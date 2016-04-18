帶麥克風耳機
超輕巧，但音效強勁。
佩戴輕鬆自在的 Philips Flite Hyprlite 耳機是每日的必備配件，讓您可以無憂無慮享受清晰的音效。極致纖薄輕盈，近乎無重。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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耐用的耳機線可消除拉力
輕巧設計無損耐用性。專為外出使用而設計，耳機線設有內置的消除拉力功能，自然更耐用長壽。
時尚的金屬設計色彩
經典設計加上煥然一新的現代光面元素。
遙控方便進行免提通話和控制音樂播放
使用簡便的遙控器讓您可以透過簡單的按鈕來播放/暫停曲目並接聽來電。
低音管帶來深沉低音
耳塞中的嶄新低音管可增加空氣流動，帶來更深層次的雄渾低音。
功率強勁的驅動器帶來清晰的聲音
功率強勁的 12.2 mm 驅動器經過調整，能夠再現清晰，清脆的聲音。
符合人體工學的耳塞帶來自然的舒適佩戴感
Hyprlite耳機非常輕巧，近乎無重，讓您享受舒適的聽歌體驗。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
開啟
- 振動膜
-
PET
- 磁鐵類型
-
釹
- 語音線圈
-
CCAW
- 頻率響應
-
9 –23 000 Hz
- 喇叭直徑
-
12.2
mm
- 敏感度
-
105
分貝
- 最大輸入功率
-
30
毫瓦
- 阻抗
-
32
ohm
-
連接
- 接線方式
-
對稱
- 連接器設備
-
鍍鎳
- 纜線長度
-
1.2
米
- 連接器
-
3.5
mm
-
外盒
- 長度
-
18.8
厘米
- 產品包裝數目
-
6
- 寬度
-
11.7
厘米
- 總重量
-
0.325
kg
- 高度
-
12.8
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99114 2
- 淨重
-
0.078
kg
- 淨重
-
0.247
kg
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.2
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
1.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 51613 99114 5
- 總重量
-
0.039
kg
- 淨重
-
0.013
kg
- 淨重
-
0.026
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
1.65
厘米
- 寬度
-
1.75
厘米
- 深度
-
1.16
厘米
- 重量
-
0.013
kg
-
設計
- 顏色
-
白色
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