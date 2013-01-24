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ActionFit

帶咪運動型耳筒

SHQ1305WS/00
  • 體驗自由。無法阻擋 體驗自由。無法阻擋 體驗自由。無法阻擋
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    ActionFit 帶咪運動型耳筒

    SHQ1305WS/00

    體驗自由。無法阻擋

    採用像羽毛般輕巧的 Actionfit SHQ1305 耳筒收聽全新大碟。這款強韌的耳筒除了防汗防雨，還有品質保證的低音增強效果，配戴舒適貼合，還設有卓越的驅動器及 C 型穩定鎖。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$299.00

    ActionFit 帶咪運動型耳筒

    體驗自由。無法阻擋

    採用像羽毛般輕巧的 Actionfit SHQ1305 耳筒收聽全新大碟。這款強韌的耳筒除了防汗防雨，還有品質保證的低音增強效果，配戴舒適貼合，還設有卓越的驅動器及 C 型穩定鎖。 查看各種好處

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    ActionFit 帶咪運動型耳筒

    體驗自由。無法阻擋

    採用像羽毛般輕巧的 Actionfit SHQ1305 耳筒收聽全新大碟。這款強韌的耳筒除了防汗防雨，還有品質保證的低音增強效果，配戴舒適貼合，還設有卓越的驅動器及 C 型穩定鎖。 查看各種好處

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      提供 3 個耳塞尺寸，完美貼合耳朵

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      設有控制按鈕和咪，在音樂和通話之間切換

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      技術規格

      • 聲音

        振動膜
        PET
        頻率響應
        15 - 22 000  Hz
        阻抗
        32 Ohm
        敏感度
        107 dB
        最大輸入電量
        10 mW
        喇叭直徑
        13.6 毫米
        音響系統
        半開放式
        磁鐵類型

      • 設計

        顏色
        白色

      • 連接

        連接器
        3.5  毫米
        纜線長度
        1.2  米
        接線方式
        平行對稱設計
        連接器設備
        鍍金

      • 配件

        收藏袋
        線路整理
        電線收藏夾

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 25970 70020 7
        深度
        2.5  厘米
        總重量
        0.0584  千克
        高度
        17.5  厘米
        淨重
        0.0244  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        淨重
        0.034  千克
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        9.5  厘米

      • 內紙箱

        總重量
        0.2062  千克
        GTIN
        2 69 25970 70020 1
        高度
        10.5  厘米
        長度
        18  厘米
        淨重
        0.0732  千克
        產品包裝數目
        3
        淨重
        0.133  千克
        寬度
        8.2  厘米

      • 外盒

        總重量
        1.9326  千克
        GTIN
        1 69 25970 70020 4
        高度
        24.8  厘米
        長度
        38  厘米
        淨重
        0.5856  千克
        產品包裝數目
        24
        淨重
        1.347  千克
        寬度
        18.1  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        2.8  厘米
        高度
        8  厘米
        重量
        0.0244  千克
        寬度
        3  厘米

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