帶麥克風耳機
用心感受。BASS+
Philips BASS+ 耳機為您的歌曲賦予雄渾震憾的低音，將強大沉穩的低音注入時尚纖巧的機身之中。這款耳機專為追求低音音質而又不想犠牲輕便性的用家而設。 查看各種好處
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用心感受。BASS+
- 32 毫米驅動器/密閉型
- 蓋耳式
- 柔軟耳墊
- 超薄摺疊
32 毫米喇叭驅動器
BASS+ 耳機配備 32 毫米喇叭驅動器，可塑造強勁的重低音。
設計極致貼合
BASS+ 耳機為極致貼合耳朵而打造，採用的可旋轉耳罩及可調式頭帶，讓所有佩戴者都感覺貼合舒適。
感受得到的強勁重低音
讓你真正感受到節拍的強勁低音。不要被時尚的設計蒙蔽 - 經特別調整的驅動器和低音增強反射器可塑造超低頻率，從而播放出獨一無二的 BASS+ 音質。
超薄摺疊設計方便攜帶
超薄摺疊設計的 BASS+ 耳機方便摺疊及收藏，是旅行的理想良伴。
簡單易用的遙控
使用簡便的遙控器讓你可以透過簡單的按鈕來播放或暫停曲目並接聽來電。
柔軟的耳墊令長時間佩戴亦感舒適
柔軟透氣耳墊讓長時間持續聆聽亦感舒適無比。
出色隔音表現帶來更佳聆聽體驗
採用密閉式音效設計的 BASS+ 耳機能阻隔環境噪音，改善的隔音表現可帶來更精彩的聆聽體驗。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 喇叭直徑
-
32 毫米
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
32 Ohm
- 磁鐵類型
-
NdFeB
- 頻率響應
-
9 - 23 000
Hz
- 最大輸入功率
-
40 mW
- 敏感度
-
103 dB
- 類型
-
動態
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 纜線長度
-
1.2
米
- 連接器
-
3.5
mm
-
外盒
- 長度
-
21.2
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 長度
-
8.3
吋
- 寬度
-
16.5
厘米
- 總重量
-
0.913
kg
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99163 0
- 寬度
-
6.5
吋
- 高度
-
9.4
吋
- 淨重
-
0.396
kg
- 總重量
-
2.013
磅
- 淨重
-
0.873
磅
- 淨重
-
0.517
kg
- 淨重
-
1.140
磅
-
包裝尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
19.5
厘米
- 深度
-
4.8
厘米
- 高度
-
8.9
吋
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 51613 99163 3
- 寬度
-
7.7
吋
- 總重量
-
0.241
kg
- 深度
-
1.9
吋
- 淨重
-
0.132
kg
- 總重量
-
0.531
磅
- 淨重
-
0.291
磅
- 淨重
-
0.109
kg
- 淨重
-
0.240
磅
-
產品尺寸
- 高度
-
18.5
厘米
- 寬度
-
13.5
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 寬度
-
5.3
吋
- 高度
-
7.3
吋
- 深度
-
1.6
吋
- 重量
-
0.132
kg
- 重量
-
0.291
磅
-
設計
- 顏色
-
白色
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