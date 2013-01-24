享受音樂，不受電線纏繞
近距離享受音樂。這款無線耳機採用防濺防汗設計，提供出色音質、舒適的耳塞式耳機設計和長達 7 小時的播放時間。當您需要更長的播放時間，只需快速充電 15 分鐘，就能繼續播放 1 小時。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
享受音樂，不受電線纏繞
近距離享受音樂。這款無線耳機採用防濺防汗設計，提供出色音質、舒適的耳塞式耳機設計和長達 7 小時的播放時間。當您需要更長的播放時間，只需快速充電 15 分鐘，就能繼續播放 1 小時。 查看各種好處
享受音樂，不受電線纏繞
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享受音樂，不受電線纏繞
近距離享受音樂。這款無線耳機採用防濺防汗設計，提供出色音質、舒適的耳塞式耳機設計和長達 7 小時的播放時間。當您需要更長的播放時間，只需快速充電 15 分鐘，就能繼續播放 1 小時。 查看各種好處
這款無線耳機具備 IPX4 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，你也不必擔心被雨淋到。
靈活耳塞可貼合耳脊，以確保佩戴穩固並帶來更好的被動式噪音阻隔效果。橢圓形音管和可更換耳塞護蓋令耳塞式耳機舒適貼合。無論您是否正在使用耳塞，都可將扁平耳機電線舒適地掛在頸後。
此系列耳機配備磁性耳塞，耳塞可以吸在一起，而扁平耳機電線可防止纏繞。從手袋或口袋中取出時，無需解開結頭即可聆聽播放清單。
接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。透過智能藍牙配對，此系列耳機可將曾配對的裝置記住。
8 毫米釹合金驅動器可提供絕佳音色，透過 USB-C 充電 2 小時更可獲得長達 7 小時的播放時間。如果電量不足，只需快速充電 15 分鐘，就能延長使用 1 小時。
聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。
只需長按多功能按鈕，即可配對這款無線藍牙耳機。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。
聲音
連接
舒適
配件
電源
設計
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