帶咪高風的蓋耳式耳機
豐富的重低音效果
享受高品質的音樂和通話。橢圓形音管設有 3 款耳罩尺寸可供選擇，完美貼合耳朵，帶來深沉的低音效果。真空金屬外殼外觀時尚優雅。線控咪高風和音樂控制令免提通話更方便。 查看各種好處
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建議零售價: HK$179.00
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柔軟矽膠耳套配備 3 種尺寸，完美貼合耳朵
耳罩提供 3 種大小選擇 - 小、中和大 - 以完美切合個人需要。
線控咪高風和音樂控制，在音樂和通話之間輕鬆切換
內置咪高風讓您輕鬆從聆聽音樂切換至接聽來電，一直與重要人士保持聯繫。
輕巧高效能喇叭，提供強效的音質及豐富的低音
輕巧高效能喇叭確保與耳朵完美貼合，並重現帶有強力低音效果的完美音質，是您欣賞音樂的理想之選。
紋理拉力緩和更為耐用，牢固貼合
紋理拉力緩和在耳筒電線與插頭之間提供一個安全但靈活的接合點。
技術規格
-
聲音
- 頻率響應
-
10 - 22 000
Hz
- 振動膜
-
PET
- 磁鐵類型
-
釹
- 語音線圈
-
CCAW
- 喇叭直徑
-
8.6
mm
- 敏感度
-
107
分貝
- 最大輸入功率
-
20
毫瓦
- 阻抗
-
16
ohm
-
連接
- 纜線類型
-
銅
- 接線方式
-
對稱
- 連接器設備
-
鍍金
- 纜線長度
-
1.2
米
- 連接器
-
3.5
mm
-
外盒
- 長度
-
38
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
21
厘米
- 總重量
-
1,296
kg
- 高度
-
15
厘米
- GTIN
-
1 69 23410 72969 3
- 淨重
-
0,288
kg
- 淨重
-
1,008
kg
-
內紙箱
- 長度
-
17,9
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
9,5
厘米
- 高度
-
6
厘米
- 淨重
-
0,036
kg
- 總重量
-
0,132
kg
- 淨重
-
0,096
kg
- GTIN
-
2 69 23410 72969 0
-
包裝尺寸
- 高度
-
17,5
厘米
- 包裝類型
-
模型
- 貨架佈置類型
-
模型
- 寬度
-
5
厘米
- 深度
-
3,2
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 23410 72969 6
- 總重量
-
0,0355
kg
- 淨重
-
0,012
kg
- 淨重
-
0,0235
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
2,1
厘米
- 寬度
-
1,3
厘米
- 深度
-
1,3
厘米
- 重量
-
0,012
kg
-
設計
- 顏色
-
金色
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