒適佩戴感
Hyprlite耳機非常輕巧，近乎無重，讓您享受舒適的聽歌體驗。
充電電池可提供長達 7 小時的播放時間
長達 7 小時的續航力可讓您一整天持續播放音樂。
藍牙 4.1 並支援 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
利用藍牙連接您的數碼產品和耳機，在不受纜線的拘束下，自由地享受如水晶般的清晰音樂及通話。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 頻率範圍
-
9 - 21 000 Hz
- 喇叭直徑
-
12.2 毫米
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
32 Ohm
- 磁鐵類型
-
釹
- 最大輸入功率
-
30 mW
- 敏感度
-
105
分貝
-
連接
- 藍牙版本
-
4.1
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
-
外盒
- 長度
-
20.5
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
9.5
厘米
- 總重量
-
0.418
kg
- 高度
-
20.8
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99154 8
- 淨重
-
0.114
kg
- 淨重
-
0.304
kg
-
便捷功能
- 來電管理
-
-
通話保留
-
在兩個通話之間切換
-
接聽電話/結束通話
-
麥克風靜音
-
拒接來電
-
在通話與音樂之間切換
- 音量控制
-
是
-
內紙箱
- 產品包裝數目
-
3
- GTIN
-
2 69 51613 99154 5
-
電源
- 電池類型
-
鋰聚合物
- 可重複充電
-
是
- 音樂播放時間
-
7*
小時
- 待機時間
-
120* 小時
- 通話時間
-
7* hr
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
18.5
厘米
- 深度
-
2.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 51613 99154 1
- 總重量
-
0.107
kg
- 淨重
-
0.038
kg
- 淨重
-
0.069
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 寬度
-
13.5
厘米
- 深度
-
1.5
厘米
- 重量
-
0.038
kg
-
配件
- USB 線
-
是
-
設計
- 顏色
-
黑色
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