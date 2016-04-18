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  • 超輕巧，但音效強勁。 超輕巧，但音效強勁。 超輕巧，但音效強勁。

    帶麥克風耳機

    SHE4205BK/00

    超輕巧，但音效強勁。

    佩戴輕鬆自在的 Philips Flite Hyprlite 耳機是每日的必備配件，讓您可以無憂無慮享受清晰的音效。極致纖薄輕盈，近乎無重。

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    時尚的金屬設計色彩

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    遙控方便進行免提通話和控制音樂播放

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    符合人體工學的耳塞帶來自然的舒適佩戴感

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    Hyprlite耳機非常輕巧，近乎無重，讓您享受舒適的聽歌體驗。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      開啟
      振動膜
      PET
      磁鐵類型
      語音線圈
      CCAW
      頻率響應
      9 –23 000 Hz
      喇叭直徑
      12.2  mm
      敏感度
      105  分貝
      最大輸入功率
      30  毫瓦
      阻抗
      32  ohm

    • 連接

      接線方式
      對稱
      連接器設備
      鍍鎳
      纜線長度
      1.2  米
      連接器
      3.5  mm

    • 外盒

      長度
      18.8  厘米
      產品包裝數目
      6
      寬度
      11.7  厘米
      總重量
      0.325  kg
      高度
      12.8  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99113 5
      淨重
      0.078  kg
      淨重
      0.247  kg

    • 包裝尺寸

      高度
      17.2  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      1.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 51613 99113 8
      總重量
      0.039  kg
      淨重
      0.013  kg
      淨重
      0.026  kg

    • 產品尺寸

      高度
      1.65  厘米
      寬度
      1.75  厘米
      深度
      1.16  厘米
      重量
      0.013  kg

    • 設計

      顏色
      黑色

    Badge-D2C

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