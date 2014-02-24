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  • 豐富的重低音效果 豐富的重低音效果 豐富的重低音效果

    帶咪高風的蓋耳式耳機

    SHE3905PP/00

    豐富的重低音效果

    享受高品質的音樂和通話。橢圓形音管設有 3 款耳罩尺寸可供選擇，完美貼合耳朵，帶來深沉的低音效果。真空金屬外殼外觀時尚優雅。線控咪高風和音樂控制令免提通話更方便。

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    建議零售價: HK$179.00

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    輕巧高效能喇叭，提供強效的音質及豐富的低音

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    紋理拉力緩和更為耐用，牢固貼合

    紋理拉力緩和在耳筒電線與插頭之間提供一個安全但靈活的接合點。

    技術規格

    • 聲音

      頻率響應
      10 - 22 000  Hz
      振動膜
      PET
      磁鐵類型
      語音線圈
      CCAW
      喇叭直徑
      8.6  mm
      敏感度
      107  分貝
      最大輸入功率
      20  毫瓦
      阻抗
      16  ohm

    • 連接

      纜線類型
      接線方式
      對稱
      連接器設備
      鍍金
      纜線長度
      1.2  米
      連接器
      3.5  mm

    • 外盒

      長度
      38  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      21  厘米
      總重量
      1,296  kg
      高度
      15  厘米
      GTIN
      1 69 23410 73035 4
      淨重
      0,288  kg
      淨重
      1,008  kg

    • 內紙箱

      長度
      17,9  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      9,5  厘米
      高度
      6  厘米
      淨重
      0,036  kg
      總重量
      0,132  kg
      淨重
      0,096  kg
      GTIN
      2 69 23410 73035 1

    • 包裝尺寸

      高度
      17,5  厘米
      包裝類型
      模型
      貨架佈置類型
      模型
      寬度
      5  厘米
      深度
      3,2  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 23410 73035 7
      總重量
      0,0355  kg
      淨重
      0,012  kg
      淨重
      0,0235  kg

    • 產品尺寸

      高度
      2,1  厘米
      寬度
      1,3  厘米
      深度
      1,3  厘米
      重量
      0,012  kg

    • 設計

      顏色
      紫色

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