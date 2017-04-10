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Wireless Bluetooth® headphones

SHB4205BK/00
  • 超輕巧，但音效強勁。 超輕巧，但音效強勁。 超輕巧，但音效強勁。
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    Wireless Bluetooth® headphones

    SHB4205BK/00

    超輕巧，但音效強勁。

    歡迎體驗零重自由，讓您脫離電線的束縛。Philips Flite Hyprlite 無線頸掛式耳機纖巧輕盈，讓您的耳朵幾乎感受不到它的存在。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      長達 7 小時的續航力可讓您一整天持續播放音樂。

      藍牙 4.1 並支援 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

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      技術規格

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 配件

        USB 線

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        4.1
        有效範圍
        最多 10  米

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 通話保留
        • 在兩個通話之間切換
        • 接聽電話/結束通話
        • 麥克風靜音
        • 拒接來電
        • 在通話與音樂之間切換

      • 電源

        電池類型
        鋰聚合物
        音樂播放時間
        7*  hr
        可重複充電
        待機時間
        120* 小時
        通話時間
        7* hr

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        振動膜
        PET
        頻率範圍
        9 - 21 000 Hz
        阻抗
        32 Ohm
        磁鐵類型
        最大輸入電量
        30 mW
        敏感度
        105  分貝
        喇叭直徑
        12.2 毫米

      • 外盒

        總重量
        0.418  千克
        GTIN
        1 69 51613 99154 8
        高度
        20.8  厘米
        長度
        20.5  厘米
        淨重
        0.114  千克
        產品包裝數目
        3
        淨重
        0.304  千克
        寬度
        9.5  厘米

      • 包裝尺寸

        深度
        2.5  厘米
        EAN
        69 51613 99154 1
        總重量
        0.107  千克
        高度
        17.5  厘米
        淨重
        0.038  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        0.069  千克
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        18.5  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        1.5  厘米
        高度
        17.5  厘米
        重量
        0.038  千克
        寬度
        13.5  厘米

      • 內紙箱

        GTIN
        2 69 51613 99154 5
        產品包裝數目
        3

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